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訓練心得／備戰台北馬 先求穩、再求快！

運動筆記 / 安洲

一晃眼2020年剩下不到一個月，回顧今年對絕大多數的市民跑者來說，是一個充滿未知與挑戰的一年，上半年因為疫情影響，許多路跑活動直接延後甚至取消。今年參加台北馬的抽籤，雖然沒有幸運中籤，但回想到我2017年參加時，其賽事過程點點滴滴，至今仍然印象深刻。

當時利用下班時間在附近河堤，進行配速及長距離慢跑。

目前幸好在醫護人員無私奉獻和辛勞，以及民眾配合政府相關防疫規定下，國內疫情迅速獲得有效的控制，使下半年度台灣仍然有路跑活動可以正常參加。為了把握住這千載難逢的機會，仍舊會特別溫習-間歇跑一趟。記得有一本跑步書籍、書籍名稱：專業教練量身打造！適合市民跑者的-100日馬拉松訓練計畫、作者：金哲  彥。

書中P-80頁特別提到，這是一種很注重跑步間隔的訓練，藉由調整這個休息間隔，盡量不讓心跳數下降，反覆進行以達到增強心肺機能與提高跑速的效果。執行這項訓練時，最好選擇標有百米單位、能夠掌握距離的場所，因此利用下班時間及休假日空檔，就近利用住家附近學校操場，操場一圈距離正好200公尺，但如果當時時間及場地不允許，甚至直接利用學校週圍人行步道實施，一圈則是1000公尺，兩者距離恰到好處方便計算時間，正好符合書本上的要求重點。

這時回想起今年第一場路跑活動，是我跨組參加50歲組第一場，恰好將平日-間歇跑訓練的成果，運用在這場在嘉義市舉辦的路跑活動上，雖然賽程距離只有短短的12公里，但卻是我參加路跑活動以來，競爭最激烈的一次，從北迴歸線太陽館鳴槍出發後，選手一行人浩浩蕩蕩往前奔馳，事後看成績分組前3-6名成績差距在1分鐘以內，並且發現有許多的小細節必須注意，例如：賽事折返點後計算一下自己暫時排名，當時瞄了一下參賽選手號碼牌，我正好暫時排在第4位，經過一番努力到了（嘉油鐵馬道），距離終點線前3公里處，同組前3-6名選手，不約而同擠在一起，互相卡位並互有領先，我最後100公尺，才拔腿狂奔甩掉競爭對手。

感謝佛主保庇順利完賽，最終如期獲得分組第三名上凸台。

另外有一本關於耐力運動的書籍，書籍名稱：極耐力（解密心智、身體與人類表現的極限彈性）、作者：艾力克斯.哈欽森（Alex Hutchinson)。

書中提到：英國肯特大學/耐力研究中心/運動科學家：山繆.馬科拉（Samuele Marcora)研究報告，其臉部表情影響自覺努力程度的研究結果，指出笑臉可以提昇耐力表現，讓你開心及增加安全感，所以賽道上遇見路旁攝影師，一定要把握住機會擺出帥氣姿勢、面帶微笑，為自己留下優美跑步英姿，一舉兩得何樂而不為。其次咖啡中的咖啡因能多提升力氣已經不是祕密，其阻絕大腦累積疲勞相關的化學物質，讓身體避開了生理疲勞感，努力感減輕就能再使力、運動更久。後續賽前適當的喝黑咖啡，以及賽程中保持適當的微笑，藉此增進賽程中運動表現，並秉持先求穩、再求快的基本原則，畢竟馬場永遠都在、機會時留給準備好的人，調整好狀態迎接全新的2021年，加油吧！

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