賽事心得／旗山美濃馬拉松 跑在香蕉田裡的風景裡

運動筆記 / KC

看著高鐵窗外的陽光越來越大，跑者的心情也跟著晴朗起來，而高雄溫暖的日照下就如同南部人的熱情，這也是我喜歡冬日參加中南部的路跑賽事的原因。

第一次參加旗山美濃馬拉松，這次的賽事補給也是滿豐富的，從1.9K開始就有水站，每跑3K左右就有補給，所以真的不需要自己帶什麼，在賽道上吃吃喝喝就行了

沿途補給

香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、客家粄條、仙草、魚丸湯、毛豆漿、Red bull

21K路線

路線都算平坦沒有什麼特別的陡坡，除了部分路段會過橋，路況海拔如下:

日本有櫻花馬拉松，台灣有香蕉馬拉松

最喜歡的路段為香蕉田，跑在兩旁高大的香蕉田裡好特別，可惜這段有點短一下子就跑完了，如果能再多一點這樣香蕉田的路線就更棒了!

賽後記事

21K物資

運動背心 – 必須說這件紀念賽衣真有設計感! 色彩鮮豔充滿客家味，還融入了當地特產紙傘、香蕉葉、小番茄等元素。

毛巾  – 這條毛巾也是相當吸睛，不僅採用大膽的黃色還結合當地特產的跑語: 不吃香蕉怎麼跑

飛盤扇 – 炎炎夏日的好幫手，實用的紀念品

交通部分

大會有安排接駁車也可自行開車

完賽物資

獎品、證書、沙隆巴斯、幽靈肉粽、礦泉水

21K分組第五精美獎牌+機能運動襪

心得

十分享受跑在香蕉田間裡，整個過程沒有特別想說要跑多快，上個月才跑完一場全馬，這場半馬只想用自己最舒適的腳步去完成，把心率顧好、速度維持住不要爆衝就這樣跑回終點，拿到成績證明的時候: 登登~居然分組第五，今年第二次上台領獎還滿開心的，開心的原因是自己又超越了自己，那是一種心境上的成長，原來我又變得更強壯了，原來跑步是會上癮，一種讓自己變得更好的癮!

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