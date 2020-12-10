帶小比旅跑台灣／旗美馬拉松 好友向日葵初半馬勇敢完賽

上星期日，我們去旗山參加旗美馬拉松，這是好姐妹向日葵 第一次參加賽事，沒想到她第一次就報21，都快嚇死寶寶我了，根本是越級打怪，行前我一直很擔心她跑不完，所以打定無傷完賽就好，根本不想求成績怎樣。

一大早，我們遇到很多認識的跑友，大家也愉快的拍照留念。

而住在內門的香蕉哥，更推了推車上面放滿香蕉，說要給大家補給。

但一開始，有很多阿姨以為他在賣香蕉，紛紛要跟他買，這時候我忽然想到，比比的車以後也當行動小七，然後歡迎購買（被打

好不容易終於出發了，因為怕向日葵跟不上。所以我不敢跑，只能用快走的速度好讓她跟上。

終於到了補給站，我們也補充了水份和食物，然後繼續前進，因為怕時間來不及，我根本不敢逗留。

漸漸地我們來到快接近終點的時候，向日葵說她港覺她的腳和身體快分開了，沿途經過很多認識的跑友，大家也跟她喊加油。

為了能夠完成賽事，她可是拼命的跑走，她的臉色都變了，我實在很怕她回去馬上封鎖我🤣

好不容易，我們終於到終點了，她也順利完成初半馬的賽事，在這裡真的很恭喜她。

一群笑她的人，她比你們還有勇氣，至少她做到了，真的很讓人佩服和感動內。

到達終點，我們便在武德殿休息了一會，才踏上回家的路程。

感謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。

感謝警察叔叔幫忙指揮交通

#2020旗山美濃馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣