賽事心得／鐵道馬拉松接力賽 無畏風雨的驚奇變裝show
繼上周山海接力後，這周12/06有迎來延期後的鐵道接力，往年都是四月。但命運多舛，前幾天竟有鐵道坍方讓參加的選手交通的問題一下大亂。但市政府辦的活動，已經盡最大的努力疏運跑友。只能說辦活動真是不容易，雖然天氣不佳，有諸多團體棄賽，但大家的熱情還是不減，參加跑者還是很多。
這賽事的特色就是有變裝組，除接力的熱血，也有變裝show的爭奇鬥艷，讓整體畫面更豐富。
難得延到12月，當然要以萬聖耶誕為主題。大概約了一下主題，沒想到畫面這麼好看。
因為延期等因素臨時又組了廟公隊。主要是以沒參加的團友為主，一方面體驗接力的熱血，一方面也感受熱鬧的氣氛。
聽說貢寮雙溪大雨，雖然心冷了一半，但依然澆不熄大家熱情，畢竟大家也期待許久。
雨中狼狽之前，先好好合拍一下。
棄賽沒來接力還這麼多。
廟公隊眾美女大合拍。顏值破表。
原來每個美女都是練家子，個個都不簡單。
頭目這張太可愛了。
一不小心就混到精選。
7:20 準備起跑。準備時間沒事好玩拍一下。妹子這動作馬上就被主持人叫去訪問。
起跑了.
攝影大哥哭喊著，記憶卡空間不夠了。(才第一棒)
輕鬆跑卻跑了前五，破PB。真厲害。聽說跪求加賴已排到高雄了。
二棒海神回來了，感覺很輕鬆。
為頭目加油。
可憐的吉米在美女旁邊只剩衣角。
第四棒美女。
後幾棒先驅車到雙溪，雨勢不小。工作人員也辛苦了。
又巧遇上週山海接力OMG 蛋妹，好有緣。
雨勢更大了，四五六七幾乎都是在大雨中完成。但土石流阻擋不了，大雨澆不熄熱情。
但濕透天氣還是令人狼狽不堪。
遇到許多跑友真開心。
有大廚一半帥氣人生就夠了。
五六棒合影。
第七棒仙女也在大雨中提早回來，一樣仙氣逼人。
眾團友們精選不斷。
雖然有棒次也許小狀況，但遇到就一起面對解決。信任，關心與尊重是團體長久的基石。安全第一，其他都小事。
廟公隊眾美女完賽合影。
獎牌合體，代表這缺一不可，無形中鼓舞著我們內心，今天大家都跑得很好。
也許我們無法很快，但我們在風雨考驗下，一點一滴的比昨日更好。
雖然濕冷不堪，大家依然笑容滿面，努力留下這美好的一刻，相約明年再來。
妹子陪跑團為妳加油。
#妹子陪跑團
#風雨無阻
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