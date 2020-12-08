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氣噗噗！與妻子吵架後想散心 他一走就是450公里

賽事心得／知本溫泉馬拉松 睽違已久的全馬

運動筆記 / 許惠雯
（花東鐵人一哥顏帥～） 取自佩育的手機
（花東鐵人一哥顏帥～） 取自佩育的手機

九月份賽季一開始，吉安髮香團丁姐就在約12月份騎車到知本去跑個馬拉松，往年這時候我都會留在花蓮跑太平洋縱谷馬，然後隔天騎車到台東去，沒想到今年扼晚，要報名時已額滿，先騎車再跑個馬，聽起來是有點累，但為了226的練習，衝了啦……毫不猶豫直接就報了全馬，丁姐還訂了高級飯店F hotel想說犒賞一下，結果整團的人只有我報全馬……，還有人想報6公里組的，還有人說要跑去知本森林公園（爬山啊！）我咧……，於是乎就這樣莫名其妙＋腦波弱弱的答應了。

12月4日北迴鐵路猴硐段因下雨山崩，鐵路中斷，一路開車回花蓮，大小雨不斷，直到過了南澳才沒有雨，一直注意著Windy App.關注隔天花蓮台東的天氣。

（取自網路上照片）

沒想到，清晨還是被雨聲吵醒，原本準備要開車到知本溫泉之旅，隨著天亮之後雨已停，3位女鐵人就決定出車了。

（在花蓮大橋為馬拉松選手加油～佩育的自拍）

一路上還幫太平洋縱谷馬的選手加油，終於可以見識的總字輩神人的威力（因為跑馬時是看不到人影的）

（佩育停下來幫綠蠵龜的跑友加油～取自佩育的照片）

途中被雨K然後再被太陽曬，強勁的東北季風又將衣服吹乾，第一次在4%的陡坡輕鬆踩，時速可以達16公里/小時，途中也是拍照、吃美食，趕在17:30天黑時抵達知本F飯店，休息後準備隔天的馬拉松！記得上次的全馬是在2019/12/26的環大台北超馬（67公里），之後就因為疫情關係，停賽大半年，直到鐵人賽季，很久很久沒有跑過一個全馬，然後，平時月跑量也很少超過150公里，老實說，我真的沒有把握……，我請好朋友們要等我，預計6小時完賽吧！

（北迴歸線景點～取自佩育的手機）

（成功鎮的海景～取自佩育的手機）

（成功鎮紙片教堂～取自佩育的手機）

（位於台11線上最有趣的路邊攤美食：我在玩、玩冰箱～取自佩育的手機）

（抵達F HOTEL～取自佩育的手機）

寫到這裡，要來小小的建議，將來到外地去跑馬拉松，個人覺得還是住民宿比較親切，對於我這種跑步不太快的，住在高級飯店，根本就來不及在退房前跑回來盥洗，央求提供一間浴室，都被飯店的SOP打槍，建議主辦單位合作的飯店或民宿可以提供選手賽後的盥洗，筆者也不是第一次到外地參加賽事了，第一次遇到這麼遵守硬性規定的。

跑吧! 孩子～2020 知本溫泉公益馬拉松，本次賽事每報名 1 人主辦單位將捐出 300 元給「孩子的書屋」，回饋在地、支持孩童成長！而且是由我的偶像三鐵一姐李筱瑜擔任活動公益大使，有幸在開跑前跟她合照，只可惜沒有太多時間跟她請益如何訓練226。

（幸運地再開跑前跟偶像合照～取自佩育的手機）

（起跑前跟攝影師小宇合照～取自佩育的手機）

（百變造型女王惠萍姐也來跑～取自佩育的手機）

知本這裡我也來旅行多次，大概知道路段就是上上下下的，12月份又是東北季風的季節，有逆風就有順風，一開跑就是緩坡＋逆風，氣溫約20℃上下，還算舒服，途中經過台九線(山邊)369K處後右轉筆直的大學路，會轉進去美麗的台東大學，然後再轉到台11線(海邊)，最後終點前經過的卡大地布部落，這站的加油團最熱情，提供小米粥，糯米腸，還有美麗的歌聲，讓選手再奮力的往終點跑。

（漂亮的跑者佩育＋美景～取自佩育的手機）

（美麗的卡大地布部落加油團～取自佩育的手機照片）

（往台11線跑經過的鐵路平交道～筆者自拍）

前面21K我花了2小時18分搞定，看著超半馬往終點跑，真是羨慕，而我卻要往全馬第２圈再跑一次，剛好又是一個小陡坡，小腿已經繃緊準備抽筋，趕緊32GI乖乖膠(電解質)、諾狀的BCAA和醫護鐵人的核糖核酸一次通通給它吞下去了，經過紅綠燈時，想說紅燈總算可以停下來休息，波麗士大人還幫我把車擋下來讓我過，哭……我想休息一下都不行，只能快步的通過大路口，然後我就在路邊抽筋了……此時的太陽正熱情的出來上班，拉筋緩和又可以緩跑７～８公里，走走跑跑直到將身上所有補給吃光後，以5個小時28分完成這場馬拉松，對自己的成績還算滿意！

（終點前的標語：真的好遠～筆者自拍）

（網路下載的成績證明）

這場小而美的賽事，回到終點還有烤雞可以吃，賽後按摩區不用排隊，雖然沒有甚麼選手在會場，但工作人員都還在等選手全數回到現場，這場限時8小時(有夠寬鬆的)，我想我明年還是會再騎自行車來跑這場有意義的馬拉松。

（謝謝小宇哥跑完初半馬後還在終點幫選手拍照～取自小宇的臉書）

最後，準備搭火車回花蓮，沒想到這麼幸運地讓我們遇見的火車停開（由於鐵路中斷的關係），3個女鐵人只能鐵腿的從玉里站回花蓮（分段無座位）。

（台鐵的告示～筆者自拍）

（再見了知本～取自佩育的照片）

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