訓練心得／三峰日出團練
早上從新竹科學園區旁的金山寺出發
經過園區之後
再前往寶山鄉
沿著山路上上下下
跑到雙胞胎井
再往右跑竹40線道往三峰路
竹40線道路段比較陡
上一小段之後變比較平坦
陸續都有陡坡路段一直往上
沿路就可以看到遼闊的風景
還可以看到遠方的雲海
跑到三峰路之後
往峨眉湖方向前進
在7k處左右就是平常大家觀賞及拍攝日出的熱門景點
看日出的地點視野很遼闊
風景很漂亮
再原路折返跑三封路回到寶山鄉公所
先吃個排隊美食蔥油餅
再繞回園區
全程大約22k
可以看到日出美景
回程也有美食可吃
非常棒的路線
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