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跑步小品／禍不單行的一年 重新出發

運動筆記 / 天心
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跑步邁入第三年，逐漸脫離了菜鳥小萌新的階段，因此，早在去年年底前，就已安排好今年上半年的賽事，二月定向越野體驗，三月半馬，四月接力賽，五月越野挑戰賽，可說是豐富多彩，既有挑戰又不失趣味，卻未曾想過一場疫情打亂了所有安排，所有賽事不是被迫延期，就是取消，更糟的是，二月中的一場大病住院9天，直接半個月休工，花了好一段時間才緩過來，幸好，該說幸還是不幸？

也不是第一次遇到這樣的狀況，猶記得當初才跑步三個月，就因為腳板受傷休養一個月，所以，一開始也不強求，配合著5421的節奏(每週跑步四次以上、每次五公里起跳、持續21週的挑戰)，逐步提升訓練量，慢慢恢復生病前的水平，從走路開始，而後跑走搭配，漸漸延長跑步時間，並偶爾搭配騎車及爬山，也讓自己體力能慢慢提升，可以說第四期的5421就在我大病一場，然後陪伴我漸漸恢復的過程中完成了，雖然看似平凡，但一步步走過卻令人難忘，順帶一提，在接近尾聲之時，我的左手也因為舊傷而開啟了復健之旅，因而，只得暫且放下喜愛的排球及相關球類活動，更使我加倍投入在跑步身上，也不僅僅侷限在無限甜甜圈之中，逐漸開發新路線，增添更多趣味。

所以說，凡是有失必有得，雖然今年因為疫情錯過許多賽事，又因一場大病身體微恙許久，更是左手舊傷復發而受限許多，但這又何嘗不事重新出發的好機會？再次沉澱，重新檢視自己的體力、訓練方式，也有更多自我對話的機會，也藉此對於相關基礎知識繼續再充電，如肌肉運用、骨骼關節，運動不可不知的這一切有更多的興趣，而希望這也讓往後能更好的應對這一切。

參考：ewant課程-人魚線研究院、日常疼痛控制

後記：九月初的隨筆，轉眼忙碌，便已來到十二月，接下來陸續上傳這三年的故事，也不定時更新最近參加的賽事，就為忙碌的研究生活增添一點紀錄吧！

排球

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