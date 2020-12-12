賽事心得／追火車的馬拉松賽 大雨中完成了七棒接力

過度曝光的六面獎牌 = = 與接力環和成績證明

練習跑步大約五年了，很少寫關於賽事的日記，2020的新北市鐵道馬拉松讓我有提筆的興趣，因為實在是太曲折了，所以決定好好記錄一下這血淚史。話說我一直很想試試看馬拉松的接力賽，不過因為我都是一個人獨跑，要找到隊友非常難。11月名馬群組有人PO出追火車接力賽的簡章，我臉皮厚厚的說自己想要跑一次，但找不到隊友，然後幸運地這群不認識的女孩們一一報名，最後更感激小藍為了我們這些第一次跑接力的女人，從原本的隊伍跳到我們這邊，完整了我們的心願，在大家搞笑的聊天中取名為---火車來了跑快點!!

2020年3月因為武漢肺炎，這個賽事延到12/6，而我也因為名古屋女子馬拉松的取消、博克多5421活動的結束，停止練跑，開始進入健身房，打算不要浪費我每個月繳的月費，做了兩周負重深蹲就發現自己的膝蓋不行了，結果我又把健身房的費用繼續浪費，開始我的itbs復健路程。

8月接力第二棒的育瑄，跟大家說他7月的時候，腳外翻所以韌帶斷了一條，目前就是積極治療並休養；11月中第一棒的堂敏為了接力賽特地和老公去田徑場，聽說還沒開始跑腳就扭傷腫起來；然後我(第六棒)因為itbs每個月的跑量都不到20；第五棒的小藍專心在當保母，也說跑量創新低；第七棒的怡君住在一直下雨的基隆，跑步機被跑壞了(他開玩笑地說被自己跑壞了)，每個人都有狀況，可是沒有人說過要棄賽，因為大家都期待著接力賽的到來。

堂敏堅持的心讓醫生對她說：「我看叫你不要去比賽很難，那就跑完再來大修吧!!」我們很擔心育瑄的狀況，畢竟他要跑的距離是很長的14.5公里，本來都想好我們這些女生們的豬隊友是不是要來代跑，但育瑄說這應該是他最後一次報名的比賽了，他想當作人生路跑賽事的終點。堂敏也表達了想自己完成比賽的心意，畢竟這樣的一個隊伍不會有第二次，他很珍惜。

11月主辦單位寄發了號碼布，怡君很貼心的幫大家整理好起跑時間，火車班次，在群組發給大家~~的半小時後，主辦傳了訊息，因第一次號碼布有錯，請大家等待第二次號碼布，然後怡君又快速地做了第二份的表格發給大家。接著討論寄物的時間，我們看著那不合理的寄物時間發愁(好啦~~我們就跑得慢啦)，這樣等於怡君做的表格有些人不適用，所以當下我們就只能且戰且走了。

接著引發了好笑的討論事項，寧靜很開心的跟育瑄說要一起坐接駁車，但他沒有訂接駁車的票；nanami說交棒的時候，順便交接衣保袋和接力環，因為我們是歡樂跑團隊XD。

11月30日距離接力賽剩6天，新北市福隆區已經下了幾周的雨，第三棒nanami說他還困在蘭嶼，沒有船開、飛機每天都在排候補，我們一面安慰他、一面也在持續祈禱他可以如期回來。另一方面，要超級感謝nicole後來答應跟我一起去新北遊玩，如果nanami無法回來只好請她代跑。12月4日一早看到新聞，瑞芳到猴硐間邊坡坍方鐵路交通斷了，我整個心涼，腦子裡一直在盤算我還有哪種方式可以抵達接力區??(話說，當時真的心煩，連棄賽的念頭都有了...)

12月5日決定硬著頭皮前往瑞芳，重點就是隔天用盡各種方法抵達接力區就對了，抵達瑞芳迎接我們的就是不間斷的雨---大雨小雨夾雜著大風小風。晚上睡覺的時候，因為住在民宿頂樓，聽起來真的很像颱風來襲。

這裡先放一張文青照，看不到全臉的都好看 哈哈 (瑞芳-半旅咖啡)

有特色的冰滴咖啡，瓶子可以帶回家12月6日五點起床，前一天問了瑞芳車站的站務員，五點半開始有接駁車到猴硐，為了準時寄物，就算我們的接力時間為9點半以後以及11點以後，我們也必須提早到接力點。漆黑中坐著小巴經過坍方點(肉眼看到還真的觸目驚心)到猴硐等待第一班火車往南。

車站裡的貓

超級親人，我坐著，他就繞著我走來走去

天未亮下著雨的猴硐車站

人貓共用的天橋，通往猴硐貓村到了牡丹車站，天亮了一點點，那時尚未7點，原先的打算是寄物之後漫步到附近的店家吃早餐，但當我打開我的google map才發現，這個車站附近是沒有早餐店的，最近的便利商店在3.3公里之外，而當時下著間歇雨...

別有一番風情的牡丹車站，大廳在二樓，一樓是廁所(男女共用喔)

第六棒 堅持棒 因為快結束了要堅持

造型組的第六棒，他說比背郵筒好多了(去年背郵筒)沒關係，我忍著，還好平常因為有實行輕斷食，所以肚子餓的狀況還OK，盡量少喝水，怕一直想上廁所。7:20第一棒出發，大家在群組裡面回報接棒的狀況，第二棒跑著跑著有點小迷路，他距離最長又腳傷，大家都有點小擔心；第四棒寄物的時候把有網路的手機拿去寄物了。感謝貼心的小藍交棒給我的時候，提醒我下坡不要衝太快，雖然下著雨，我還是決定就這樣毫無顧忌地去跑吧，跑步的時候不冷，只是我要一直抹去臉上那些惱人的雨滴。雖然心率飆上了180，腦中一直堅定著一步一步往前，慢慢地刷過那些走路的人們，當然看到鏡頭還是要擠出笑容，開玩笑~~我旁邊都沒人，我獨佔鏡頭耶!!

雨真的很大

但是看到相機，說甚麼都要擺一個姿勢拍照在大雨中我們終於完成了七棒的接力，費時5小時34分鐘，感謝大家在這艱難的環境與狀態下一起完成比賽，很開心有這樣一個難忘的回憶。寫日記的當下，我們正準備報名明年的追火車鐵道馬拉松接力賽，再請大家多多指教!!

由左而右依序是：三棒Nicole、四棒寧靜、一棒堂敏、六棒Lily、五棒小藍、七棒怡君、二棒育瑄

獎牌與紀念品'一卡通'