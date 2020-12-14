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賽前情報／備戰台北馬 兩大準備重點報你知

運動筆記 / 阿忠

不知不覺，台北馬拉松已經進入倒數計時一個月。阿忠有幸連續參與兩屆台北馬拉松，經歷過好跑的2018年陰天台北馬；也體驗過好曬的2019年高溫台北馬。今年也即將第三度參與，因此拋磚引玉，分享個人倒數一個月時會作的事，以及自認最重要的兩大重點。

↑2018年台北馬拉松

↑2019年台北馬拉松，今年台北馬拉松沒有地下道可以跑了，令人不知如何是好

倒數第四週

這應該是最痛苦的一週，維持100%正常的訓練不變，但想到熬過這個禮拜的間歇、長距跑。就可以開始減量，當然就很高興，但也壓力很大，如果都沒有跑到預期的目標，比賽怎麼破PB呢？所以，努力撐住這最後一週吧！

↑這場比賽很不錯推薦給大家

這個週末的長距離跑，理論上也是要練到最長的距離；所以，以賽代訓也是不錯的方式，今年這個時節，剛好在11月28日，有一場2020府城超級馬拉松在台南舉行，比賽有12小時、6小時、3小時組，都在台南億載金城旁一個一圈1.5公里的馬路上進行繞圈賽。參加三小時體驗組，跑滿三小時，剛好可以作為最後一次的長跑訓練。結果，我有跑出希望達到的台北馬拉松目標配速，自然是非常開心；而且更讓我開心的是，接下來就要進入12月，可以開始減量了。

↑我好像有點強！（設計對白）

倒數第三週～倒數最後一天

最後這段時間，就是讓身體慢慢恢復，開始慢慢有輕鬆的感覺，但可能要注意不要發胖；時間明顯開始多出來，可以看一些關於馬拉松的節目、影片，找到那種熱血的感覺。理論上是越來越快樂，因為能作平常為了跑步而放棄的種種娛樂，愉悅地準備用最佳的身體狀態，迎接台北馬拉松！

除了訓練部分外，我認為更重要的是另外兩大準備。

第一、準備比賽的裝備：

不管是跑衣、跑鞋、小配件，當然是穿上自己最喜歡的，才有最大的自信。不一定要買神鞋（當然買是最好...）。但是重點是，裝備一定要先試過，在比賽前練習就先熟悉。

第二、準備錢：

到台北逛EXPO、馬拉松聖地大灑幣。其實這是我最喜歡的台北馬其中一個環節，買到爽！買到瘋！。成績不會是最重要的，參加馬拉松比賽從來都不是一個結束，只是下一次的開始！祝大家比賽順利，台北馬拉松再會～

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