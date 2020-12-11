賽事心得／Formosa Trail 104K 負傷連跑26個小時的結果...

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兩年前我也曾經挑戰過這條路線，當時也是挑戰104K組，但是當時我在35公里的時後，因為超時所以被強迫降組，變成65K組(當時還沒有75K組)那是我第一次比賽被關門，當時的不甘心，到現在都還記得很清楚...今年特別加強了山路的訓練，越野裝備也逐一補齊全，在準備萬全的情況下，我再次發起了挑戰不管是一開始的連續上坡，還是技術性的下坡，這次都一一的克服了，而且時間比之前快上了不少。

正想說這場完賽，應該沒問題了的時候突然一個隱藏在地上的樹根，在高速的下坡中絆住了腳，整個人飛了出去，落地時腳踝硬是往內折了一下...發生什麼事!?怎麼會這樣!?還能不能跑!?要不要棄賽!?但是兩年前的畫面再次湧上心頭，不甘的滋味讓我咬牙站起來，一步一步繼續往前...接下來的內容，就麻煩大家到影片中觀看吧。

這次真的是超越我的極限了，紮紮實實的跑了26小時，真的非常的痛苦，這邊也再次提醒，受傷真的不要硬撐，這次做了不好的示範，還請大家不要模仿，我也為此付出了代價，目前只能完全休息，後面的復原之路還很漫長，雖然很令人挫折，但我不會放棄，繼續向更好的自己邁進。