訓練心得／男友第一次陪練 了解跑步的樂趣

上週男友幫我捕給，他覺得路跑很有趣，說想要跟我一起跑看看，他其實已經從七月開始每天早上從3公里慢慢的一個月加一公里的到現在可以他覺得跑完10公里是沒有問題的。

他覺得這樣開車等我有點無聊，每到一個定點又要等我很久我才會到，覺得也想來體驗一下我路跑的感覺。

我照原來的路線跑，從鶯哥河堤開始跑，跑到中庄，再跑月眉人工濕地，再跑到大溪橋下，男友這時跟我再從大溪橋下一起跑到三坑自然公園。

我們開始一路跑三坑子的自行車道，崁津大橋，再到二崁，鴨子寮，再到自然公園。

這一段平順好跑，偶而有一些上上下下的小爬坡。風景優美，晚上是沒有路燈的，就可以知道非常的原始，一片片韮菜田，田的盡頭是山坡。

我前一週沒有好好的休息，幾乎天天都去練跑，今天跑的時候，我就覺得腿的肌肉似乎有點酸，跟上週跑起來不太一樣。所以速度上我覺得慢了，而且沒有上週練跑那樣跑起來很輕鬆

男友真的跑的很好，跑的很快，我的每一步都很短，多跨大步一點，腳就受不了。

他一直停下來等我，真不好意思，後面我開始累了，跑的很慢，本來想跟他跑在一起，跟本不可能。

而且賓為風很大，哈哈，跟本不能停，只要多停一下下就會冷，所以一直跑一直跑，我真的是有點累了。

最主要是補給吃的東西跟本使不上力，但是我又不想要讓男友失望，因為他自己也要跑，所以補給一些我覺得對我沒有效又讓我腸胃在跑時不舒服的東西。

我本來想報草莓馬，他說把報名費給他，他買200的草莓就夠我吃的，其他的他還可以賺，真的不懂我耶！

很開心，他可以開始了解跑步的樂趣，不要再找我去爬山，比賽季為了怕受傷，不爬山。