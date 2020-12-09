12 星座跑者觀察日記／風象星座思維靈活 跑團裡的康樂股長

回憶起第一次展開跑步訓練，你是基於什麼原因邁開步伐的？是為了健康、成就感，還是打發時間？每個人「為何而跑」的目的不同，但最核心的價值，在於你的心，如同《強風吹拂》清瀨灰二所說的「馬拉松比的不是速度，而是比心裡放的東西。」而在奔跑的過程中，一定會面臨到挫折，面對困難，保持著靈活的思維，以及懂得轉換心態很重要。

這個課題每位跑者一定有遇過，我們可以來參考「風象星座」的跑者們個性，或許正陷入瓶頸的你，可以從中找到答案喔！

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

咻咻咻～人生猶如一場馬拉松，前進的路上，有時候會遇見徐徐涼風，肆意地品味生命美好；有時則會是大逆風，必須要破風而行、突破難關，才能得到自己想要的成果！而天生像風一樣的風象星座，具有多變的特性，面對人生中種種阻礙，他們有著如風般的快速思考能力，隨時變換風向，隨風而行。

風象星座社交能力強，擅長社交連結與溝通，無論是在跑團裡頭面對面的聊天，還是網路交談，他們都能妙語如珠地讓你覺得輕鬆好聊，很容易就熟稔了起來。在跑步過程中，無疑是能把大家逗得哈哈大笑的開心果，再怎麼苦哈哈的課表，只要有他們在，都會是「歡樂跑」呢！

【雙子座】

總有用不完的古靈精怪鬼點子 - 雙子座（圖片來源：運動筆記）

「我要把跑步變成很有趣！」雙子座喜歡輕鬆的氛圍，反應迅速，社交網路連結非常廣泛。練跑休息時，雙子座是很好聊天說笑的對象，什麼都略懂的他們，多才多藝到讓人覺得不可思議。

在許多人眼裡覺得很枯燥的訓練，適應力強、足智多謀的雙子座，總是有用不完的古靈精怪鬼點子，讓跑步變得很新奇有趣。天生懂得「做人」的雙子座，擁有交際手腕，極具說服他人的力量，所以他們很適合鼓舞想接觸跑步、又害怕體力不足的新朋友，拉他們一把進入跑步這個世界。

雙子座有時會三分鐘熱度，初期希望用最快速的方式達到目的，經歷一番波折後，他們願意調整腳步，不斷以失敗經驗當作滋養自我的養分，其實他們遠比你想像中的還要有韌性的跑者。

幸運物：

喜歡隨心情變換穿搭的雙子座，可以在服飾裡大膽搭配亮色系，特別是在備戰許久的目標賽事上，可以選用一雙有助於你破紀錄的戰靴，不只能穿出多變的穿搭，更能陪你跑出屬於你的「快」。

大膽搭配亮色系吧！就從戰靴開始–––Nike ZoomX Vaporfly NEXT%（圖片來源：Nike）

備戰小提醒：

慢慢來比較快，面對不同的速度、距離課表，需要設定短程目標，將階段性課題各個擊破，穩紮穩打的為自己打根基，日後訓練也能減少許多運動傷害的發生。

代表跑者：日本馬拉松紀錄保持人 大迫傑

日本馬拉松紀錄保持人 大迫傑（圖片來源： Nike ）

【天秤座】

注意每個細節的完美處理 - 天秤座（圖片來源： 運動筆記）

「每個顏色都好看，那就包色吧！」裝備與裝扮都必須得宜，是天秤座最重視的事情之一，喜歡打扮的他們，在每個休息片刻都會檢視自己的狀態，當然，跑步時也不能放過，畢竟「先求帥，再求快」，打理好外型如同梳理好心情，再漸而喜歡上跑步時的自己，誰說跑步一定會跑得狼狽不堪的？看看優雅迷人的天秤座，會直接打落你的觀念！

天秤座追求平衡，配合度很高，但是也常有選擇困難症，添購裝備時因為有選擇困難，所以會糾結個半天，像是「白色飄衣雖然怕髒，但很好看、實搭」、「黑色看似無聊，可是很帥氣」，這類煩惱是他們的日常，所以不如選擇直接包色吧！

幸運物：

還在糾結明天要穿白色或黑色？不如來個你的專屬客製款吧！不僅為你的穿搭加分，又能凸顯個人風采！Nike By You 的專屬訂製服務，可讓人自由配色，連鞋帶系統也可以選擇，是不是超方便，又能滿足你的無限想像力。

備戰小提醒：

個性穩健理智的天秤座，凡事講求邏輯與策略，正因為如此，如果今天是比賽日，身體狀況比預料中的還要好，此時可以稍微加速，也許會有意想不到的效果，像是不小心破PB！

代表選手：男子標槍亞洲紀錄保持者 鄭兆村

【水瓶座】

注意每個細節的完美處理 - 水瓶座（圖片來源： 運動筆記）

「讓我一個人靜靜…」水瓶座 94 一個追求自由的獨行俠。活潑、保持客觀、不受框架束縛是他們的特色，他們不是沒有團練的局，只是享受一個人的獨跑時光，但內心其實很喜歡跟朋友或團體一起練跑的。

水瓶座的想法與眾不同，聰明過人，但難以捉摸。如果你跟他們聊天，冒出一堆黑人問號，聽不懂水瓶座的話題內容沒關係，他們的前衛想法需要時間來印證。比如相同的訓練課表，他可能會自己創新改良，或加入其他的訓練項目，力求提升運動表現。

擁有冒險、擁有運動家精神的水瓶座，有著面對困難逆流而上的精神、踏實地往目標前進。就算大破 PB，依然抱持著謙遜的態度與人相處。看著他堅定背影，就能感受到他滿腔熱情，以及強大的信念！

幸運物：

不喜歡被框架與束縛，所以萬色皆可搭，自由度高的配色是水瓶座的心頭好。像低調但又帶有設計感的運動水壺，可隨不同的服飾做萬化千變的搭配，是不敗的經典！

備戰小提醒：

腦中時常迸出新鮮想法的水瓶，跑步時需要專心於當下，有時候你的心走太遠了，身體趕不上，記得提醒自己「身心合一」，訓練效果才能到達更遙遠的彼端。

代表跑者：台灣首位奧運馬拉松女將 許玉芳

台灣首位奧運馬拉松女將 許玉芳（影片來源： 運動筆記）

總結：

風象星座喜歡思考，即使陷入低潮期也不會到不可自拔，往往沉澱一會兒就想通了，並且將挫折轉化成能量，重新站起來繼續往前跑，如果你正陷入瓶頸，不如跟風象星座的朋友們多聊聊，也許聊著聊著，焦躁的心情就被風吹散了。

這陣子我們帶大家一同認識四大象限的星座，你是不是也從中看到了一些自己的影子呢？台北馬拉松即將到來，希望大家認識自己之餘，能越跑越接近心中的目標，加油！

以上文章由 NIKE 贊助刊出。＊跑步產品 盡在運動筆記＊