2021台新女子路跑新主視覺繽紛出爐 12/10開放報名

專屬女生、有「香香馬」之稱的「2021 台新女子路跑」賽事資訊出爐啦！這次新的主視覺走一個絢爛繽紛的路線，讓人期待屆時會有什麼樣的體驗，一起來看看這次的賽事資訊吧！

賽事時程

賽事日期 2021/04/11（日） 報名日期 2020/12/10（四） 17:00 ~ 2021/02/19（二） 17:00 止 組別 3公里 10公里-個人 10公里-團體 半馬組-個人 報名資格 限女生，不限年紀 限女性（限西元2014年以前出生者） 限女性（限西元2004年以前出生者） 起跑時間 08:00 05:00 04:30 賽事地點 大佳河濱公園 台北市政府市民廣場 參賽費用 NTD $500 NTD $800 NTD $4800 NTD $1200

賽事路線

21.0975 公里組

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。

10 公里組

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架(北往南)→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池(終點)。

3 公里組

大佳河濱公園噴水池(起點)→自行車道→大佳河濱公園網球場→右轉國道1橋下→右轉自行車道→新生高架橋下折返→左轉國道1橋下→右轉大佳河濱公園網球場→左轉自行車道→右轉鐵橋→大佳河濱公園升旗桿(終點)。

報名＆完賽好禮

報名好禮

報名參加2021 TAISHIN WOMEN RUN TPE者，均可獲得 NIKE 賽衣 一件，半程馬拉松組背心、10 公 里及 3 公里組 T 恤。

完賽好禮

半馬組：完賽獎牌、完跑毛巾一條、NIKE 完賽 T 一件、時尚果凍袋一個。

10 公里組：完賽獎牌、時尚果凍袋一個。

3 公里組：完賽獎牌。

看完是不是很心動？先來收藏賽事 Taishin Women Run TPE 台新女子路跑～

資料＆圖片來源：官網、臉書粉絲專頁

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