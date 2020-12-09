訓練心得／三峰日出團練

回憶起第一次展開跑步訓練，你是基於什麼原因邁開步伐的？是為了健康、成就感，還是打發時間？每個人「為何而跑」的目的不同，但最核心的價值，在於你的心，如同《強風吹拂》清瀨灰二所說的「馬拉松比的不是速度，而

2020-12-09 09:19