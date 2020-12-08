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氣噗噗！與妻子吵架後想散心 他一走就是450公里

焦點人物／5位頂級跑者的傳奇故事

運動筆記 / 小布

練跑的路上，每位跑者的心中，都會有自己跑步的意義。4.8 公尺/秒，聽起來好像不算一個很快的速度。用這一速度跑完一百公尺，大概需要 20.8 秒。

但如果讓你以這一速度跑完 42.195 公里呢？

在2018年的紐約馬拉松賽事上，BROOKS 的菁英跑者— Desiree Linden就是以這一平均速度跑過全程賽道，最終以 2:27:51（配速 03:31 每公里） 拿下女子組第六名的優異成績。同時，男子組的 Shadrack Biwott 也是以 2:12:52 （配速 03:09 每公里）的好成績取得第九名，完成了比賽。

當然，跑步的意義不只在於跑得多快、多遠；但正是因為有了這群菁英跑者，才讓所有人知道，我們能跑到多快、多遠。今天，小布給大家介紹幾位 BROOKS 旗下的菁英跑者，看看他們的不凡經歷，以及跑步在他們的生活中都扮演著怎樣的角色—

Desiree Linden

· 1983 年出生於加利福尼亞州的聖地牙哥

· 高中時便開始參加田徑越野賽，在 2018 波士頓馬拉松成為 33 年來第一位美國本土的女子冠軍

· 參與 Hansons-BROOKS Original Distance Project 全時訓練項目

· 2020 美國奧運代表選拔第四名

· 2019 波士頓馬拉松女子組第五名

· 2018 波士頓馬拉松女子組第一名

· 2018 紐約馬拉松女子組第六名

· 2016 里約奧運馬拉松比賽女子組第七名

IGFBTWITTER

Gabriele Grunewald

· 1986 年出生於明尼蘇達州佩勒姆

· 曾於 2009/2011 年兩次患癌，抗癌過程中仍堅持自己的跑步生涯

· 參與 BROOKS Mavericks 訓練項目

· 2012 美國奧運選拔賽女子組 1500 公尺第四名

· 2014 美國室內田徑越野錦標賽女子組冠軍

IGFBTWITTER

Shadrack Kiptoo Biwott

· 1985 年出生於肯亞

 · 高中時就曾獲得新墨西哥州越野錦標賽的冠軍 

· 參與 Hansons-BROOKS Original Distance Project 全時訓練項目

 · 2017 波士頓馬拉松男子組第四名 

· 2018 波士頓馬拉松男子組第三名

 · 2018 紐約馬拉松男子組第九名 

IGFBTWITTER

  

Ryan Vail

· 1986 年出生

 · 美國知名跑圈 KOL（Key Opinion Leader），經常與粉絲交流跑步經驗與訓練技巧 

· 參與 BROOKS Mavericks 訓練項目

 · 2013紐約馬拉松美國隊內男子組第一名 

· 2014倫敦馬拉松美國隊內男子組第一名

 · 2018紐約馬拉松男子組第十四名 

IG

 

Scott Jurek

· 1973 年出生於明尼蘇達州

 · 享有盛名的超級馬拉松運動員，同時也是紐約時報專欄、暢銷書《Eat and Run》的作者

 · 參與 BROOKS Mavericks 訓練項目

 · 包攬 1999-2005 年西部一百英里耐力跑男子組冠軍

 · 2005/2006 惡水超級馬拉松男子組冠軍

 · 2006/2007/2008 斯巴達超級馬拉松男子組冠軍

 IGFBTWITTER

  

跑步，已經融進了他們每一個人的生活。在練跑的路上，每個人的心裡都會有自己跑步的意義。

本周跑者交流話題：跑步對於你有著怎樣的意義？

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。

 

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