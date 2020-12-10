賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 重新出發、用心去跑

重新站上跑道，算是勇氣，也是一個新的開始！

原本今年跟原跑團有報名接力賽，但因為延期團員決議退費，但居然沒想到約莫二週前接獲樂哥的邀請，與妹子陪跑團的很多朋友一起完成這場接力賽事！

賽前合影

一開始挺擔心的，畢竟才正以有氧跑恢復跑力中，很怕當老鼠屎，一開始想都沒想就答應，但後來才發現居然是最後一棒，哎唷我的媽呀⋯⋯頓時之間覺得壓力好大，我可要更努力才行！

大雨跑完了！呼...

在起跑前一直很猶豫要不要穿襪子這件事情，跟宗瑜討論過（因為我們都不是穿跑鞋），最後決定不穿是因為前一天晨跑時也下雨，襪子濕了，腳很冰，所以我毅然決然把襪子脱掉，想說就這樣吧！

下雨天穿丫拖

一出發時蠻緊張的，加上我的前一棒很快的回來，然後我又剛吃完早餐回學校而已，很怕胃裡上演著「翻滾吧早餐」！最後還是順順的按照體感出發！

當我看到第一個坡時，想說試看看可否直上？Wow！我居然就跑上去了，而且每個坡我都穩穩的上去，覺得不可思議！我覺得真的有點小進步，或許資深跑者覺得真的沒什麼，但有沒有進步自己知道，真的！

我覺得還不錯喔

沿路上雨忽大忽小真的很虐心，但我必需告訴自己一定要撐過去，而且不能停下來，因為大家都在等我，經過攝影師時，雖然是苦笑，但辛苦了、謝謝一定要帶上，他們可是全程這麼多小時待在那裡幫大家拍照，我們只是簡單帶個話不為過啊！

賽道上每位攝影師辛苦您們了

到終點後看到頭目跟大P先出現，好開心啊，感謝頭目幫我去領完賽禮，也謝謝她第一時刻的問候、以及其他團員的關心，謝謝你們。

圓滿

最後還是要謝謝樂哥讓我有這個機會跟大家一起跑接力賽，與其說是跟大家同樂，但實際是讓大家友情可以更加深厚，我也會認真用心繼續練跑，謝謝🙏！

賽後團拍

回憶滿滿

#繼續備戰下一場賽事

#我要大聲說我回來了#活的漂亮才是贏家#妹子陪跑團#繼續加油

#週日簡直就是同樂會_看到好多許久不見的跑友