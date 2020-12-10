賽事心得／旗山馬拉松 苦練3年圓家鄉初馬夢

練習跑步，3年時間過去了

2018年初次回家鄉參加路跑賽事，因為經驗不足，報名了11公里組別，完賽當下就決定2019要再回來挑戰半馬；2019我達成了自己許下的承諾

完賽後……我卻沒有十足把握要挑戰2020家鄉的全馬組

終於在今年5月，我改變了對自己的磨練，因為我決定連3年達成支持家鄉的夢，也圓自己初馬的目標

我邀約了兩個姐姐一起支持家鄉，他們也很爽快的答應了🥰🥰,於是我們一人報名一組，用行動力來支持！

我們跑不快，但我們是感情最好的姐妹花呀！

第一次站在全馬組的起跑點上，心裡真的很興奮

從沒想過我可以有這一天……這次的起跑喇叭聲，聽在耳裡實在特別響亮呀！

一出發的步伐和呼吸沒有緊張和急促

我只有不斷告訴自己順著自己速度就好，那些超越我的都是高手，我跟不上也不能跟，穩住自己就好

於是跑在自己的速度上，也欣賞著旗山到美濃的景色

從老家旁田間經過，心裡莫名好感動，一直跟去當天使且最疼我的爺爺奶奶說：孫女今天回來圓初馬夢了！我雖然不強，但我一定會努力完成的💗

從10公里到半馬，我的速度都跟平常差不多，此時遇上一位大哥，他說我跑好快呀！我跟大哥說：這是我的初馬耶！他問我目標多少呀？我：430……大哥說：妳跑的是330速度呀！要降速，先求穩再快，記得降速，不然會回不去呀！（說完……大哥一下就看不到車尾燈了）

接下來，我降速了……我也傻傻跟著跑錯路了

（美濃大渠段標示不清，一票人沒左轉）

我沒有生氣，因為我沒有力氣去抱怨，我只想著跑錯還是要跑回去，我的目標在終點，只有繼續才能完成

跑，跑，還是要跑

太陽越來越大，汗水越流越多

每個補給站我都停下補水，我有感受到鄉民的熱情

也不斷聽到鄉民說：這女生這麼白也跑步！

是，我跑步，我挑戰被曬傷的考驗，在全馬道上努力著呀！

跑到2019熟悉的半馬賽道上，此時終於熬過32公里

（加上跑錯的一公里，其實我已經跑33K）

心裡也明白家人一定很期待我可以快出現，

我的430目標要加油！看見攝影師，又瞬間有了活力，最後10公里，加油！

終於～終於回到旗山街道上，即將要進終點站了

見到家人超級開心，我的初馬是帶著笑容衝進終點的耶！更加興奮的是無傷完賽！

最終我以4:34完成初馬，其實在運動錶上的42.195公里我是跑了4:29，因此我是達成了430的夢呀！

3年了，我用雙腳在旗山留下了許多路跑的回憶

今年12月我滿42歲，就用這42公里的路跑紀錄祝福自己，42歲在家鄉圓了初馬夢～🥰

感謝我的家人一路支持和鼓勵，給我滿滿力量圓了夢💞