浪漫台三線「戀戀桐花」全國路跑賽 紀念獎牌的故事

跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人，朋友，家人一起享受歡愉的同樂會，獎牌以3D開模將合興車站和一線九驛的鐵道意象，融入朵朵桐花的台三線山徑，背面以透明填色的方式呈現今年路跑賽的路線，象徵昔日木馬道的歷史，各組不同的桐花標色，織帶以閃亮的桐花紋飾和不同組別的高雅配色，襯托出獎牌的質感。

精彩的製程，所有照片真的讓它一次呈現在2021年的戀戀同樂會獎牌內；賽事熱烈報名中，敬請把握時機，請點選專線：

https://irunner.biji.co/CharmingTrail210425

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