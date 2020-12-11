2/27 宜蘭五結走尪路跑 來一場文化繚繞的半馬之旅吧 ！

你知道什麼是走尪（ㄨㄤ ）嗎？「走尪」的源起，早期先民生活艱辛，常有瘟疫風災，每年元宵八大庄信眾，靠著信仰媽祖，平安繞境去疫除瘟，神轎在遶境中奔跑扶攆驅邪除疫，「過火」中淨煞植福平安。因時代的變化，逐漸演變為今天我們所看到的抬著神轎競跑的「走尪」活動。

充滿神明加持力的走尪活動（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

而宜蘭縣境內有諸多廟宇，每年在年初時都會舉辦「廟宇嘉年華會」最有特色的當屬於在利澤老街上的永安宮。也成為宜蘭縣重要無形的百年歷史資產每到元宵此時，利澤老街上的永安宮，與八大庄廟宇神明繞境鎮煞，各廟宇壯丁扛神轎在老街上來回奔跑求平安。

大會特別獎 - 永安宮媽祖廟的黑令順風旗

今年前 3 名選手並可獲得永安宮媽祖廟的黑令順風旗一面，以神明代表令旗所在處意指有神明駐紮，以獎勵的方式交付給得名選手，保佑平安，整年順順如意，本次活動希望透過健康運動，帶動民眾享受運動，同時讓大家一同參與宜蘭五結鄉的廟宇文化盛事。有什麼比有神明加持過的獎品更值得吸引力的呢！讓我們在新春過後一起參加充滿宜蘭在地風情味的宜蘭五節走尪半程馬拉松路跑！

賽事特色一 : 消災解厄傳統走尪抬神轎過火！

團體滿 20 人以上報名即可參與 2/27 五結鄉走尪暨廟宇嘉年華文化慶典儀式，抬神轎走尪競賽，前五名組別可參與傳統走尪抬神轎過火儀式，消災解厄，保佑平安，整年順順如意，有專業攝影師攝影，留下寶貴瞬間。

時間：02/27 （六）（詳細時程請參照五結鄉走尪暨廟宇嘉年華會）

地點：利澤簡永安宮（宜蘭縣五結鄉利澤路 26 號）



（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

賽事特色二 : 走尪廟宇嘉年華會！

除了參加馬拉松賽事外，更不可能錯過的就是走尪廟宇嘉年華會，在比賽當天與前一天主辦單位跟當地永安宮媽祖廟建築展與鄉親共同歡渡元宵佳節，邀鄉親參與民俗文化的好機會並參與一連串民俗慶典盛事 ！前一天跑友即可過來參與，感受滿滿的當地氣氛與文化氣息！

詳情請上五結鄉公所網站

第一天活動日程

第二天活動日程

（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

賽事特色三: 知名宜蘭景點，可與親朋好友共同度過一個馬拉松宜蘭小旅遊！

比賽鄰近宜蘭市附近有諸多極點像是冬山河親水公園、宜蘭傳藝中心、五十二甲濕地等著名景點，在參加完比賽賽事前後，可安排相關景點的遊程，讓你既可得到神明的祝福，身心也可以受到宜蘭文化與景色的洗禮！一舉兩得！

冬山河自行車道，讓你騎乘在溫暖的蘭陽平原（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

冬山河親水公園，不妨帶著家人來此走走，小孩最佳放電地點（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

宜蘭傳藝中心，感受滿滿的在地文化（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

52 甲溼地，遠眺龜山島，天氣晴朗時是一個絕佳的踏青景點（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

賽事特色四:充滿文化特色的完賽禮！

本次休閒賽事的紀念品除了帽子、衣服、毛巾外，更特別的大會準備了永安宮LED琉璃正殿媽祖平安符！帶在身上保你 2021 的一年平安！保佑你的跑馬生涯與生活！

大會特別禮永安宮 LED 琉璃正殿媽祖平安符（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

大會紀念衣（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

大會紀念毛巾（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

大會紀念袋（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

大會紀念帽（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

大會紀念獎牌（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

得獎獎盃（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

賽事特色五:蘭陽平原平坦賽道！又一破 PB 的好地方！

蘭陽平原為人所知的就是平！平意味著什麼就是破 PB 的好機會！如果你想創下個人最佳紀錄！這一場是你不可錯過的賽事！

休閒組 4 公里：（ 07:15 起跑 / 限制時間 80 分鐘）永安宮利澤老街→過利成路二段（台二戊）→直走利澤西路→過五股橋→左轉五股圳→五福路→利澤西路→利澤西路（ 52 甲溼地）→永安宮利澤老街

休閒組 4 公里賽道（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

健康組 13 公里：（ 07:10 起跑 / 限制時間 2 小時 20 分鐘）永安宮利澤老街→過利成路二段（台二戊）→直走利澤西路→過五股橋→左轉五股圳→五福路→利澤西路→茄苳路→ 過茄苳橋→冬山河自行車道→下傳藝大橋右轉入小巷往冬山河自行車道→協進路→利澤西路（ 52 甲溼地）→永安宮利澤老街

健康組 13 公里賽道（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

半程馬拉松- 21 公里：（ 07:05 起跑 / 限制時間 3 小時 30 分鐘）永安宮利澤老街→過利成路二段（台二戊）→直走利澤西路→過五股橋→左轉五股圳→五福路→利澤西路→ 茄苳路→ 過茄苳橋→冬山河自行車道→清水閘門→溪濱路二段折返→清水閘門→冬山河自行車道→協進路→利澤西路（ 52 甲溼地）→永安宮利澤老街

21 公里半程馬拉松賽道（圖片來源：2021 五結走尪半程馬拉松公益路跑）

你為自己準備好面對挑戰 2021 了嗎？宜蘭五節走尪半程馬拉松是一個你絕對可以參加的比賽！

責任編輯：Andrew Chen

圖片來源：宜蘭五節走尪半程馬拉松

以上文章由 宜蘭五節走尪半程馬拉松贊助刊出。＊路跑賽事 盡在運動筆記＊