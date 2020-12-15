浪漫台三線「戀戀桐花」全國路跑賽 紀念獎牌的故事
跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人，朋友，家人一起享受歡愉的同樂會，獎牌以3D開模將合興車站和一線九驛的鐵道意象，融入朵朵桐花的台三線山徑，背面以透明填色的方式呈現今年路跑賽的路線，象徵昔日木馬道的歷史，各組不同的桐花標色，織帶以閃亮的桐花紋飾和不同組別的高雅配色，襯托出獎牌的質感。
精彩的製程，所有照片真的讓它一次呈現在2021年的戀戀同樂會獎牌內；賽事熱烈報名中，敬請把握時機，請點選專線：
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