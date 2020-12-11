賽前情報／台北馬賽前裝備解密 進階跑者裝備篇！

今天將要帶來進階跑者裝備篇，不過！還是要提醒一句，鞋子沒有所謂好壞，適不適合很重要！挑選出自己適合的鞋，就是好鞋！

戰前裝備進階篇：

進階競速鞋款/ Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

圖/ NIKE

我想這雙鞋，真的不需要我們在對它有任何的介紹了，我想跑者們都非常清楚，這雙 Alphafly NEXT% 正是 1:59 挑戰下的頂級產物，這雙鞋與 Tempo Next% 不同在於這雙中底採用全 Zoom X 泡棉，也從複合板升級成碳纖維板，加上 AtomKnit 鞋面擁有更好的透氣性更輕量化，整體鞋重又更加輕量化。

配合前掌 Zoom Air 氣墊，讓整雙鞋幾近無可挑剔的地步！

但必須說，本雙鞋仍需要進階跑者良好的肌力做為底子，不然，退而求其次向下一階的 Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 相對的會更加親人。

（這我們也能從賽事發現，穿著 Vaporfly NEXT% 還是不少）

跑友推薦/這雙，我就請那個跪算盤的蕭大俠來談談好了（笑） 我回家有得跪了 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 話說 有夠彈的由 Yu Hsiao Triathlete 發佈於 2020年9月3日 星期四

仍是你鞋櫃裡的經典/ Adizero Boston 9 TPE限定版

圖/ Fatty

Adizero 有多狂，你得先來讀讀這篇「【跑鞋研究室】德日工藝打造 馬場經典狂潮 vol.1 Adizero 家族史」，看完你就知道。

而這項經典系列旗下分支 Botosn 系列也來到了第 9 代，搭載 BOOST 科技結合 LIGHTSTRIKE 輕量中底，實現輕量化跑鞋，而無縫鞋面也提供較佳的舒適性，能夠更包覆雙腳。

圖/ Fatty

而鞋底也不馬虎，採用了加長 TPU 穩定片的 Torsion System 中足抗扭系統，及全馬牌輪胎大底增加耐用性與抓地力，不論作為日常訓練、比賽，泛用性非常高，也成為了跑者們心中的首選之一。

極致舒適 強力回彈/ New Balance FuelCell RC Elite

圖/ New Balance

不論是國內、國外許多跑者都對於這雙 FuelCell RC Elite 給予高度評價，透過不同密度的 FuelCell 科技，RC 相較於 TC 顯得更佳柔軟、具彈性，也更加輕量，大底也改採用 Dynaride 顆粒大底，增加抓地力也同時減輕了整塊橡膠大底重量，我想很多人（包括我自己）會對於這種顆粒大底的耐磨性感到懷疑，在《百K實測》及國外評測網站高跑量測試下，發現大底磨損狀況出乎意料的小。

不過，因為柔軟也導致這雙鞋款在短距離以下的表現，沒有在長距離表現上的亮眼，建議可以使用在全馬、半馬等長距離上。

在柏油路上體驗釘鞋的極速跑感/ MIZUNO Wave Duel Neo

圖/ 日本體育情報／MIZUNO

說到 MIZUNO 今年的大事件，肯定是 ENERZY 的問世及箱根驛傳中十區の暴走天使－嶋津雄大，以 1:08:40 創下塵封十三年的十區新紀錄，而他腳上所穿的正是這雙⋯「MIZUNO Wave Duel Neo」

圖/ 運動筆記

整雙鞋中底採用「MIZUNO ENERZY LITE」，讓整雙鞋能保持在輕量的狀態下，卻仍有高度的柔軟度及回彈，大底則採用了 G3 大底科技從以往傳統箭頭型改為菱形，提高縱向抓地力，也讓它保留了最實際的觸地感。

不過要注意「清大山神」—賴怡廷也建議跑者們要提升大腿肌力，才不會因為被它帶來的步頻提升和高推進力，讓自己更容易大腿疲勞。

清大山神－賴怡廷實測/MIZUNO Wave Duel Neo 絕對可以帶給跑者在競速上的優勢，藉由高速的回彈來加快步頻。改進大底菱形紋路的設計，模擬釘鞋在 PU 上的抓地力以及推進力，並且不像一般厚底鞋，仍然保持跑者和地面間實際的觸地感，以及較敏捷回彈能力。⋯⋯擷取自《【百K實測】超彈 MIZUNO Wave Duel Neo 柏油路上體驗釘鞋疾速跑感

硬派經典 / ASICS TARTHEREDGE 2

圖/ ASICS

提到虎走，真的是無人不知無人不曉的經典鞋款，也在跑者們中建立了起「不是人人穿得起」的硬派風格，但並不是因為它的價格，而是它對於跑者的要求相當的高，沒有足夠的肌力與跑量是無法駕馭這頭猛獸的！

然而，在好幾代進化下，它也不在是那麼的遙不可及！中底採用 FLYTEFOAM® Propel ，不僅能夠保有虎走的輕量，但也增加了他的吸震、回彈能有效將落地能量轉換成動力，同時也保護跑者。

硬派風格的虎走，現在你也可以嘗試看看！

雖然，這些鞋子都有許多擁戴者，但不盲目跟隨！選擇符合自身的鞋款及適合的才是最重要的。

俗話說得好，跑鞋只是輔助，雙腳才是你的主力！日常的訓練仍要做足，可別妄想穿上這些「神鞋」就能夠一步登天囉～

你的台北馬戰靴，將會選擇哪雙呢？也可以在下面留言讓我知道，你將會穿什麼出戰台北馬吧～

責任編輯：Ian

圖片來源：各家品牌、運動筆記、日本體育情報、Fatty

＊台北馬裝備，盡在運動筆記