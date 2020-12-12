賽前情報／備戰台北馬 「老司機」人緯9度台北馬回顧

緣起：

台北馬從2011-2019參與以來，2011（初半馬）2012（半馬），2013-2019（連7年全馬完成），昔日報名里程數最少3公里組到全馬，分成很多組，人數集合起來多到嚇人，簡稱年度大拜拜馬拉松，也因為2009蘭陽國道馬只有一屆（只報10公里），隔年2010無舉辦，因此配合客運時刻表，可以跑台北馬拉松，因此初期的報名，一開放報名幾乎都可以成功，因應跑馬熱度，直到2015年改成先登記後抽籤方式，要跑還不一定跑的到，現在只剩全馬及半馬組別。

訓練過程：

剛開始為了長距離練習，跳出國小的操場轉往戶外，礁溪市區附近跑到頭城的蘭陽博物館來回，或者上山跑跑馬古道再下山北宜公路跑回家，但只跑過一次，因為車流量多太危險，有時在車道閃來閃去，並多參加越野跑來增加體力和耐力，2011、2012隨著歡樂氣氛完賽，原來自己可以完成半馬，自信提升一個檔次，隔年改報名台北馬全馬組。

也因為周遭無跑步社團又樂於享受獨跑的樂趣，苦惱無法了解全馬跑者的心態，於是網路研究雙溪櫻花馬初馬獎的心得，想挑戰2013看看，無奈賽事太夯秒殺等級，在書局看到一本「輕鬆跑馬拉松42.195您也能輕鬆達成！」日本人撰寫讓讀者了解到參加馬拉松賽事的前中後期的過程，最重要的是一張圖，大概的意思是先測完5公里的時間，依照所顯示以5倍數的公里數以一定的換算公式預估完成時間，最終全馬完成可落在特定時間，並搭配訓練課表。

當時認定自我半馬實力為02時30分，估算全馬可以落在5小時初，應付台北馬限時05時30分是足夠的，中間落點公里數為25公里，前是在3小時初完成，才有機會，所以直到近期的2020冬山河馬拉松，為了突破5小時亦是用此方法調整配速。自己的實力不屬於前段的，加上習慣於賽場上多拍多錄影紀錄跑馬的日記，成績不突出，在2015台北馬PB：04時41分後，2016-2019這4年面對個人狀況待回復又遇到天氣最熱的2019，完賽時間都落在05時21分到05時27分，也就是接近限時前回來，這都感謝這本書給我的靈感，配合多項賽事累積的經驗輔佐。

2020抽籤過程：

自2015到2019抽籤全馬，每次都正取，運氣好到檔不住，所以滿心期待2020能複製貼上，09/15結果是備取，09/24、09/30仍然沒中，最後10/05離正取差距350名飲恨，確定無緣台北馬，連9年參與和連7年的台北全馬完成正式歸零，無法達成願望：連10年台北全馬完賽。昔日一位跑者前輩寫出連10年全馬達成的心得，以當時時空背景容易多了有報名維持體態，並有一定的實力即可連續完成。2020讓我停下腳步來看今年更不一樣的台北馬。

參與過程：

2011和2012半馬時期：

這2年由於無寫日記的習慣，依稀只記得開跑等到13分鐘才出發，興奮大於恐懼，氣氛很HIGH，半馬選手簡直是來玩賽的，一路上有很多加油啦啦隊，對賽事有新鮮感配速變得不重要，跟著歡樂氣氛跑就完成半馬，因為腿部還在適應期，每次跑到16公里處也就是地下橋內都會抽筋且必須克服，是往後跑全馬面對重要的課題，其中於美術館和全馬選手賽道分開，有股羨慕感，有朝一日要來完成全馬。

2013-2015全馬時期：

2013的台北馬讓我首次面對在大雨中跑42公里的感覺，左小指起水泡，還因此忍痛跑完後面21公里，當時是個人的第4馬，持續至今49馬，僅這場起水泡，至於下雨在北部很常見，漸漸的習以為常，相機也改成防水的小相機，這階段應付台北馬最輕鬆的階段，不用在意限時的問題，透過舊有路線的記憶加快腳步突破自我。

2016-2019全馬時期：

這階段分剛好遇到傷後要重回賽道場上，又面臨台北馬轉型的時刻，路線小改且一改再改，費用也愈來愈貴，說真的就是羊毛出在羊身上，完賽禮顯得豐富，完賽衣和完賽風衣，穿起來真的不錯，可接受的範圍，參與台北馬對我是有意義的使命。

這幾年一直希望成績能回到5小時內的時間，偏偏在預料之外，2016右腳裸傷後1個月，2017膝蓋傷後半年，心裡還在調整，2018就是跑不太起來，2019做足準備就遇到最熱的台北馬，最終幸運的都可以在限時內05時30分名完成，以2019台北馬為例，達成前面3小時25公里的要求，這時太陽公公來烤跑者們，河濱公園剛好無遮蔽，烤的受不了，步伐相對就慢，恨不得停下腳步用走的，當下第一念頭盡量少休息，再怎麼累都要動起來。

以下是自己2019台北馬最後面奮鬥心得「36.8公里出河濱路線時間，工作人員述說等會兒就要關門要加油，告示牌11:17，此時手錶為11:14，更緊張了，沿路小跑，補給少停留，下階段為38.6公里，限時在11:32，每跑一步隨時被關門的可能，往年通過不會注意時間，這次一直注意手錶時間和里程數，好險上橋的38.6公里順利通過，沒有被鐵欄杆檔住，終點前隧道是台北馬最後的考驗，心情非常混亂，成績好壞不重要，都快被關門了，連6年全馬的紀錄有可能失敗，陰暗的隧道和大聲的抽風聲，突然眨著淚光急的快哭出來，好怕失敗中斷紀錄，相較第一次台北馬初半和首次挑戰台北全馬的愉悅心境大不同，為了拚連10全馬的目標，如果失敗，打擊會很大，當下也有點快抽筋的感覺，擦乾眼淚，調整心情再出發。最後就是終點前的衝刺，扣除出發時間，限時完成是可以的，突然看到一位跑者已昏倒在地上，工作人員處理中，期許平安無事，賽後也聽到跑友說隧道內也有發生，只是自己忙於整理心情沒有注意到，終點拱門逐漸出現在眼前，面對接二連三的攝影師，擺出高興和振奮的神情，官方時間為05:29時回來，在暴熱台北馬成功完賽，連7年完成全馬，值得驕傲，看著攝影師拍的進入終點照，自個兒都覺得帥，花費買個人照片組電子檔，也謝謝於各地方守候的辛苦攝影師和志工。」最後進終點的語氣是歷屆最興奮亦是最甜美的。

總結：

台北馬重要的補給點是民生私補區域，有太多食物且多到你吃不完，還捨不得走呢！

半馬和全馬心裡想到的都不一樣，半馬在橋上望著橋下未知領域的全馬選手有著敬佩的精神，希望將自己藍色的5個數字號碼布換成全馬的綠色4個號碼；等到自己跑全馬到橋下有股優越感，原來可以勝任全馬賽事，希望半馬選手可以和我一樣，不過在2019最熱的時候卻是羨慕，半馬選手可以很快就結束了。最好玩在於跑全馬可以看到很多半馬跑者，可能腦筋當機，無視工作人員指導，進入自我無限領域，跑到全馬的路線，而且是跑很遠很遠，有點誇張。

今年賽前看到幾位詢問台北馬如何拚限時內回來，自己2013報全馬沒想這麼多，那時的自己能力沒問題（成績在高手面前算普通），有感而發想起這4年的完賽過程，有點辛苦又很刺激，再怎麼努力拚成績台北馬完賽選手中仍屬中後段，時常看到後面一大堆跑友被關門，中間退賽也不少，每看到一位在志工機車後方退賽的選手，退賽就是可惜，馬場青山在下次再來，回收車且還不只一輛，顯示要載的跑友非常多，原以為非常嚴格，賽後查詢成績表，通常會延後個15分可以拿到成績。

2020台北馬我缺席了，實在是可惜，無緣看到起終點不一樣的台北馬，中段連續7年台北全馬（2013-2019），今年的冬山河和礁溪馬2場成績有進步，若是參加是否能回到5小時，是希望也是期許，願2020台北馬選手能順利完賽，拚出好成績，天氣不要像去年熱烘烘就好了。

202012110115