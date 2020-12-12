賽前情報／臺北馬回到最初的賽道 讓父親再次驕傲！

第三次參加了臺北馬拉松，對於這次臺北馬拉松既期待又興奮，因為這次賽到更換了路線從原本都是市政府出發終點也是回到市政府，而這次終點是移駕到臺北田徑場，這是一個好的開始。

我的初馬也是在2017年臺北馬拉松跑2小時36分33秒就以這個成績進入了百傑榜，而2016年也是在臺北馬拉松參加了半程馬拉松項目跑1小12分33秒創造了最佳成績，臺北馬拉松應該算是我的幸運賽道吧！

關於這次，自己目標又是多少呢？當然就是要挑戰2小時30分30秒成績，期許是可以跑進2小30分內，而在今年10月中參加了古都半程馬拉松，讓我再次跑到許久的1:13:03秒的成績，我已經很久沒跑到這成績了，對自己也有點信心，也在今年11月的一場測五公里也再度跑到15:50秒，12月參加的全國田徑錦標賽也突破我的一萬公尺成績跑到33:06.89，這讓我更有信心在臺北馬拉松可以有所表現，剩下八天好好做調整，好以做好備戰準備。

當時準備初馬的時候，第一次跑30公里是我父親騎著摩托車從中和出發跑到烏來再折返回來，那一次應該是我人生中最感動的時候，也是第一次跟父親有這樣的互動，可惜的是父親在我要步入社會的時候離我而去了，那時是我人生最低潮的時候差一點就想放棄自己所熱愛的東西，在眾人鼓勵下我重新腳步慢慢的找回熱忱，而在2019年一個機緣下參加了北海道馬拉松讓我再次跑出2小時33分30秒再次創下自己的最佳成績，我想那天父親應該也有在終點線等我回來。

這次，是我第四場的馬拉松，又是回到自己熟悉的賽道上，希望我能再次做給我父親看，讓他值得驕傲，蔡政軒相信自己可以，堅持到底，永不放棄。