快訊

驚！宜蘭沿海捕魚竟撈到122公分未爆彈 專家研判是火箭彈

沖冷水、噴殺蟲劑虐死97歲公公 病媳無罪逆轉改判15年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 重新出發、用心去跑

運動筆記 / Chang Sandy

重新站上跑道，算是勇氣，也是一個新的開始！         

原本今年跟原跑團有報名接力賽，但因為延期團員決議退費，但居然沒想到約莫二週前接獲樂哥的邀請，與妹子陪跑團的很多朋友一起完成這場接力賽事！

賽前合影

        

一開始挺擔心的，畢竟才正以有氧跑恢復跑力中，很怕當老鼠屎，一開始想都沒想就答應，但後來才發現居然是最後一棒，哎唷我的媽呀⋯⋯頓時之間覺得壓力好大，我可要更努力才行！

大雨跑完了！呼...

在起跑前一直很猶豫要不要穿襪子這件事情，跟宗瑜討論過（因為我們都不是穿跑鞋），最後決定不穿是因為前一天晨跑時也下雨，襪子濕了，腳很冰，所以我毅然決然把襪子脱掉，想說就這樣吧！

下雨天穿丫拖

       

一出發時蠻緊張的，加上我的前一棒很快的回來，然後我又剛吃完早餐回學校而已，很怕胃裡上演著「翻滾吧早餐」！最後還是順順的按照體感出發！

         

當我看到第一個坡時，想說試看看可否直上？Wow！我居然就跑上去了，而且每個坡我都穩穩的上去，覺得不可思議！我覺得真的有點小進步，或許資深跑者覺得真的沒什麼，但有沒有進步自己知道，真的！

       

我覺得還不錯喔

沿路上雨忽大忽小真的很虐心，但我必需告訴自己一定要撐過去，而且不能停下來，因為大家都在等我，經過攝影師時，雖然是苦笑，但辛苦了、謝謝一定要帶上，他們可是全程這麼多小時待在那裡幫大家拍照，我們只是簡單帶個話不為過啊！

賽道上每位攝影師辛苦您們了

       

到終點後看到頭目跟大P先出現，好開心啊，感謝頭目幫我去領完賽禮，也謝謝她第一時刻的問候、以及其他團員的關心，謝謝你們。

圓滿

最後還是要謝謝樂哥讓我有這個機會跟大家一起跑接力賽，與其說是跟大家同樂，但實際是讓大家友情可以更加深厚，我也會認真用心繼續練跑，謝謝🙏！

賽後團拍

回憶滿滿

#繼續備戰下一場賽事

#我要大聲說我回來了#活的漂亮才是贏家#妹子陪跑團#繼續加油

#週日簡直就是同樂會_看到好多許久不見的跑友

相關新聞

苗栗Fun Young跑酷越野障礙賽 懶人攻略包

第一屆「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」將在2020年12月19日(星期六)早上7點30分開始，預計12公里挑戰組上午9點準時開跑，本次活動首次規劃【12公里挑戰組】及【3公里體驗組】共1500

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 重新出發、用心去跑

重新站上跑道，算是勇氣，也是一個新的開始！ 原本今年跟原跑團有報名接力賽，但因為延期團員決議退費，但居然沒想到約莫二週前接獲樂哥的邀請，與妹子陪跑團的很多朋友一起完成這場接力賽事！

賽事心得／旗山馬拉松 苦練3年圓家鄉初馬夢

練習跑步，3年時間過去了 2018年初次回家鄉參加路跑賽事，因為經驗不足，報名了11公里組別，完賽當下就決定2019要再回來挑戰半馬；2019我達成了自己許下的承諾 完賽後……我卻沒有十足把握

帶小比旅跑台灣／旗美馬拉松 好友向日葵初半馬勇敢完賽

上星期日，我們去旗山參加旗美馬拉松，這是好姐妹向日葵 第一次參加賽事，沒想到她第一次就報21，都快嚇死寶寶我了，根本是越級打怪，行前我一直很擔心她跑不完，所以打定無傷完賽就好，根本不想求成績怎樣。

訓練心得／三峰日出團練

早上從新竹科學園區旁的金山寺出發 經過園區之後 再前往寶山鄉 沿著山路上上下下 跑到雙胞胎井 再往右跑竹40線道往三峰路 竹40線道路段比較陡 上一小段之後變比較平坦 陸續都有

跑步小品／禍不單行的一年 重新出發

跑步邁入第三年，逐漸脫離了菜鳥小萌新的階段，因此，早在去年年底前，就已安排好今年上半年的賽事，二月定向越野體驗，三月半馬，四月接力賽，五月越野挑戰賽，可說是豐富多彩，既有挑戰又不失趣味，卻未曾想過一場

美國奧運選拔馬拉松女子冠軍Tuliamuk 宣布懷孕消息！

2020 年 2 月 29 日美國奧運選拔馬拉松賽上，Aliphine Tuliamuk 以 2:27:23 獲得第一名，也拿到了通往東京奧運的門票，而就在這個週日，一個巨大的消息，Tuliamuk

12 星座跑者觀察日記／風象星座思維靈活 跑團裡的康樂股長

回憶起第一次展開跑步訓練，你是基於什麼原因邁開步伐的？是為了健康、成就感，還是打發時間？每個人「為何而跑」的目的不同，但最核心的價值，在於你的心，如同《強風吹拂》清瀨灰二所說的「馬拉松比的不是速度，而

2021台新女子路跑新主視覺繽紛出爐 12/10開放報名

專屬女生、有「香香馬」之稱的「2021 台新女子路跑」賽事資訊出爐啦！這次新的主視覺走一個絢爛繽紛的路線，讓人期待屆時會有什麼樣的體驗，一起來看看這次的賽事資訊吧！ 賽事時程 賽事日期

賽事心得／知本溫泉馬拉松 睽違已久的全馬

九月份賽季一開始，吉安髮香團丁姐就在約12月份騎車到知本去跑個馬拉松，往年這時候我都會留在花蓮跑太平洋縱谷馬，然後隔天騎車到台東去，沒想到今年扼晚，要報名時已額滿，先騎車再跑個馬，聽起來是有點累，但為

焦點人物／5位頂級跑者的傳奇故事

練跑的路上，每位跑者的心中，都會有自己跑步的意義。4.8 公尺/秒，聽起來好像不算一個很快的速度。用這一速度跑完一百公尺，大概需要 20.8 秒。 但如果讓你以這一速度跑完 42.195 公里呢？

賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 無畏風雨的驚奇變裝show

繼上周山海接力後，這周12/06有迎來延期後的鐵道接力，往年都是四月。但命運多舛，前幾天竟有鐵道坍方讓參加的選手交通的問題一下大亂。但市政府辦的活動，已經盡最大的努力疏運跑友。只能說辦活動真是不容易，

熱門新聞

NBA／回應厄文「關鍵球」言論 詹姆斯：有點受傷

日職／日媒稱陽岱鋼首年就不對勁 巨人簽梶谷隆幸要借鏡

NBA／曝10隊薪資破豪華稅門檻 勇士、籃網數字驚人

日職／陳偉殷有援護了！ 傳阪神簽下47轟的新楓康之子

MLB／洋基只能二選一！ 美主播：簽勒梅修就沒田中

爆米花／綺麗珊瑚22戰全敗 止敗只剩2次機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。