2021台新女子路跑新主視覺繽紛出爐 12/10開放報名
專屬女生、有「香香馬」之稱的「2021 台新女子路跑」賽事資訊出爐啦！這次新的主視覺走一個絢爛繽紛的路線，讓人期待屆時會有什麼樣的體驗，一起來看看這次的賽事資訊吧！
賽事時程
|賽事日期
|2021/04/11（日）
|報名日期
|2020/12/10（四） 17:00 ~ 2021/02/19（二） 17:00 止
|組別
|3公里
|10公里-個人
|10公里-團體
|半馬組-個人
|報名資格
|限女生，不限年紀
|限女性（限西元2014年以前出生者）
|限女性（限西元2004年以前出生者）
|起跑時間
|08:00
|05:00
|04:30
|賽事地點
|大佳河濱公園
|台北市政府市民廣場
|參賽費用
|NTD $500
|NTD $800
|NTD $4800
|NTD $1200
賽事路線
21.0975 公里組
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。
10 公里組
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架(北往南)→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池(終點)。
3 公里組
大佳河濱公園噴水池(起點)→自行車道→大佳河濱公園網球場→右轉國道1橋下→右轉自行車道→新生高架橋下折返→左轉國道1橋下→右轉大佳河濱公園網球場→左轉自行車道→右轉鐵橋→大佳河濱公園升旗桿(終點)。
報名＆完賽好禮
報名好禮
- 報名參加2021 TAISHIN WOMEN RUN TPE者，均可獲得 NIKE 賽衣 一件，半程馬拉松組背心、10 公 里及 3 公里組 T 恤。
完賽好禮
- 半馬組：完賽獎牌、完跑毛巾一條、NIKE 完賽 T 一件、時尚果凍袋一個。
- 10 公里組：完賽獎牌、時尚果凍袋一個。
- 3 公里組：完賽獎牌。
看完是不是很心動？先來收藏賽事 Taishin Women Run TPE 台新女子路跑～
＊路跑賽事，盡在運動筆記
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