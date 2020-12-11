浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」賽事介紹

主視覺設計理念：

跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人、朋友、家人一起享受歡愉的同樂會；今年的主視覺以山的造型由六朵桐花帶出浪漫台三線的3字形，也突顯出山徑賽道的特色，從合興車站出發，一起來參加「戀戀桐樂會」！

賽事主題：

一線九驛小旅行，日遊花祭夜賞螢，桐花賽道跑一遭，人生肯定樂逍遙

讓我們一起搭乘新竹「一線九驛」內灣小火車去旅行

一起到合興車站，尋找傳說中「追火車」的愛情故事

一起暢遊內灣老街，品嘗客家風情

一起在最佳觀賞桐花的季節，來趟浪漫之旅

一起在螢火蟲的故鄉尋找火金姑-東窩星海螢區

一起在浪漫的桐花賽道，編織恆久不變的愛情箴言及畫面

竭誠歡迎大家一起蒞臨桐花賽道參加「桐樂會」

東窩星海上還有更美麗的桐花賽道，等著您們一起到來！

浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽「桐樂會」，歡迎大家踴躍報名，一起蒞臨桐花賽道體驗與指導！

https://irunner.biji.co/CharmingTrail210425