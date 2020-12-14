賽前情報／備戰台北馬 期待成為專業熱情的志工！

（照片說明：備戰台北馬 我要成為專業熱情的志工）

國內外眾多跑友摩拳擦掌，準備在12月20日台北馬大顯身手。對這場比賽，我也是滿心期待，但目標不是PB或完賽，而是期待成為專業熱情的志工，接待國外選手，讓他們從抵達會場那一刻，到跑進終點以及之後相關流程，都能沒有後顧之憂全力衝刺，追求最好的表現。

2016年開始跑步，心裡默默許願，每年至少要做一件和路跑有關的公益行動，去年和今年都報名參加台北馬志工甄選，也都幸運獲選進入菁英選手及貴賓組，服務內容主要有三大項：一、國際選手動線維安；二、貴賓接待引導；三、頒獎及採訪時段引導。

今年因為兩個原因，對跑者、工作人員和志工來說，都是前所未有的體驗和挑戰，第一自然是全球疫情，第二是台北馬全新規劃的路線，而且起點終點不同，從台北市政府出發，終點在台北田徑場。台北市政府體育局長李再立在12月6日志工訓練時告訴我們，這將會是台北馬明年申請金標賽事的測試路線。目前台北馬是銅標賽事，將跳過銀標直接挑戰金標。

（照片說明：台北田徑暖身場，2020台北馬主舞台區設在這裡）

2018年我抽中台北馬半馬，就和每一場比賽一樣，我都只注意集合出發時間，關門時間，從來不管路線，反正就是跟著大家一直跑一直跑。但是擔任志工，我不但當天要比跑者更早到會場，還要在賽前大約兩個星期，就要熟悉動線、流程、管制區域、常見問題及答案，還有流利的語言溝通，這些都是志工服務的專業展現。而志工服務的熱情，則在真心的笑容裡，也在同理選手需要的每一個貼心小動作裡。

（照片說明：台北田徑場A入口，台北馬全馬選手由此跑進位在田徑場內的終點）

配合中央流行疫情指揮中心的入境14天檢疫措施，今年參賽的10多名外籍選手，在12月2日抵台，媒體報導過，在他們下榻的檢疫旅館房間，配備有專屬跑步機，但很少人知道，他們的跑步機，其實並不是一般家用或健身房用的那些款式，而是要符合這些世界級跑者的特別需求，轉速要非常非常快，一公里不至2分鐘的這種速度，才能讓他們在14天隔離期間，好好練習。

賽前14天只能在跑步機練習，而且只能待在房間不得外出，相信是選手不曾有過的經驗，這對比賽當天的表現會有什麼影響？值得拭目以待。

今年我被安排直接在終點站服務，因此不能陪著選手練跑，也不能在起跑前超級近距離地看著他們全神貫注的神情。但我會像家人一樣，在終點等他們回來。

去年台北馬的外籍選手獎金，由於疫情關係，連帶影響「世界運動禁藥管制組織(World Anti-Doping Agency，WADA)」的檢驗能量，因而較往年延遲發放，加上世界各地幾乎所有賽事都取消，造成一些以比賽獎金為主要經濟來源的選手生活困難，今年類似情況似乎也難以避免。但幸運的是，在台灣，我們還有這場國際級賽事如常舉行。

「一座偉大的城市，都有一場專屬的馬拉松」。2020年疫情之中的台北馬，尤其讓人感到驕傲，做為台北馬的志工，我會把這樣的光榮感，分享給我所接待的每一位外國選手。

（照片說明：2020台北馬主舞台區 美麗的牆）