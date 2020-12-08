賽事心得／礁溪溫泉馬拉松 考驗跑者的雨勢與濕滑地面

2020秋冬全台乾旱，素有「煙雨蘭陽」美名的宜蘭卻在10~11月連日大雨，包括蘇澳等許多地區在11月更是下了27天的豪大雨，當各地跑友正在乾爽場地勤奮練跑時，宜蘭各地要有個微乾的地面都很難。

雖然我們是在地宜蘭人，但這其實是我們第一次參加礁溪溫泉馬拉松，不料到比賽前一天宜蘭各地仍是低溫豪雨，讓人擔心需在滂沱大雨中奮戰的準備，加上我也幫妻兒一家四口一起報名了，除了自己也很擔心妻兒會淋雨感冒等。

當天早上5點出門抵達礁溪國中附近，我們找了好久車位才停好車，還走了快20分鐘才到會場，這時已21K準備要鳴槍起跑了，只好匆忙熱身兩下就跟著人群尾巴往前走了。

(喜歡全家出動一起路跑）

(停車停太遠了，走到會場拍兩張照片，半馬就鳴槍起跑了!)

出乎意料的，半馬前半段幾乎沒下雨，雖然天氣冷冷的但還算舒服，非常適合跑步甚至用來破PB。起跑後4公里處，我已看到綁著氣球的半馬2小時配速列車，我悄悄地超車而過，心裡想著今天應該是很有機會能突破自己PB的大好機會(自己原PB1小時58分)。沿路雖無陡坡，不過緩坡藏在細節中，配速還是得跟著調整。我盡可能在爬坡控在5分15秒/公里以內，下坡控在4:50秒以內，平路保持5分速以內，跑起來還算蠻順利，呼吸順暢也沒流什麼汗。到了8Km左右進入龍潭湖風景區，開始下著微微細雨，跑至9Km左右雨勢有漸大起來的趨勢，心理面難免有些擔憂，幸好身為受大雨眷顧的宜蘭人，平時有在雨中訓練的經驗，仍處變不驚地往前。

(龍潭湖環湖步道緩升坡，加上濕滑跑得小心翼翼)

(跑出龍潭湖馬路變寬變好跑了)

原本以為天氣不好專業的運動攝影師們一定轉戰其他縣市的賽事拍照，幸好，沿途仍有不少專業攝影師們為每位參賽選手拍攝精彩瞬間。龍潭湖風景秀麗湖光山色，不過因為連日下雨關係較為濕滑，加上天冷下細雨選手務必要小心。跑出龍潭湖後，賽道進入大馬路路變寬變好跑，這時11Km和13Km攝影師都拍出我喜歡的運動美照。

(半馬10K處)

轉彎進入鄉間小路，遠方山嵐的寬闊美景映入眼簾，順暢的呼吸調息，每一口氣都是那麼沁涼新鮮，真是暢快無比！回程陸陸續續隱藏許多略有坡度的溪邊小徑，清早的田園景色是那麼樸實無華的優美。我略覺得有點大腿肌肉疲勞，有點掉速到5分15秒/公里。經過17.5Km晶片感應器，發現有工作人員正在及時修復感應器中，果然最後17.5Km成績被漏掉(我真的有踏實踩過感應器啊!)。

倒數2.5Km時與健跑組選手擠在很窄的道路上(道路2/3給車輛走，1/3給選手跑)，因為人潮突然變擁擠，加上半馬選手多半處衝刺階段，如不想受到影響多半需跑到車道感覺險象環生，也許主辦單位下一屆可以考慮讓半馬組與健走組跑到分流來改善。

最後來到終點時，參加健跑組的妻兒們已跑完，並在終點準備幫我拍衝刺照片和錄影，紀錄這重要的一刻。非常慶幸，雨勢沒有再擴大所以能夠順利完賽。以平均5分速完成這場超半馬(21.49Km)，我的成績也比以往進步超過10多分鐘，雖然對很多人來說是普通通，但對自己來說卻是跨越很大的一步，期許下次目標能跑進100分鐘內。

我家兩個兒子也有有不錯的表現，雖然參加健跑組，卻也一路用心地「跑」完全程。小兒子年紀小小，卻也能以約6分速跑到五峰旗風景區再跑回終點(7.66Km)，令我刮目相看，期待下一場有更棒的表現。

(兒子們也賣力奔跑)

為了支持在寒冷的雨中蹲了很久的攝影師，我決定用新台幣實質支持一下專業的運動攝影師們。

(終點衝刺，老婆拍的!)

(一起慶祝完賽)

完賽後的流程很順暢，獎牌組、成績列印組及紀念品組都不需等候太久。許多人選擇晶片退換兩雙襪子。另外，肉粽和鹹粥也都很美味，讓選手們退退寒氣、補充滿滿的能量。因為還要有事得急著趕去台北，所以很可惜沒有時間好好逛一下會場園遊會中的攤位。深深覺得這是一場很溫馨、熱情，整個礁溪商圈、溫泉飯店業者、及各社區志工們不畏寒風細雨，全鄉總動員用心的辦理這場一年一度的溫泉馬拉松盛會。

(完賽毛巾很漂亮)

(慶祝成功完賽，老爸破PB!)