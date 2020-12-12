賽事情報／鼓舞跑者士氣 明年320將舉辦全球團結日超馬賽！

2020 年由於 COVID-19 疫情的嚴重影響，全世界的運動圈都受到了嚴重的影響，也因此取消了各項運動選手準備許久的各洲錦標賽與世界錦標賽！在這困難的疫情時期，為了不讓超馬運動選手失去目標、讓運動選手有動力繼續訓練和備戰未來，今年八月國際超馬總會 IAU 特別規劃舉辦了一場線上的「IAU 6H全球團結跑」，鼓舞全球超馬運動圈的士氣與精神。

今年八月國際超馬總會IAU特別規劃舉辦了一場線上的「IAU 6H全球團結跑」，鼓舞全球超馬運動圈的士氣與精神。圖/ 中華民國超級馬拉松運動協會

由於首次舉辦便獲得熱烈的迴響，總會特別決議，將這場活動成為固定的年度活動，在每年三月份的第三個週末舉辦，本會為了響應此全球活動，特別將原訂 3 月 13 日的台灣之心－沙克爾頓團隊挑戰賽延期至 4 月 17 日辦理，而在 3 月 20 日將舉辦「IAU 6H 全球團結跑」金盃賽。

首次舉辦便獲得熱烈的迴響，總會特別決議，將這場活動成為固定的年度活動，在每年三月份的第三個週末舉辦。 圖/ 中華民國超級馬拉松運動協會

「IAU 6H 全球團結跑」凝聚了運動員的心，2020 年全球號召 32 個國家，共 426 名運動員響應活動共襄盛舉，這個參與人數幾乎與辦理國際錦標賽時相當。

在這 6 小時團結跑活動中，不關注里程數，更多的是展現與全球跑者們連線努力的團結氛圍，響應配合國際總會的政策，社團法人中華民國超級馬拉松運動協會為了保持各場賽事品質，特別將原定 2021 年 3 月 13 日的台灣之心－沙克爾頓團隊挑戰賽延期至 4 月 17 日舉辦。 同時為了提升國內超馬水平，協會將訂定國內 6 小時賽 ABC 級標準，鼓勵跑者達標獲金盃鼓勵，於是取名「IAU 6H全球團結跑」金盃賽，地點選在今年台北市政府體育局新建設好的觀山河濱公園自行車練習場，該場地非常平整，五百公尺一圈，非常合適破紀錄！

活動資訊近期即將上線，歡迎台灣跑友們留下時間共襄盛舉！

責任編輯：Ian新聞來源：中華民國超級馬拉松運動協會 圖片來源：中華民國超級馬拉松運動協會

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