賽事心得／Hood to Coast 山海接力賽 K210跑走跑跳碰

說到我與Hood to Coast的緣分，要回到去年2019年。YYSports在新竹廣招各路好手，舉辦海選贊助選手去跑H2C中國站。 由於難得有活動是在新竹當據點加上是免費名額所以非常心動；但海選與Pinky mini tri的三鐵賽事強碰...讓我一度猶豫是否該放棄海選. 但是仍想要完成一個夢想，心裡盤算其實有轉機，三鐵在中午開賽，海選在下午四點開始，想拚拚看比完三鐵馬上新店趕回新竹參加測海選測五千。 還好緣分就這麼剛剛好，賽事不是在台東，賽程也只有半鐵27.5K. 讓我順利在3點半到新竹，準備海選。

然後，我就去北京圓夢一回了。 在那邊雖然隊友們是第一次認識，但一路上的感情都融洽，愉快也圓滿的結束比賽。一直還想再回去看張家口的青青草原，風吹草低見牛羊的大景。但可惜今年因為疫情的關係，無法出門了，別忘記台灣也有Hood to Coast! 雖然我已經跑過夸父追日人車接力賽，東部站的賽道也是東部的山線海岸，但在中國站愉快的回憶，讓我一定要跑一次Hood to Coast台灣站的比賽!

畫面拉回來，2020年的11月底。從台東跑到花蓮，不一樣的是路上風景，但一樣的是與隊友齊心同力的革命情感。 照例先來看一下我們小隊伍的影片紀錄。

K210 跑走跑跳碰的H2C

Hood to Coast人車接力賽事是：五個人一台車，24小時不停歇，共17棒，跑步齊力將170K完成。

這趟跑步接力旅程，從黑夜到白天，晝夜不停歇的腳步。星星伴著汗水；破曉伴著煎熬；再到聽不到自己腳步聲的大雨，意圖阻擋腳步的狂風。170公里，有如人生的剪影，酸甜苦辣樣樣來。 路上經過的風景不僅有城市，山林，樹木，還有海洋；一路越山向海，披荊斬棘，是一條辛苦而漫長的旅程，而你知道你不是一個人，這次是為了自己與隊友勇往直前。

前幾年的路線是台東跑到墾丁，2020年的路線是從台東鹿野高台跑到花蓮台開心農場。也等於是大逆風的路線。 說有多厭世就有多厭世...>'

時間來到比賽當天11/27

我們編號是K210，在11/28 00:30起跑。 我們約定一路開心玩賽，不勉強沒有配速表，想跑就跑想走就走路，想睡就睡。不介意快慢，只要盡自己的力量完成就好。一群Tone很合拍的隊友跑起來就是很愉快。雖然一路上笑話不少，莫名其妙很ㄎ一ㄤ的事，輪流在隊友間發作.... XD

［各種掉東掉西］掉了反光背心、頭燈、車票、停車繳費單...只能笑著說還好沒有把人也搞丟了。

連隊名都能在當天更改... 超鬧的五個人XD

［各種真相大白］隊友們當起金田一偵探，突破盲腸原來限動沒有人看是因為隱私權設定的關係。

［各種溫馨互助］下雨天很冷，互相加油打氣。互相取暖的事就不用再說。

我們補車在發現走錯路的時候，看到前面還有兩位跑者，追上去請他們跑回頭。

稍微介紹一下隊友們:

我OK, 可以跑五棒都沒問題的-昌神

本隊的吉祥物- 桔子哥 (下雨天穿Y拖跑得很帥氣阿)

本隊之花- 香頭 (這張拍得好棒)

咚咚咚搶的洹洹

我本人-陳菲娜 (就只有我沒有大會拍的賽道照...為什麼要跳過第13棒QQ)

第6個隊員- 車子(非常重要的成員之一)

組隊之後，有人戲稱我們是老弱婦孺組. 但其實不要小看我們其實也有15小時內回終點! (期間還包含被廁所卡住的時間) 但我們都有說好，不免強沒有配速表，開心玩賽最重要。 剩下就一起看圖說故事:)

桔子哥的最後一輪接棒(下大雨中)

第一棒交棒中

此時你只有路燈還有自己的頭燈作伴了

第三棒交棒中

隊友的補給

多虧了有桔子哥幫忙紀錄，我們才有很多照片影片可以回憶

因為K組是後面第二組別才出發，差不到半小時間跟山道之神日出組擦身而過QQ

山道之神玉常公路，沒有很山道。反而是15棒牛山那一棒，才是比較虐人的坡坡路段。

大雨中的終點線，實在很狼狽，但是很開心可以一起完成，成就了一場愉快的賽事回憶，感謝有你們。

五個完賽獎牌一個山道之神，拼成一個圓滿的圓。

台東好吃的江南滷味，我們打包一大包在車上當補給:)

與YYsport馬拉松訓練營同學&小編編合照

#菲娜與她的四個ㄚ鬟、#新竹路跑社、#hoodtocoast