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裝備評測／擁有輕量及高彈力 佔據我鞋櫃最多位置的品牌是？

運動筆記 / Sam Wang

要跑好一場馬拉松, 「科技裝備」、「速度技術」、「耐力肌力」、「心志態度」, 缺一不可！

運動鞋中, 那佔據我鞋櫃最多位置的品牌, 絕對非Mizuno莫屬, 跑鞋：Wave Rider 15, Sayonara、壘球鞋

🔸產品定位過去穿的鞋款都不算講究速度型的跑鞋, 這次Mizuno WAVE DUEL NEO定位在目標全馬SUB 3的速度款(SUBWAY吃三塊我可以, SUB 3是神人的境界)；投資前請詳閱公開說明書, 穿上高階鞋款前, 當然也需要請專業教練好好說明, 要如何才能夠駕馭它, 發揮出最大效益, 跑步技術的增進、肌耐力的加強！

🔸科技性能日系的鞋款在過去經驗都有滿明顯腳感, 這次加了新科技...1. 獨家波浪片及中底使用最強回彈「MIZUNO ENERZY」中最輕量的「MIZUNO ENERZY LITE」來達到低衝擊和高回彈3. 網布素材鞋面, 達到輕量化及舒適包覆性4. G3大底, 維持輕量化更提高了抓地力

實測一：大安森林公園測5000, 小雨🌧️ 地面微濕第一次穿到腳踝包覆性這麼好, 舒適性又高不緊繃, 鞋子與腳幾乎沒有滑動感；穿著新鞋測5千, 很多的感覺都專注在速度上, 無法好好體驗鞋子的功能, 只覺得腳變得好輕盈, 腳的落地感很穩！

實測二：大安森林公園 23K, 小雨 🌧️ 地面濕滑課表Long Run 23K, 濕滑的路面剛好測試鞋子的抓地力, 在每次轉彎時都穩穩的；鞋子很輕盈加上好的回彈力, 收腿滿輕鬆省力的, 滿有餘力能夠繼續跑下去.

實測三：台大田徑場, 上肢訓練 & 配速訓練, 微雨 🌧️, 場地些微濕滑在台大田徑場的場地上, 抓地力更好, 回彈力更明顯；配速訓練從7分~4分半, 因為跑感很輕盈, 感覺提升速度變容易了許多

全馬的訓練, 除了自我的耐力肌力、心志態度的提升, 時時觀察、修正教練指導的跑步技術, 科技日新月異, 搭配上MIZUNO WAVE DUEL NEO, 跑出好成績指日可待！ 💪🦵👍

#ENERZY#waveduelneo#reachbeyond

田徑

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