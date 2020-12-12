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賽事心得／CRUFU RU6人接力賽 金門人跑江湖

運動筆記 / 文/許志裕、林仙仙

這是我們第一次參加 2020夸父追日124k 6人接力賽金門場次，在跑團跑友熱情邀約大力促成下，組成了「金門人跑江湖」的隊伍，11/28下午3：15起跑，我們隊員共6人提早到會場拍團體照。這天天氣冷颼颼，溫度來到11度左右，大家包得密不透風的，深怕冷到感冒影響了賽事。

金聖提早抵達會場，由於隊友們遲到，所以金聖獨自一人搬運物資，大會攝影師記錄了金聖孤獨的身影。

在會場中遇到了跑團的韻如女教練，以為她也來參加夸父接力賽，大家開心地向她打招呼，但她一臉疑惑，感覺不認識我們，原來世上真有長得這麼像的人，一團5個人全認錯。第一棒從林務所跑屏東上太武山，我們隊派出「小金門山神」--春暉出戰，團員們預估他50分鐘會跑完。在起跑後，整隊補給車開去山外市區買擦擦筆，要畫補給車，因為看到別人的車窗上都畫得很漂亮，跟別人借用畫到沒水，想買來還，結果悲劇就發生了......

第1棒春暉大哥以不到30分鐘的速度，第1個跑到接力點，此時的我們正在逛大街。接到熱情的娟姐電話：「你們在哪裡？隊友已經下山了」後，趕緊開快車飆去接力點，還遲到3分鐘，這時其他隊伍交接的第二棒早已開跑。

人稱「金門菜市場戰神」--志裕是第2棒，接棒時，問了大會，前面有2個人已經出發，於是使勁全力往前追，追回第1名之後在小徑裡迷路，就以6分速打混輕鬆跑，穩穩維持住第一名的位置。

第3棒「神力女超人」--美真接過交接錶帶後，邁開大步往前衝，不給後面隊伍任何機會超越。

補給車在開往馬山勇士碑時，再度遇上貌似韻如的女教練，在我們厚臉皮的要求下跟大家合照，為的就是要跟本尊來個相似度對比照。

第4棒「美少女」--若琳完美守住第一名的領先，跑回來神色自若，依然是美少女姿態。

直到第5棒「金頭腦隊長」--金聖，被其他隊「南海溝水鬼」以飛快的速度3分速超越。拼了老命勇往直追，破了自己的最佳PB 5'15，但人家是以普悠瑪的高速前進，我們這老自強號只能是越追越遠了~

後來詢問大會後才知道，原來這隊以神速過人的速度比我們還晚出發30分鐘，我們早已落後他們30分鐘以上....

第6棒「金門最美麗姐姐」--仙仙，在她烏龜速度下，我們已經沒有第一名的包袱，在兩位跑團跑友(娟姐與千金)的陪跑下，輕鬆完成了交接棒。

第9棒金聖，完成了首日的最後一棒，接棒前已經與其他隊隊友育秀確認過，與第8棒回來接力的人距離很相近，於是約定與金聖一起起跑。到了接棒時刻，育秀的隊友先到達，她以4分神速先跑出去，金聖隨後接棒，追了出去，大聲喊著：「育秀！！！」，但越喊她的名字卻越跑越快，就好像被壞人追趕似的，於是金聖又開始以全程博命演出，終於在終點前追上育秀，感謝她的用心良苦，逼出金聖發揮出無限潛能，一路衝回破PB。

晚上9：00跑完最後一棒，路程中，我們已經買好了美味晚餐--俊輝碳烤回休息區享用

我們隊員舖瑜伽墊，準備在休息區打地鋪，睡前大家聊著今天的賽事，春暉大哥則認真地研究著隔日的路程表，當大家得知第2棒的志裕摸魚沒盡全力跑，於是決定明天他兩個棒次必須拼死命地跑~(這是死道友不死貧道啊~)

大廳中夾雜著窸窸窣窣的交談聲，和此起彼落如雷貫耳的打呼聲，若琳和美真竟然能睡得著，擁有一夜好眠，淺眠的仙仙一顆安眠藥下肚整夜無眠，金聖則是因為拼命奔跑，股四頭肌酸痛一夜不能眠。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第二日11/29凌晨3：00，共有33支隊伍一起出發。第10棒「神力女超人」美真，從文化園區跑到瓊林圓環，在眾多年輕男士中殺出第6名的好成績，這就是女超人正港的實力。

第11棒美少女若琳於漆黑的凌晨3點多交棒，我們本來考慮跟車在若琳身邊保護她，沒想到這時出現了護花使者....由一群波麗士大人組成的隊伍，本來在前頭領先著我們，但為了要保護我們的美少女反而自動降速陪跑，突然覺得自己補給車燈太閃亮，不想當電燈泡，趕緊驅車直奔下個接力點~

到了第12～18棒，1～3名已經是遙不可及的距離，我們與其他隊伍落在4～6名之間，卻緊緊糾纏在一起，即使如此...奮勇的將士們在拚命之餘，在每站的交接棒，還是要來拍張美麗又帥氣的團體照。

在夸父124k 6人接力賽，眾多純爺們的隊伍中，「金門人跑江湖」展現了男女搭配跑步不累之姿。總共花了10：30：55.496的時間完賽，至於最終得了多少名次已不重要，重要的是我們發揮了團隊合作與團體精神， 其中發生了多少有趣與好玩的趣事， 終將成為個人跑步史上最美好的回憶。

勇士

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