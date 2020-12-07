賽事心得／石門水庫楓半馬 享受旭日東昇的湖光山色

這次參加石門水庫楓半馬主要是對路線感興趣，加上半馬組優惠價只要616元，還有贈送兩件運動衫(長袖、背心)、運動頭巾等蠻吸引人的，當然就給它報名下去! 只不過我比較推崇某些賽事推的基本款與豪華版，也就是可以選擇不拿毛巾、運動衫等來減低報名費，如此比較環保，畢竟對於常參加賽事的人來說運動衫真的不太需要! 當天完賽後，也收到很多贈品，果然這場桃園市政府主辦的路跑光贊助商應該就不少，是乎有意推廣為桃園代表性的活動!

整體來說在進入公路前環繞水庫，讓我驚訝石門水庫真的風光明媚、步道林立，以前只是開車經過環湖公路就離開了，沒有實際下來走走看看，透過這次的路跑也讓我對石門水庫認識了一些，有機會可以安排步道健走!

起跑前

一早3點半起床，4點吃了一份豐盛的早餐，以前到會場當下都隨便嗑個麵包，但根據上次參加越野跑的經驗，前兩小時進食的話不影響跑步，所以這次索性吃飽一點XDDD

這場活動由於人數有7000人參與，因此停車點分散在水庫四周，我是停在坪林收費站前台4線上的路邊，而從收費站往南苑停車場的會場還有一段1.1K的路程!

抵達會場後趕緊找寄物區，當下人潮很多感覺有些混亂，後來才知要跟工作人員另外拿貼紙(其它編號)才可以寄物! 其實這樣有個缺點，那就是要領回時不知擺放在這一頂帳篷(有編號區間)的哪裡，只能跟工作人員講顏色才能夠在該帳棚內找! 幸好我的馬拉松袋很花俏我一眼便認出XD

舞台上正在帶暖身操

完賽禮工作人員已包裝好了，這應該是剩下的物資

到起跑點前暖身

一旁石門水庫的後池堰，是水庫洩洪時的緩衝處，聽說也跟發電有關聯

不遠處的那座可能是小百岳 - 石門山

出發前現場主持人也訪問了一位中年大哥(應有特殊來歷)，他說預計2小時完賽，眾人驚呼了一下，當下我也覺得厲害喔，對一般人來說2小時可是低於6分速耶，我自己是預計想平均6分速跑完XD

路線紀錄如下：

透過Strava顯示里程為21.57K，晶片時間02:02:53、爬升高度494M

6:30鳴槍起跑，眾人先以逆時針繞後池堰

環繞後池堰當下不時有東北風襲來，當下清晨約16度加上這強勁的風勢，不僅感到有一些冷，連帽子都快要被吹掉

跑至後池堰對岸

之後取右開始爬坡

約800M、爬升52M後經過中線管制站

之後再依序經過福華飯店、高線管制站來到制高點，整段爬坡約2.3K長、爬升122M左右

制高點後開始一段下坡，在5.8K處來到石門勝景，這裡也是9.4K組的折返點

過石門勝景後左側可以看到整個後池堰

右側則是石門水庫，話說目前蓄水量只剩50%左右，有點看不出只剩一半

能在石門水庫感受旭日東昇，我想只有路跑有這個機會，因為懶得早起阿XD

接上環湖公路後又要開始爬升

整段一路上上下下，不意外地這就是經典的水庫路線

其實石門水庫東西段頗長的，量測了一下從石門勝景到百吉國小有10K長

約12.6K處來到折返點

折返後由於不會感到特別疲勞，加上是折返路線就沒啥停下來拍照，因此開始放肆跑了起來。最後感到驚訝的是，這場我2小時3分完賽，也算是我跑半馬以來最好的成績!

PS. 後來看了一下分段里程，16~21K間有5K都落在5分速以下，難怪整體比想像中快一些，畢竟10K前有不少超過6分速的，以為最後會落在2小時10分左右!

返抵終點後領取完賽禮及餐盒(4個麵包)，話說這完賽禮非常豐富，光飲料就有三瓶，還有洗衣精、餅乾等林林總總，看來市政府拉了不少贊助XD

總結這場賽事

1. 石門水庫路跑贈品豐富，對於不曾參加過的人頗感吸引力

2. 路線上頗具特色，可以遊覽水庫風光

3. 補給站雖沒有豐盛的食物，但數量很多

4. 整體爬升400多M，對於跑初半馬的人會有難度

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