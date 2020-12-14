賽事心得／太平洋縱谷馬拉松 終於推倒半馬90分高牆了

如果有人要拿657天跟你交換2分59秒你願意嗎？

恩，我換了。

曾經覺得破百人生就夠了，沒錯只是「曾經」

生平無大志的我曾經夢想著有天半馬能破百，當時只覺得破百好難好想破百喔！拼個破百就差不多了很圓滿了吧？

後來在設定破百的2019金門馬不小心跑了一個1:32:59

讓我又萌生了個90分好像離我沒這麼遠了，好想破90喔的念頭（到底？）

人生就是會這麼無止盡地把目標越設越高吧！

就為了這2分59秒，我整整花了657天的時間（不管啦我就是要把我後來先去拼大阪馬全馬跟後來疫情爆發沒辦法有賽事都算進去，看起來好像付出得比較多）

人生很難、破90更難

破90真的比我想像中難很多，天知道我這一年多到底經歷了什麼

無止盡的訓練、無數次的乾嘔、從沒停止過的放棄念頭

我也不知道到底是什麼讓我這麼撐過來了！

（我是有點誇飾啦但大概就是那個意思很辛苦就對了）

12月初是個不錯的時機，時序差不多入冬了應該溫度宜人（其實心裡真正的想法是如果失敗了至少賽季剛開始還有機會再試一次），就選定了花蓮太平洋縱谷馬拉松當作我的驗收吧！

2020花蓮太平洋縱谷馬拉松

12/3傍晚抵達花蓮開始先嗑美食再說，比賽什麼的都是明天的事了

由於民宿就在賽道上，海景第一排，回到民宿看著外面的風狂吹心裡就開始覺得不妙，於是開始發揮我的預防針跑者專長開始為自己隔天可能跑步好找一些藉口跟打一些預防針。

馬上錄了一段影片給 無極限長跑訓練中心 的崇華教練，跟他說「風超大」。

隔沒多久收到了教練傳來的訊息「那逆風維持配速，順風超速度」。

好吧預防針果真失敗了教練從來不會差小我這一套，只能心裡默默祈禱著明天早上風可以行行好不要吹得這麼狂！

12/4清晨抵達會場，風顯然小了許多，心也安定了一半，都到這了那就什麼都別想了跟他拼了吧。

簡單的暖暖身寄物後早點到起跑線前搶個好位子，等待、鳴槍、起跑

出去後想說先找個集團跟

恩，失策

完全沒有集團，前面全都是個體，而且看起來沒有適合的速度，不是太快就是步頻看起來跟我差太多（沒錯我太容易被影響了所以就不跟了），好吧靠自己了。

心中一直謹記著崇華教練和哲豪教練常提醒我們的話：「手錶是個輔助的工具，不要被他綁架了，一直盯著錶很容易目標設在哪最終結果就會在那附近，但靠自己的體感或許可以跑出更好的成績！」所以其實我在比賽中真的很少看錶（才會發生上次一直很想破百但放開來跑步小心跑了92這種事）。

雖然說是要推倒90分的高牆（其實心裡希望是可以跑到87分左右），但一直到站上賽道我都還是沒有想過配速應該怎麼配，要不要打安全牌等等，總之一切出去再說。

跑就對了！兵來將擋，水來土掩

一開始出去後覺得天氣宜人跑起來又體感又異常順暢，到了5K時才看了一下錶，19:52，心中驚了一下想說4分內？應該頂多15K吧？但感受了一下覺得好像沒什麼不適，好吧跑順了就繼續維持好了等等如果掉了就不管了讓它自然的掉！

10K時再舉起錶看了第二次時間39:56，心想哇靠我今天跑得也太穩了吧（心裡又開啟了一小段佩服自己的小模式一下下）而且目前覺得狀況好像不錯，突然整個心情都好了起來。

接近折返點時默默來到了第四的位子，看著對向第一、第二、第三跑過都有尊絕不凡的前導車突然心生羨慕，過了折返點看著第三名和前導車的背影突然好想追上去享受前導車幾秒，但馬上被我的理智拉回來。

不要衝動！還有一半！等等爆掉怎麼辦！

就這樣一路上開始邊跑邊聽著對向迎面而來的朋友們、陌生的跑友們友善的提醒：「加油！第四喔！第三在前面一點點而已喔！」

感謝大家一路上的加油與鼓勵，但心裡一直忍不住想「我知道啊！但我就追不上去啊！」

就這樣一路追著，也一路看著離我越來越遠的背影，到了遇上10K和5K的跑者們後，他就這樣消失人群中了，任由我在茫茫的人群中獨自努力。

後半程快沒力時又遇到賽道擁擠，無力感倍增

10K後我就再也沒看錶了，一方面是不想影響自己另一方面也是怕看了會傷心發現自己可能達不到目標了之類的，15K後就這樣進到人群後開始了我痛苦的獨鬥，一路喊著「抱歉」、「不好意思！借過一下！」，也心中一直感謝著有發現我的跑者們都幫我向前面大喊「靠右喔」還是稍微有點開道的作用，但心中開始漸漸陷入絕望，覺得太難跑太不順了我可能要失敗了，要捲土重來了。

到了最後一段直道，忍不住看了一下錶，84分多！天阿！終點就在我的視線範圍了！太爽了吧真的沒有想到，在終點前看著上方的鐘逐漸逼近86分，心想著再這麼樣我都要在85衝進去，於是用盡了我最後一絲的力氣奮力往前衝！

1:25:53

657天交換2分59秒，賀成交！

還一不小心換到了6分多鐘也不小心撿了個總四。

後記：

花蓮太平洋縱谷馬拉松整體真的是蠻不錯的賽事，跑在海岸線上真的很美！整體設計、會場、主持等等也都相當用心，感受得到主辦單位花了相當多心思在這場賽事上。但有兩個美中不足的地方還是想說一下，渺茫的希望主辦單位可以有人不小心看到或許改善了後會變很完美的賽事！

賽道來回折返是跑相同路線，但水站全部都設在去程的右邊，回程時如果要進水站拿水就會完全逆向還會跟對向跑者相撞，因此在回程的路上一滴水都沒有喝到！

42、21、10、5Ｋ似乎都用了一樣的賽道，回程到後段遇到共用賽道時完全被塞住，除了跑不順之外其實也蠻危險的！（我在路上就不小心擦撞了3個人還有一個人因為煞車不及而整個推上去了一把，順便在此跟他們說聲抱歉）

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