賽事心得／冬山河超馬50K SUB4成功喜獲總1！

大家好這是我的本名宋庭帆，綽號帆（煩）為什麼是煩呢？因為我跑步時喜歡一直聊天、嘻嘻哈哈、吵吵鬧鬧的。其實直到當天我也沒想到我能夠用原設定的配速跑完，因為我本身已經改穿支撐性比較好的厚底鞋兩年了，但因為成功選上亞瑟士配速員的關係，在比賽前兩週要開始改穿薄底的虎走（雖然有人跟我說其實偷穿其它品牌沒有關係，但身為軍職的我來說，我就是死腦袋，合約簽了我就是要確實執行。）因此我其實超怕我腳無法負荷50km這麼長距離的比賽，畢竟我是比賽前兩週才更改鞋款，再加上我的月跑量其實對比跑超馬的人來說低的嚇人

年初都在騎單車跑量更誇張

比賽前一天我們TE7R台中慢跑團TE7R台中慢跑的各位冬山河遠征英雄們早上8點集合吃完早餐後出發前往宜蘭，因為跑團有夜一百K的英雄需要先到民宿休息備戰了；上車後我當然就要先開始打針了，超怕自己跑不好的，本次打針內容讓大家笑一笑，如下慘了上上禮拜我感冒到現在還沒好，還有上週六日部隊留守值12:00-18:00接24:00-06:00已經累整個禮拜目前還因休息不夠所以靜止心率比平常高了30幾，然後禮拜二在部隊裡打了一隻流感疫苗現在還在全身痠痛（反正就是瘋狂打針，我就爛，還沒跑就開始瘋狂找藉口）

吃完早餐準備出發

抵達宜蘭吃完午餐後先到會場逛逛、簽到後就讓我們的夜百K神人到民宿休息，然後其餘人就啟動了觀光模式吃吃喝喝買補給品買啤酒。

TE7R台中慢跑團來簽到摟

跑步就是為了能夠吃更多美食

回到民宿後我們叫夜百K組起床，換裝吃點東西備戰，然後等時間差不多，我就拿著啤酒跟著大家一起前往會場幫夜百K組加油，看他們出發後就趕緊回到民宿吃完洗洗睡（我們就住會場旁100公尺的民宿）。

今年來拼破紀錄講的

比賽當天喝完酒果然是一夜好眠，早上起床先到會場幫日百K組加油，等他們出發後就回到民宿吃早餐然後開始換裝，在換裝時我的超級神隊友陳絲渝來敲門跟我拿果膠，超感動的。因為我昨天開玩笑的說我買的亞瑟士飄褲沒有口袋，想請她當我的行動補給，沒想到她真的答應了，打算幫我背膠在身上跑（她明明今年也是來刷新去年成績的）。

陪我的超級神隊友絲渝等頒獎

換裝完畢等時間差不多後出發前往會場，因為當天雨下不停所以到會場後我一直躲在起跑拱門旁的帳篷躲雨，直到比賽前幾分鐘才到起跑線就位，因為太躲雨所以到起跑線時我不好意思提早到的跑友們擠第一排，這時正在第一排拍照的羅秀菊跟她老公劉貞灝，說今天是她生日所以她只是跟老公來前面拍照的，然後就把第一排的位置讓給了我；結果跑完在會場等朋友時又遇到聊天才知道，秀菊姐拿了50K女總一，害我怪不好意思的，明明實力這麼強不需要讓位給我的，結果這麼謙虛讓位給我，真的是萬分感謝這對如此恩愛的夫妻檔。

超恩愛夫妻檔（今天最開心的收穫就是來跑步還能認識新朋友）。

鳴槍起跑

開跑後發現前面那位大哥跑好快跟了一小段後果斷放棄跟車用自己設定的配速下去跑，跑了一段後發現今天我的狀況比想像中的好很多，感謝老天爺給我了一個我最愛的跑步天氣（下雨天），雖然途中風很大；因為下雨體溫不易上升，因此在開跑沒多久我決定將原訂配速再加快幾秒，原本設定用50K破4的速度每公里配4:40，最後改成每公里4:35來配速一路順順的跑完第一圈到第二圈後風突然變超大，大到我只能側身跑，還好跟我一起跑的戴文俊大哥主動出來說換他頂風，就這樣我們一人一圈的輪流頂風。

第三圈時我的水杯蓋掉落，當下其實超不想撿的。

不知不覺來到了第四圈，慘了！我遇到撞牆期！居然才30K就出現無力感，這就是平時訓練量不夠的後果，我慢慢掉速了，30K以後每五公里的配速都降了一秒（還好最後沒掉出原設定配速），此時我開始瘋狂跟每個遇到的朋友們加油打氣來鼓舞自己要撐住（雖然我從第一圈就開始吵了）一直跟自己說微笑呼吸才會順暢，心若不放棄身體就會跟隨。

一直努力不要讓速度掉太多

跑完第四圈來到第五圈時遇到我的另一位神隊友洪群硯，我請他回到起點時幫我看我跟第二名差幾分鐘，因為掉速好怕當時被追上，還好最後我沒爆的太誇張成功撐回了終點，刷掉去年的成績成功。

有人問我正常不是都只有往後像賽道敬禮，為什麼我每次前後都敬禮，因為我除了感謝賽道，還要感謝幫我加油的朋友跟最辛苦的志工。

最後謝謝各位在賽道上為我加油的朋友們，我雖然跑步時面帶笑容又很吵，但是我真的跑得很崩潰，沒有你們的加油我一定撐不完。

來恭喜一下我所有來參賽的朋友當天在會場認識的新朋友（我其實是因為喜歡交朋友才開始運動的）恭喜50K女總一羅秀菊、恭喜50K男總三戴文俊運動筆記配速列車最速夫妻檔、恭喜全馬女總一陳怡如、恭喜全馬男分一宇宙最強最有愛視障陪跑員金牌配速神慶學長

這對夫妻真的是強到亂七八糟（但都不約我跑步）

曬一下在澳門幫我加油打氣的女朋友

去年04:21 今年03:52全程均速4:38