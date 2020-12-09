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美國奧運選拔馬拉松女子冠軍Tuliamuk 宣布懷孕消息！
2020 年 2 月 29 日美國奧運選拔馬拉松賽上，Aliphine Tuliamuk 以 2:27:23 獲得第一名，也拿到了通往東京奧運的門票，而就在這個週日，一個巨大的消息，Tuliamuk 在自己的社群軟體上宣布她和 Tim Gannon 的小孩即將在下個月中出生，是的，她以經懷孕了 31 週之多！但這並不影響她參加奧運的計畫。
來源/ Aliphine Tuliamuk IG
Tuliamuk 表示：「我與 Tim 都知道我們非常想要一個家庭；我們原本預計在奧運結束後，但到了四月份，我們確信本賽季到此為止了，由於前方實在過於黑暗，所以我們決定做自己的光！」
Tuliamuk 與 Tim 已經將孩子命名為 Zoe，他即將於幾週後誕生於這個世界，不過，跑友也關心 Tuliamuk 只有不到 6 個月的時間可以從分娩中恢復過來，並且為了東奧馬拉松累積里程，是否會影響到她的競技狀態？
來源/ Aliphine Tuliamuk IG
不過，跑友們也別太擔心，Tuliamuk 也在社群軟體寫下：「Ps：我們計畫在知道自己只有六個月準備東京奧運的情況而做準備。」
而且懷孕跑出驚人的速度也不是毫無前例的，不過，仍還是需要注意身體狀況。（請參考：【話題】超速甜甜圈！九個月孕媽跑出一公里3:22 ）
在這邊也要恭喜 Tuliamuk 順利當媽，就讓我們一起祝福 Tuliamuk 一家吧。
責任編輯：Ian
新聞來源：Canadianrunning
圖片來源：Tuliamuk IG
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