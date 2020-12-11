浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」賽事介紹
主視覺設計理念：
跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人、朋友、家人一起享受歡愉的同樂會；今年的主視覺以山的造型由六朵桐花帶出浪漫台三線的3字形，也突顯出山徑賽道的特色，從合興車站出發，一起來參加「戀戀桐樂會」！
賽事主題：
一線九驛小旅行，日遊花祭夜賞螢，桐花賽道跑一遭，人生肯定樂逍遙
讓我們一起搭乘新竹「一線九驛」內灣小火車去旅行
一起到合興車站，尋找傳說中「追火車」的愛情故事
一起暢遊內灣老街，品嘗客家風情
一起在最佳觀賞桐花的季節，來趟浪漫之旅
一起在螢火蟲的故鄉尋找火金姑-東窩星海螢區
一起在浪漫的桐花賽道，編織恆久不變的愛情箴言及畫面
竭誠歡迎大家一起蒞臨桐花賽道參加「桐樂會」
東窩星海上還有更美麗的桐花賽道，等著您們一起到來！
浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽「桐樂會」，歡迎大家踴躍報名，一起蒞臨桐花賽道體驗與指導！
https://irunner.biji.co/CharmingTrail210425
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