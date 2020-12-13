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路跑心得／步跑九號公路全線 分段分次14天完成

運動筆記 / 張倫

緣起

因新冠疫情興起，避免群聚已是社會共識，但平日跑步鍛鍊身體，也不容中斷。某日我突興起，就來一趟九號公路路跑。計畫分段分次完成九號公路全線。選擇九號公路原因一，為東部幹線，景色與路況較西部為佳。二，因分次完成，來回的交通有客運與火車算是方便。三，地緣親切，住家在新店，太太娘家在台東，九號公路每逢過年幾乎都會跑一趟（當然是開車啦）。

同事有步行環島或自行車環台，我也來個不一樣，步跑九號公路

前山後海  蜿蜒北宜

北宜幾乎可說是台北近郊，路徑起伏緩和，跑起來覺得蠻舒服。可分成兩段，前段新店到坪林，後段坪林到礁溪。前段假日重機很多，當日可能有車友活動，估算從我身旁飆過的重機恐怕近千部；北宜素有九拐十八彎之稱，如果是逆向跑，可能會嚇到對向的車友，因此建議還是靠右行。後段則車況不多，但超跑不少，離開山區後看到開闊的蘭陽平原與太平洋、龜山島，感覺心曠神怡，輕鬆不少。

落石斷崖 驚悚蘇花 

高聳的中央山脈併著斷崖碧海，是蘇花公路的特色。自蘇花改通車後，此段新公路仍用九號公路標示，而舊有的路則另標示為９丁，這次的路跑就是循舊九號公路（９丁），因為蘇花改是不允許行人與機踏車通行的。

蘇花公路分成兩段，前段蘇澳至漢本為落石區，後段和平至崇德為隧道區。因我是南下靠右行，也就是沿山壁跑步，在進入落石區就一定要到對面，小心快速通過，很多落石的山壁，彷彿就在頭頂，感覺非常驚悚，因此認為蘇花改真有其必要性。

在過了和平之後，就開始穿越數個隧道，其中錦文隧道與匯德隧道（1460m）較長，在隧道兩側都有狹窄步道，走在上面應該還算安全，但絕不能跑步，因為隧道壁有不少突出物，小心避免撞到；另外長隧道，如果車子多，空氣自然差，需摀住口鼻，小心快速通過。當然警示燈是必備物品。

有驚險路程，也有大山大海的美景，蘇花公路的回味性其實很高。

星月相伴  橫貫南迴

跑完北宜、蘇花段後，我想把困難的先完成。先搭高鐵到左營，再轉客運，夜宿楓港(台九線終點)，隔日摸黑趕早，4:30從台九線終點標誌往台東方向開跑。雖然天未亮，但南迴大貨車不少，儘量靠路邊跑，也要注意水溝，不要掉下去。路上星月相伴轉而迎向黎明，感覺身心舒暢。以楓港至達仁約32公里，很快就看到海了， 這趟路連跑兩天，至金崙，因此金崙就是將來未盡行程的終點站。

稻浪起舞  壯闊花東

完成南迴之後，回到由北往南的原路線。原本以為花東縱谷地勢平坦，應該很好跑，其實不然。自花蓮壽豐至台東鹿野，幾乎都是筆直的道路，經常看不到盡頭，這對我而言卻是一大挑戰，感覺前途茫茫，不禁越跑越無勁，這與開車的暢快感完全不同。相對從我身旁呼嘯而過的車輛，真是一條道路兩樣情。所幸沿途還是看到不少青色山脈、山嵐和雲霧，特別是稻浪一波一波迎來，美麗極了！

期間有一天跑新店至台北(九號公路原點)，不在贅述。自3月起跑北宜，歷時9個月，分段分次共花了14天，跑完九號公路。GPS累計距離476.08公里。與公路局舊九號公路里程非常相近。

感謝妻女在最後一天的補給與陪跑，還有女兒精心設計的專屬錦旗和獎牌，在終點站喝采迎接，我也非常感謝路上不知名的朋友，為我加油、比讚，使我提振精神，讓九號公路畫下完美句點。

後記這次路跑有些困難點與大家分享：

  1. 因是一個人跑，沒有親友團行動補給，因此必須依賴超商或柑仔店，很多區段補給間隔太長，如南澳至漢本20KM，和平至崇德21KM，南迴草埔至安朔18KM。天氣太熱時會很辛苦。

  2. 為避開車輛廢氣，減少流汗，選擇清早天未亮起跑，有些風景就無緣欣賞。

  3. 山路或鄉間的狗，野性較強，我有幾次被驚嚇到。這是我最無法預計與克服的問題。期待跑友給解。

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