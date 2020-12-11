訓練心得／備戰台北馬 教練，我不想努力了！

歷經 3 個月訓練，長榮半馬的期中考還記憶猶新，期末考 - 臺北馬卻已悄悄進入倒數計時。

雖然本人未參賽，但因 9 月份開始加入儒意運動全馬班，其中大部分人都有參賽，就以「備戰臺北馬」主題來採訪班上要跑全馬的夥伴分享在臺北馬的倒數階段，他們是如何準備的呢？

一、超哥 - 跑步，要有所為，有所不為！

全馬 PB：3:10，目標 Sub 3。

從今年 7 月中腿拉傷後，讓我知道伸展收操與肌肉按摩的重要性，教練特地囑咐「主動伸展，每天執行」；於是睡前把滑手機的時間用來按摩雙腿放鬆，順便幫助睡眠，隔日翌晨就會有精神的迎接挑戰。

為了備戰，添購袖套與手套、跑步腰帶與能量膠，並在練習過程中在腰帶內塞 5 包能量膠作為模擬賽道上的補給。

跑步不是為了結果而有所為，而是有所為才有結果。

與教練溝通後，他期待的不是我破 PB，而是在跑步過程中，傾聽身體的聲音，不要輕言放棄，但也放過自己，坦然接受成績。

▲超哥：夜夜伴我放鬆的按摩球！

二、Jolin - 比起美照，我更在意努力被看見！

Hi！這是我的初馬，期許自己能跑進 4:30，達到明年女子組的免抽資格。為了備戰，買下頗受好評的 Fly3，但在試跑後，決定穿回習慣的小飛馬 37；這說明適合別人的，不一定適合自己。

如果自己做不到，我無法開口要求別人做到。

小美教練在課外的揪團練跑，看著他努力的背影，我實在無法輕言放棄；還有夥伴們的鼓勵與關心也是持續跑下去的動力，尤其是跟大家一起淋雨、揮汗共跑的時候。

在臺北馬倒數的日子只求不受傷跟感冒，當天把最好的自己表現出來，其他就順其自然吧！

▲ 開心與大團練的夥伴互相抬槓熱身中！

三、Oliver - 哥跑得是一種開心

分享自己平常對於長距離跑步的心情模式與因應對策：

◼️ Long Run 心情模式：前半段時會不斷地否定自己，過二分之一後，漸漸開始有了信心，隨著里程數的增加，才相信能跑完。

◼️ 因應對策：轉移注意力，透過聽音樂、觀察路人、欣賞風景或跟 Pacer，避免陷入負面情緒。

為了備戰，除了新買 Nike Fly 3 橘色跑鞋，還有被夥伴規勸 ( 圍剿 ) 跑步時不要拿著手機放音樂，所以額外買了專用耳機。另外，鹽糖、BCAA 也是不可或缺的補給。

倒數的心情很緊張，但又希望趕快到來。雖然訂下 3:29:59 的目標，不論成績如何，反正不追求上凸台，重點是過程的相揪共跑與訓練後的溫 ( 超 ) 補、練肖話就是一種開心的回憶。

▲ Long Run 成語接龍：事不過三 ➙ 三陽開泰

四、蓉儒 - 這些事，不會只有我一個人記得

自認是班上吊車尾，在自主揪團跑長距離時，等我跑完收工，其他人早已收好操、換好衣服，夥伴們非但沒有嫌棄，反而為我加油打氣，一路若沒有他們的鼓勵支持，自己早就放棄，更不用說跑課表了。

從年初的名馬後，練跑次數屈指可數，之前的裝備還很新，這次臺北馬就只買 Nike 小飛馬36 想說試試看，結果穿不習慣。

原本期許自己能跑進 430，但因狀況差，只求完賽就好。倒數的心情，有點矛盾，一方面希望趕快解脫，一方面捨不得夥伴與教練，但這段訓練時光的回憶，相信不會只有我一個人記得。

五、教練，我不想努力了！

以上四位跑者經過 3 個月的訓練，從基礎期、進展期與比賽期的課表中進化，其實也開始出現疲乏；有人想儘快結束，有人則希望不要這麼快到來。

教練，我不想努力了！指的不是放棄，而是放下 ( 看開 ) 以平常心上場。從市民跑者的角度，自認看待跑步有不輸給選手的認真態度；備戰臺北馬，我們準備好了，你呢？

#Garmin #儒意運動