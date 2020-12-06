路跑知識／受傷了 該怎麼辦？

［受傷了，該怎麼辦？］

我的小腿拉傷了

最近台北的天氣不太好

常常下雨，加上上禮拜天氣變冷

不太習慣在戶外運動的我

自以為對身體的了解足夠

我在熱身不夠完整的狀況下

開始了跑步的課表

受傷的那天，我的課表是維持固定配速跑10公里

跑到第6公里時覺得小腿緊到不行，只好停下來做一點調整，再把剩下的4公里跑完

跑完了10k，感覺狀況還不錯

只是小腿緊了一點

沒想太多的我

回到家一樣照平常的習慣做放鬆、伸展、恢復

一直到隔兩天跑另一個課表後，和我的教練討論我不舒服的狀態

我們才開始懷疑是小腿拉傷

剛好隔一天，是我每週固定看物理治療的時間

治療師檢查後確定是我小腿的肌肉拉傷

建議我休息一週

#受傷當下

難免有許多負面情緒產生

擔心計畫被打亂

擔心自己恢復的不好影響到更多

也怪自己不夠細心

#確認受傷後

我再三確認現階段自己能怎麼做，讓受傷的肌肉可以恢復的更好

1. 適當伸展、放鬆

2. 有需要的話可以熱敷

3. 最重要的是在不痛的範圍裡活動

每天睡前，我都會再三確認小腿的狀況

每天都會做幾次治療師交代的運動

每天起床，檢查自己的活動度，越來越好感覺很放心

#希望能早點恢復

#但身體的恢復急不來

📕室外溫度、濕度、路況對身體的影響比我們想像的多很多

如果你也跟我一樣長期在室內運動為主

回到真實世界裡運動時

希望你也跟我一起放慢腳步

好好熱身

好好伸展

多花時間認識一下自己的身體

多花時間看看你的週遭，不要只記得運動

如果你想知道我都怎麼熱身、怎麼恢復

留言告訴我你的問題

我再找時間分享😄

#Lai的運動筆記

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