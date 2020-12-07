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賽事心得／太魯閣馬拉松 6小時51分欣賞風景撈夠本

運動筆記 / Shen Virginia

2019年硬是拗了壞朋友帶去我跑太魯閣馬拉松

這人是一步一步推我入坑的老友

跑完之後 直接許願明年要帶老爺來跑

那麼美的風景 還封路 不來真可惜

2020年如願以償 再度參加太馬

壞朋友夫妻也中籤

另邀了四位朋友一起跑

但是6人小隊 有點狀況了

一個足底經膜炎 一個跟腱炎

一個身體需休養 不宜運動

至於我勒 10/25日月潭環湖那場賽事

高興的跑完上坡 開始下坡的那剎那

受傷了 忍痛回到終點

膝窩是劇痛 彎了就伸不直 直了就不能彎

2020太魯閣馬 跑還是不跑 天人交戰

一有好轉 固執的我 還是要跑--慢慢玩賽

既然要跑 行程當然要依計畫走

11/6 山月吊橋 (老天賞臉.走完後開始下大雨) 什錦麵

當然要和壞朋友夫妻合照-認識快40年的老友

11/7 路跑當日 還來個認親大會

黃老爺的表姊夫家在就在太魯閣開商旅

到了花蓮 當然要訪親阿

意外遇到多年不見.在路上遇到也不會認出的表哥夫妻

也從台南來參加

既然傷兵一堆

就決議 黃老爺子自己跑

回終點後 回車上養精蓄銳

待我們玩賽後 擔任重大責任-開車回桃園

既然決定 慢慢玩 就慢慢出發囉

既然後面沒跑者了 就大膽問

可以合照嗎

邊跑邊玩

竟然在燕子口  遇到回程的老爺

此時 我們離折返點(天祥)還有7公里左右

但因為 手錶定位都不準了 還不知道害怕

直到3個半小時了-離天祥約4-5公里

同伴一直提醒 4小時折返點會關門

才拔腿狂奔

沿路對向已回程的跑友 都在幫'米妮'加油

因為手錶GPS不準 也不知道到底還有多遠

再度印證 跑友報的公里數是不能相信的

到第四個跑友跟我說 加油 剩1公里到折返點時

我很哀怨地回答說 你是第四個

花了4個多小時 到達了天祥

 

此時 心中盤算著 只剩3個小時. 終點就關門了

回程的下坡 可以一路衝回去

一高興 完蛋了-還沒痊癒的傷又中了

一開始還能跑走. 後面完全只能用走的

沿路與跑友聊天 並且控制著走路時間

看著路旁的公里數加上手錶誤差的公里數

(折返點時有對表)

心裡大概有個底

剩六公里 我應該可以在關門前爬回來

傳LINE到群組 讓同伴不要擔心

路上順便撿了二個也是傷兵的台中跑者

我跟他們說

只要在我前面 就絕對不會被關門

然後開始飄雨 小雨 大雨

歷時6小時51分(10馬)

終於回到終點比去年足足多了一個半小時

欣賞風景真的撈夠本了

若問我明年2021年 還想跑嗎

當然 因為我沒找到酋長石

同伴們 你們還想繼續挑戰嗎!

後記

那個那個總一 我們才玩多久

你就已經在對向 回程了

而且還 腳步輕盈 滿臉笑容

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