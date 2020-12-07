礁溪溫泉馬拉松 佛光女籃領跑 、周平記成雙冠大贏家　

佛光女籃與游雅君領跑（照片來源：筆記實業）

全台唯一以溫泉為主題的「2020礁溪溫泉馬拉松」， 12月5日（六）在礁溪國中開跑，今年除了有在地長跑好手「玉兔女神」游雅君及在UBA屢獲佳績的佛光女籃，在陰雨綿綿下到場領跑，此次首度加設了男女組的「全馬爬坡王」與「半馬衝刺王」兩個獎項，最後，此次的男總一周平記獲得全馬爬坡王，成為雙冠大贏家。

全馬男總一周平記，同時也是全馬爬坡王，穿上代表爬坡王的紅點衫接受頒獎（照片來源：筆記實業）

礁溪鄉長張永德於賽前鼓勵及歡迎選手來到礁溪（照片來源：筆記實業）

礁溪鄉長張永德在開場時鼓勵選手：「礁溪溫泉馬拉松舉辦已經來到第九個年頭，今年多了兩個獎項，分別是全馬爬坡王與半馬衝刺王，結合了礁溪文化的特色跟自然風光。」期望藉由這樣的設計，讓跑者在賽事中體驗不同的樂趣。」希望所有跑者在賽事過程中，能享受路段的美景。

游雅君領跑一馬當先（照片來源：筆記實業）

游雅君本次除了領跑外，也成為健跑組的第一名，透露自己是第一次回到故鄉參加礁溪溫泉馬拉松，感覺很特別也很興奮：「今天雖然有下小雨，但整體我覺得蠻涼爽的，算是很適合跑步的天氣，謝謝跑友跟鄉親們，沿路上給我的加油打氣。」透露現在主要都在台中跟台灣體大一起訓練中長跑的項目，並給所有跑者訓練的建議：「跑步需要持之以恆，不能臨時抱佛腳，大家一起加油！」

佛光女籃與游雅君領跑（照片來源：筆記實業）

領跑的佛光女籃籃球隊本次除了領跑任務外，也參加健跑組，隊員楊婉琳說：「今年是第二次來到礁溪溫泉馬拉松，感覺比去年更加盛大。」希望藉由領跑的拋磚引玉，吸引更多人參加路跑活動。

脇本欽吾獲得男A組的第一名（照片來源：筆記實業）

此次有兩名日本跑者在半馬中獲得好成績，分別是曾多次在路跑中獲得佳績的日本跑者Tomo Goto跟高齡60歲的脇本欽吾，其中，Tomo Goto參加半馬男C組，以01:27:21:94獲得第一名的成績，脇本欽吾則是以01:33:32:64獲得男A組的第一名，堪稱本次賽事的另類焦點。

Tomo Goto獲得半馬男C組的第一名（照片來源：筆記實業）

Tomo Goto表示自己在跑前有去泡了礁溪著名的溫泉，「這裡的溫泉好舒服，而且跟日本的溫泉很像。」對於下一次何時參加全馬，他則持保留態度，「最近工作太忙了，可能要明年之後。」脇本欽吾則透露自己的練跑菜單，「我每週二跟每週四都有在逢甲大學跟年輕人一起練跑，下一次我會在台北馬拉松挑戰全馬。」非常期待下次的挑戰。

今年礁溪溫泉馬的跑者普遍也都跑出好成績，今年全馬男總一周平記的成績為03:01:19:34，並同樣以00:20:12:01獲得全馬爬坡王；全馬女總一周秀琴的成績為03:49:32:66；全馬爬坡王則為女總二郭麗蓁的00:28:22:70。

陳偉豪為半馬男總一，同時也是本屆半馬衝刺王

郭金鳳為半馬女總一。同時也是本屆半馬衝刺王（照片來源：筆記實業）

半馬部分，男總一陳偉豪的成績為01:21:42:23，並以00:15:08:47獲得本屆半程馬拉松衝刺王；女總一郭金鳳的成績為01:34:08:48，她同樣以00:17:31:11獲得本屆半程馬拉松衝刺王。

美麗的賽道風景（照片來源：吳冠影）

礁溪馬不斷從跑者的角度出發，每一年都在自我突破，成功帶領初心者、老朋友一起跨出舒適圈，來到礁溪以跑會友，問候自然，這風光明媚的小鎮、慢活悠然的氛圍、美不勝收的私房景點，值得每一位跑者身歷其境的反覆咀嚼。

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