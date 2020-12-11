2020 台北馬拉松 21K 路線 哲睿教練帶你走一遍！

隨著台北馬倒數９天，日前路協也在 Youtube 上詳細介紹了半馬的賽道！就讓我們一同來看看吧～

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可以從影片看到，起跑點一樣式大家熟知的市府廣場，但這次比較不同的是起跑則直行仁愛路，取消了以前出發較為人詬病的 90 度直角轉彎，相信這樣的路線會讓跑者能更容易挑戰個人最佳成績！

過去令人詬病的直角轉彎，常常讓跑者們大塞車 圖/ Ian

而過去到達景福門後會直接右轉中山南路，這次將更改成先左轉信義路，往杭州南路前進，路途會經過 中正紀念堂 ，在接到重慶南路往總統府（這也是首次在賽道中加入總統府路線）最後由凱達格蘭大道返回景福門接回中山南路往中山北路。

圖/ 影片截圖

而具有小坡度的中山橋約位在 11.7 公里處，這段跟以往一樣，一路跑在樂群一路至麥帥二橋，麥帥二橋 將會在 18.5k 處與各位半馬跑者相見歡。

下來麥帥二橋後，會與全馬跑者匯集，半馬跑者與全馬跑者要注意一下彼此安全，而來到這裡代表最後僅剩 2k 的路程，向終點邁進吧！接下來會由健康路轉往三民路最後來到南京東路上，而終點就在眼前了！

嘿對，你沒看錯終點將會是在南京東路上的富邦銀行前面⋯⋯

雖然改善了一些以往詬病的路線，但本次取消了起終點相同，還是讓不少跑者感到可惜，但全馬跑者能跑進台北田徑場也是不同的感受，相較之下半程馬拉松的跑者就有點心酸了（汗顏）

以上，是本次台北馬拉松半程馬拉松的賽道介紹！希望能夠幫助跑者們制定對自己有利的計畫，突破自己個人最佳成績！最後附上本次賽道地圖，給跑者們參考。

圖/ 台北馬拉松官方

責任編輯：Ian

圖片來源：中華民國路跑協會Youtube、Ian

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