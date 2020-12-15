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賽事心得／苗栗通霄馬拉松 八年來全馬首上凸台

運動筆記 / 質感信

2020/12/13 第38馬 苗栗通霄馬拉松

八年全馬首次上凸台

破PB又首破Sub4還首上凸台 分10爽拿獎盃完賽!!

這一刻 我等了好久好久!!!!!

去年小編說我是搞笑的跑友

這次要進化成有質感的跑友了

一開始快到終點 知道可以破Sub4已經很開心了

過終點有種不尋常的感覺 裁判為何要看我的號碼衣

還要登記下來 心沒想太多

當要去領完賽證書時 內心充滿要開獎的快感...

時間【3：51：28】跑完 再仔細看到最後一行字...

【分組第十名】居然能上凸台領獎盃耶

當下感到很開心充滿爽感...

我真心覺得超屌der！在我38歲前 完成第38馬

還能替創造自己創造歷史上凸台領獎盃

這可以說一輩子了……

以後可以流傳給我的後代子孫

跟她們講這些說不完的跑馬故事了 哈哈哈

每次都看別人領獎 這次總該輪到我了吧

雖然一個獎盃沒多少錢 加購就有

不過價值至少也要880元 我朋友說笑說你賺到880塊獎金耶

如圖所示 看到別的比賽加購一模一樣 還真的要880

所以我不是買來的!不是加購來的!更不是刻完賽紀念獎!

而是我自己第一次奮力贏來的!贏來的!贏來的!刻的是第十名!

（很重要所以要說三次）

真的讓我心情既激動又感動 我總算做到了!

對於我來說意義非凡 這一切的努力確實得來不易

才一個月的訓練計畫 很快有了成效別人月跑量都超100多甚至200K以上

從上個月含一場新竹桐花全馬累計賽前這一個月

我的月跑量至少也堆了112K

感謝與我同樣也是 體適能健身教練的冠汝

她給我不少建議和訓練課表以及補給策略

如圖所示 這是我的【345補給策略】

3包能量膠/4口香蕉沾梅粉或鹽巴/5顆鹽錠

於是這樣的攻略讓我跑起來很順除了19-20K因為好望角的坡度超陡 那小一段路

只能用走的 其他時候我都能掌控自己的速度

今天狀況超好 一路奔馳

配速都有達到理想進度 也沒有抽筋

也因此更讓我無後顧之憂的剩8K就一直卯起來狂跑

在我跑滿三小時後已經跑到32.5K時

就知道一定來得及破SUB4

其中有段小插曲 賽道上若你要拚成績最忌諱 邊跑邊回頭看人有沒有追上

當你的動作跑姿都不在你的節奏上 會掉拍掉速

身體會有所反饋出現疲累 會突然想停下來休息

因此就不容易啟動 整個速度變慢

我記得在隧道前

有個大哥一直回頭看有沒有人要追上他

與我好像有幾度互相超車 我分析就是這些動作

影響了他呼吸、步頻和協調相對就影響速度

我就持續掌握自己的節奏 不貪快 不跨大步

進隧道就刷卡超車後就永遠不回頭了~

在第33K我就開始激勵士氣一下 邊操控音樂錶聽藍芽耳機就邊唱歌還邊衝刺

有好的音樂真的很重要 能提升正能量跟激勵士氣雖然可能有人覺得我很好笑是瘋子

已經這麼累了還要唱歌?

別人笑我太瘋癲 我還要笑他人看不穿!!

就是因為這樣 我都要卯足全力 心無旁騖

無論如何都要拚破四完賽 被我刷卡的人 都聽得到我在唱歌 哈哈哈哈

所以我知道 訓練課表+補給策略+聽自己喜歡的歌給他唱出來

身為教練的我 搥胸浦跟你保證 這些方法真的很有用!!

今年受到疫情影響 全馬參賽人數較去年下降3成多以上也承蒙這次很多高手都沒來 承讓了~

有一部分因參賽人數較少才讓我賽到的

因此我也才有機會上凸台拿獎盃回家珍藏

去年31/120 今年大躍進10/63

真的進步很多

跑出信心與成就感 難怪跑友們會跑上癮

我將持續練下去來成就自己的未來!

快來跟質感信教練一起跑起乃破PB!!

#先求帥再求快#最速健身教練質感信#享受人生X質感健身#相信專業X相信質感#專注質感X成就未來#即將滿38歲又第38馬首破SUB4還首上凸台領獎盃這感覺就是爽#替自己再創新的歷史紀錄人生成就解鎖#獎盃是贏來的贏來的贏來的不再是加購的啦#像風一樣的男子奔馳在馬場的賽道上永遠不回頭#妳絕對沒有看過有健身教練在跑全程馬拉松

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