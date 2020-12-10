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苗栗Fun Young跑酷越野障礙賽 懶人攻略包

運動筆記 / 苗栗跑酷越野障礙賽

第一屆「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」將在2020年12月19日(星期六)早上7點30分開始，預計12公里挑戰組上午9點準時開跑，本次活動首次規劃【12公里挑戰組】及【3公里體驗組】共1500名額全數額滿，兩組別同時滿足休閒跑者與競賽跑者的需求，特別規劃10座不同形式的越野障礙關卡於賽道內，更添賽事挑戰度及趣味性，此外競賽組總獎金達高達20萬元整，吸引全台許多菁英跑者同場較勁，接下來跟著小編一睹賽道景色吧！

靠近飛牛牧場兩旁盡是綠意盎然的自然景致

飛牛牧場第一停車場

活動會場設置於飛牛牧場的第二停車場內，為了讓遠道而來的跑友體驗苗栗慢遊，特別將起跑時間訂於上午9點整開跑，方便讓北部、中部的跑者攜家帶眷一同來挑戰！提醒參賽跑者，當天進入會場記得攜帶號碼布，上頭有一張門票截角，記得撕下來給售票口人員，當日如未帶號碼牌或非參賽選手，必須購買門票(優惠票為150元)，請各位選手務必配合，停車費用一輛50元，活動會場位於第二停車場區，於售票亭走進去大約5~8分鐘路程，拱門、舞台及市集攤位在此，因牧場內車位有限請選手盡早出門，並遵守工作人員指示，特別提醒所有跑者，當天不須額外報到，僅需配戴好號碼於出發前至拱門排隊。

12公里號碼布，左邊有晶片佩戴方式(挑戰組)

3公里號碼布，無晶片計時，右下角入場門票務必攜帶

12公里選手由起點出發後，必須先跑牧場之外的馬路，約9公里左右路程再返回到飛牛牧場內，接著跑3公里休閒組的賽道，合計約12.7公里左右，爬升214公尺，代表是有點挑戰性的喔！

路線沿著飛牛牧場聯外道路往外跑，是的，就是你們早上剛進來的道路往外跑，兩側滿是綠意盎然的路樹及鄉間田野風光，平均約2.5~3公里會有一站補給站，再請跑友務必補一下再出發。

12公里競賽挑戰組路線圖

 

3公里休閒組組路線圖(全路線飛牛牧場內)

大約跑2.7公里遇到第一個補給站之後，就會進入到南和路2段，大約有1.5公里的路段請跑者務必跑在角錐內側，該路段義交、警察協助維護跑者安全，請跑者小心靠邊通過，請勿跑出三角椎範圍以策安全。

大約4.3K處右轉進去城南里(苗38往通天宮方向)沿著土城溪河畔右側跑，進去後約5K位置會遇到第二補給站，本段路線仍然屬於好跑的路段，沿著河畔跑途經落羽松大道，稻田景色等，落雨松11~12月正值漂亮之際，仿佛置身國外旅遊，通過落雨松大道右轉進入私房秘境，開始魔王坡來挑戰，約600公尺上坡，600公尺下坡，兩邊竹林景色與和畔道路截然不同感覺，一路通往第三補給站回到飛牛牧場聯外道路。

兩側落雨松秘境迎接跑者到訪

 

經過落雨松後轉入秘境(接著魔王坡)

接著魔王坡兩側樹林覆蓋涼爽，平時在地人散步好所在

接著於9.5K左右進入飛牛牧場園區內，緊接準備通過關卡，飛牛牧場屬於階梯式牧場(越往後面越高)，賽道沿著環園道路前進，設施關卡多設置於平地草地上，因賽事設置菁英挑戰名次爭奪激烈，屆時菁英組通過時務必禮讓菁英通行，其他休閒組的大朋友、小朋友就慢慢享受關卡，小編提醒一下【菁英跑者參與獎金爭奪戰跑者，請務必通過設置障礙關卡，如未通過必須按照關主規定進行懲罰交互蹲跳補足時間】，其他休閒組、或挑戰組(中後段)以志在參加不在得獎的跑者，關主就不會強烈規定大家要通過，關主的原則以安全第一依照每個人身體驗康狀況調整。

關卡搭建區域

關卡介紹：

本屆為首度障礙賽，為讓跑友一睹風采，以下關卡示意圖順序可能因搭建特性及情況而有所順序調整，主辦單位保留賽道及關卡最終解釋權，並請跑者依照現場工作人員安全指示通行。 

1.疾走跑跳

2.一躍而上(翻牆)

3.沙包考驗(負重)

4.獨立之木(平衡木)

5.奮力向前(輪胎拖曳)

6.匍匐前進(低絆網)

7.跨越障礙

8.大力勇士(推力)

9.氣墊階梯滑梯

10.氣墊障礙(徒手上攀)

勇士

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