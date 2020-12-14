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全台首份5大指標測退休力！國人平均僅54分 揭露生活最大隱憂

新增境外移入4例 指揮中心下午2時說明

台灣「最難中籤」路跑賽事 田中馬拉松又一次圓滿落幕

運動筆記 / Run For TAIWAN

2020田中馬拉松已11月8日成功拉下帷幕。（圖片來源：筆記實業）

「有米真好，有您真好！」2020年台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），已於11月8日拉下帷幕，田中馬今年已邁入第九年，在後疫情時代，這場堪稱「國內最難中籤」的賽事，之所以依然能屹立不搖成功舉辦，除了主辦單位跟許多廠商、志工的全力合作與贊助外，作為唯一力挺全台北中南四大馬拉松賽的金融業，富邦金控同樣功不可沒。

金融業唯一贊助「台灣四大馬拉松」　富邦帶你一起挺永續

富邦金控對於馬拉松路跑的贊助，向來不遺餘力，今年首度加入田中馬的大家庭，就列出了六大訴求，分別是「富邦挺運動」、「在地創生」、「提供在地團體就業機會」、「節能減碳」、「八堡圳快閃分行」以及「富邦正能量補給站」，希望能推廣體育及帶動國人健康運動風氣，貫徹品牌精神「正向的力量」。

田中馬拉松賽道上的富邦金控飛行船補給站，穿著制服的行員給跑者獻上貼心的奉茶服務。（圖片來源：筆記實業）

富邦成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，「富邦帶你一起RUN」為跑者加油打氣，傳遞正向的力量。（圖片來源：筆記實業）

富邦挺運動

富邦金控及子公司是目前國內獲最多「運動企業認證」標章的企業之一，為帶動國人健康運動風氣，2020年起，富邦也成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，包括「臺北馬拉松」、「新北萬金石馬拉松」、「高雄富邦馬拉松」及「台灣米倉田中馬拉松」。

富邦正能量補給站 呼應SDGs指標 攜手田中馬創造永續動能

富邦金控特地規劃「富邦帶你一起RUN」品牌行銷活動，特地推出三款紋身貼紙，象徵富邦帶著跑者一起RUN。此外，為彰顯地方特色，富邦特地在八堡圳的賽道旁，設立了「八堡圳快閃分行」，讓穿著制服的行員為跑者奉茶，讓所有田中馬的參與者都能親身體驗到北富銀361度最貼心的服務。

田中馬拉松從賽事周邊商品規劃，就堅持在地採購，相關賽道及活動設計都結合地方歷史，有助當地產業創新外，也活絡地方經濟，以「共創共榮」的思維，追求環境與經濟的永續發展。富邦亦特地邀請明道大學休閒保健學系學生至田中馬拉松現場，給跑者提供按摩服務，跑者不僅能紓壓充電，也提供學生就業機會，創造良好互動。

為響應環保，富邦產險於主帳篷提供補水站，設計打卡活動，鼓勵跑者使用重複性環保杯，大幅減少寶特瓶、紙杯的用量，降低環境負擔，與跑者一起愛護地球；另外台北富邦銀行特地採購當地季節水果當補給品，為跑者補充能量，降低碳足跡。

富邦贊助選手徐薇淩到場支持，並感受全台最溫暖的田中馬拉松賽事。（圖片來源：筆記實業）

富邦高爾夫球選手徐薇淩亦特地參賽共襄盛舉，感受滿滿人情味，首次參賽的她表示：「賽前聽說田中馬拉松有很多好吃的，跑起來像媽祖遶境，親身體驗後真的覺得很好玩。而且富邦在攤位倡導環保的活動很有意義，希望大家一起愛護地球！」

網紅跑者們對田中馬讚聲不斷。（圖片來源：一輪的運動日常elun_fitnesstw粉絲專頁、梁哲睿Jhe-Ruei Liang粉絲專頁）

網紅跑者讚不停　最熱情的馬拉松

針對此次賽事，許多YouTuber跟網紅KOL也讚聲不斷，如長年居住台灣的日本跑者Tomo Goto就表示，自己前一天剛跑完馬祖馬拉松，直接坐飛機到台中，連兩天參賽的辛勞，就是為了要見證這一年一度的田中盛事。

擔任教練的跑者梁哲睿，這次是首次參與田中馬，他對滿滿豐盛的補給跟沿途熱鬧的加油聲非常有印象，「人情味非常濃厚，感謝田中鄉親熱情響應，真的是很推薦很好玩的地方賽事。」笑稱自己繳了一千元的報名費，都不知道是來吃自助餐還是跑馬拉松，「下次我要拿米袋裝外帶！」

網紅跑者「一輪的運動日常」也說，比賽當天一早五點就起床，早餐特地吃少一點，就是要留肚子吃補給站，「這次前10k都配5:00不進補給，前一天的熱身有感雙腿逼近抽筋邊緣，上坡直接用走的。」後面她越吃越誇張，17k左右她直接拎了一隻雞腿負重訓練，最後甚至拎著滷肉飯、雞腿和鹹酥雞衝線，不過，儘管食物好吃，讓她印象深刻的還是在地鄉親的熱情，「末段3公里左右都在小鎮內全鎮村民都出來幫選手打氣加油。」讓她覺得非常溫暖。

最有特色的馬拉松賽事　整體中籤率僅四成

田中馬已舉辦第9年，今年因疫情關係，報名抽籤人數約3萬人，相比往年人數有明顯下降，不過，它依舊為國內最難中籤的馬拉松賽事，今年整體中籤率僅40%，共抽出12,011人參與實體賽事。海外跑者雖無法到場，但透過「田中馬線上跑」的活動，實體賽事與線上賽事同步起跑，共有約18,000人共同參與。

田中馬歷年來在「運動筆記」網站的評價，皆有 4.5 分以上的水準，為國內跑者評比十大優質賽事之一，與其他賽事追逐的目標不同，田中馬被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事，來到此參與賽事的跑者，都能體驗到田中鎮與台灣之美，除了有最熱情的鄉親支持，沿途還有最在地的美食小吃，堪稱「最有特色的台灣馬拉松」也不為過。

今年獎牌別具特色，可愛的小米寶可以滑動位置。（圖片來源：筆記實業）

許多跑者都戲稱要在田中馬破PB，最困難的是要突破層層熱情鄉親補給誘惑；而今年度全馬男總一由吳洧騰以 02:40:11:47成績，一舉刷新田中馬拉松國內選手最佳成績，而全馬女總一則是由楊永馨以03:18:27:57奪下后冠。

「有米真好，有您真好」

田中馬今年能幸福開始，平安結束下圓滿落幕，不禁也讓人開始期待，明年的十周年，又是怎樣的一番盛況榮景。

此外也要跟各位跑友宣告一個好消息，富邦人壽健康邦 Line主題帳號正式上線囉！為展現壽險本業精神，以守護全民健康為目標，首創業界健康促進理念之 Line主題帳號「富邦人壽 健康邦」，透過全台滲透率最高的Line，推出線上馬拉松季，包含「特訓Fun膽跑」、及「每日登入健走步數」，培養大眾日常運動習慣，並結合時下最夯的點數經濟，總獎項逾500個，號召民眾加入「健康邦」邁向健康生活！即日起只要加入帳號 ( https://lin.ee/xyJrtPY)，週週皆有機會抽中Line Points 200點。

責任編輯：華少

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田中馬 徐薇淩 高爾夫

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