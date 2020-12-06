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路跑知識／受傷了 該怎麼辦？
［受傷了，該怎麼辦？］
我的小腿拉傷了
最近台北的天氣不太好
常常下雨，加上上禮拜天氣變冷
不太習慣在戶外運動的我
自以為對身體的了解足夠
我在熱身不夠完整的狀況下
開始了跑步的課表
受傷的那天，我的課表是維持固定配速跑10公里
跑到第6公里時覺得小腿緊到不行，只好停下來做一點調整，再把剩下的4公里跑完
跑完了10k，感覺狀況還不錯
只是小腿緊了一點
沒想太多的我
回到家一樣照平常的習慣做放鬆、伸展、恢復
一直到隔兩天跑另一個課表後，和我的教練討論我不舒服的狀態
我們才開始懷疑是小腿拉傷
剛好隔一天，是我每週固定看物理治療的時間
治療師檢查後確定是我小腿的肌肉拉傷
建議我休息一週
#受傷當下
難免有許多負面情緒產生
擔心計畫被打亂
擔心自己恢復的不好影響到更多
也怪自己不夠細心
#確認受傷後
我再三確認現階段自己能怎麼做，讓受傷的肌肉可以恢復的更好
1. 適當伸展、放鬆
2. 有需要的話可以熱敷
3. 最重要的是在不痛的範圍裡活動
每天睡前，我都會再三確認小腿的狀況
每天都會做幾次治療師交代的運動
每天起床，檢查自己的活動度，越來越好感覺很放心
#希望能早點恢復
#但身體的恢復急不來
📕室外溫度、濕度、路況對身體的影響比我們想像的多很多
如果你也跟我一樣長期在室內運動為主
回到真實世界裡運動時
希望你也跟我一起放慢腳步
好好熱身
好好伸展
多花時間認識一下自己的身體
多花時間看看你的週遭，不要只記得運動
如果你想知道我都怎麼熱身、怎麼恢復
留言告訴我你的問題
我再找時間分享😄
#Lai的運動筆記
#冬天 #運動 #跑步 #熱身
#運動傷害 #拉傷 #復健
#飛輪教練 #life #training #struggle
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