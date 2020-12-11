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跑步小品／起跑前被關門的一次 因為不是台灣人？

運動筆記 / Lu

先說，筆者算是長期旅居台灣的外籍人士。話說去年年底初馬以後，便開始規劃第二馬來衝成績。由於希望找較正式的賽事成績作為紀錄，便安排萬金石為目標賽事。不過因為疫情影響，當然無疾而終。到了九月知道台北馬沒有中籤，便選擇時間比較接近的曾文馬，然後，便開始做課表。

上星期收到大會物資，很喜歡也非常期待。

豈料，就在競賽前四天，也就是前天，收到主辦單位來信來電，說筆者資格不符，不可以參賽，並請我將號碼布、晶片等郵寄回去。這時候，筆者才發現原來《簡章》上有這麼一條：「參加對象：限本國中華民國籍者參加，因國際疫情未達趨緩層級，故本屆不開放非本國籍選手參賽(包含境內外籍選手本屆不開放參加)，本國籍者凡對馬拉松及路跑有興趣，符合參加之規定年齡者，均可報名參加。」

這真是晴天霹靂呢！畢竟已經做完一整個周期的課表，準備要跑成績出來。而且這麼接近的時間才告知資格要被取消，飯店也不能全額退費了。雖然主辦單位的工作人員口頭上對於這麼晚才告知，表達了歉意，也表示將全額退還報名費，但還是很不甘心呢！畢竟不是因為跑得太爛，也不是作弊，而竟然是因為身份問題！＝＝

當然，這件事情上，筆者絕對是有失察的責任，未逐一詳閱《簡章》的內容就去報名。但話又說回來，筆者也不認為大部分跑友報名的時候，都會這樣做。至於主辦單位、承辦方，還有報名系統的廠商，既然「今年」有此「特殊規則」，是不是也應該系統上加注警語，然後排除那些用護照號碼輸入個資的報名，甚至不讓系統送出繳費帳號呢？更不用說主辦方竟然連號碼布都已經印出來，直到賽前一周辦選手保險前，才忽然「想起」有如此「特殊規則」？方來電告知已經準備好的選手？

方方面面看來，筆者本人自然有責任，但主辦單位同樣也有疏失。也許有些跑友會認為主辦單位願意全額退費，已經算不錯了。但是我想，巿民跑者認真準備一場全馬所花費的心力，其實也不是區區一千多的報名費，就足以彌補回來的。不過，筆者覺得更可以思考的是，是次賽事《簡章》上這個「特殊規則」的寫法。它特別提到「因國際疫情未達趨緩層級，故本屆不開放非本國籍選手參賽(包含境內外籍選手本屆不開放參加)」這一點。尤其是那個「包含境內外籍選手」，也要因為國際疫情未趨緩而不開放，這個因果關係似乎有點匪夷所思。因為它若不是指台灣本地同樣疫情嚴重，就是暗示已經身處國內的外籍人士（不論已經身處國內多久），都可能是潛在感染者。

於是，當主辦單位工作人員來電時，我詢問一下這「規則」的意思。工作人員說，是考慮到「公平性」的問題云云。我不知道我有沒有理解錯誤，那意思大概就是既然不開放國外的外籍選手，那索性都不「邀請」所有外籍選手，讓本地跑友自己跑，那就最公平了。但這樣的說法同樣是很奇怪的，因為我原以為運動競賽本身，除了競技規則本身，就更沒有其他公平性可言，包括競賽者身份。否則，台馬北、萬金石這些公開比賽，豈不是全都成了不公平的賽事了？所以我很直觀地覺得，如此特別的「規則」，若不是疫情下的某種隱性歧視，至少對國內的外籍人士來說，也有污名化之嫌。

然後舉辦這場賽事、訂定規則的主辦單位，是台南巿政府。==後來工作人員又來電說明，經過不少受影響的跑友向他們「指教」以後。大會決定，已報名的外籍人士還是可以去跑，但不能敘奬，成績也不採計。雖然知道大會可能已經盡最大努力地補救，可是由於這已不是筆者原來報名時的初衷，所以也就只好先放棄這場賽事了。

看來，筆者那命途多舛的第二馬，還要再等等。

萬金石

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