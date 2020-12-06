路跑心得／2020FAT42北高驛傳 第四棒三峽大溪段

如果要說跑步帶給我什麼，我想是把骨子裡那熱血與瘋狂挖掘出來了吧。

跑齡第二年時抽中了2018東馬，也難得的加入了東馬line群，雖然我跑得不快、久久搭話一次，在群組裡看著大家哈拉打屁也很有趣，直到東馬跑完，群組的大家也捨不得退出，繼續用著東馬歡樂跑的名義，掛羊頭賣狗肉(?)的湊在一起聊天、推坑、勸敗，久久冒出東馬的話題大家還會虧一下呢。

而之後，從東馬歡樂跑裡面長出了一個很可愛的團體「FAT42」，看看社團簡介就知道是個多歡樂的團體。「We eat #高強肚訓練一個年輕向上的男神跑者，為了追夢汲汲於進入Fast 42的世界，後來才發現，Fat42 才是他想追求的神聖殿堂。經登高一呼，集結了一群高強肚精英，誓死捍衛 『可以不跑、不能不飽』的Fat精神」，也算是跟NIKE的Fast 42訓練營致敬一下。

總之這個可以不跑、不能不飽的FAT42，就在今年中秋節幹了件大事了，利用三天從台北接力到高雄。

雖然我這個在Line群潛水已久，加上平日工作關係，很多活動都是跟不到的，所以我也沒跟大家見過面，但看到這個接力活動，還是很大膽的喊了要跑一棒，就這樣我接下了第一天半夜的第四棒，而且還很瘋狂的打算跑完回家洗洗睡再上班:P，大家都這麼瘋，我也不能不狂一下啊(喂)

狂的是跑前竟然還有前導宣傳片，群組裡真的臥虎藏龍，順便推推鬼島康介 X 單眼看世界，照片很多都很美，底下這支影片就是由他協助拍攝的，接力的第一二天很多跑步照片也是由他幫大家紀錄。

7月中主要籌辦的大家在FAT42團長家開會，決定了北高接力賽的日期(也就是今年的中秋連假)，接著規劃路線、製作手冊、號碼布、包含保險等，都是由群內的大家各自貢獻專長，讓活動一步步成形！

跑前一周就收到如此精美的號碼布與手冊。

手冊也延續了群內的一貫幽默，第一頁重要通知就害我笑到快翻掉。號碼布很醒目的標出我是第四棒由三峽到大溪，拿到號碼布就真的很有要上場的感覺。

在這諸多賽事都被取消的2020年，很難得有這種興奮感了。

由於第一天是從10/1 0:00由台北起跑，預估到三峽第四棒我這會是半夜兩點半左右，事前大家也很用心的一再確認半夜棒次的設備是否夠不夠。

真的好久好久沒有拍這種賽前擺陣照片啦，起跑當晚雖然一下班就把車騎去大溪放好再衝回家補眠，不過接近12點第一棒起跑時間，根本就興奮又緊張到睡不著，事前加入接力的群組還有利用Zenly追蹤，看著前兩棒緩緩移動真的好刺激啊。

會想接三峽大溪這棒，一來離家也不遠，二來沒休連假的我跑完回家梳洗補眠還能接著上班，三來跑半夜棒次就不用擔心晴女發威曬死自己跟其他棒，最重要的是這段路也是我高中的小小回憶壓，所以就自告奮勇接了第四棒囉。

而我也是先利用預約計程車抵達三峽的接力點，當然群組的大家除了追蹤跑者外，還不忘關心我的安全。

好熟悉的彎道，高中時偶而還會從學校走來這裡的商店買東西咧。

我原本預估2:30前後抵達三峽接力點，由於計程車阿伯很興奮，上車後一路狂飆，我2:00出頭就抵達接力點，還好這次接力點都選在便利商店，還能到裡頭坐坐等前一棒跑來。

利用Zenly看到確保車還有前一棒的廖肯，正用穩定的速度往這裡來，真的越來越興奮啦。

確保車老陳、小萱一抵達，雖然是第一次見面，不過大家一下子就能打開話匣子。

註：廖肯有穿褲子，不是梅川!!!

隨後前一棒的廖肯，也發揮一貫梅川的實力一路狂飆的抵達，讓他稍微休息一下，拍個交接照，然後就正式把logger(記錄軌跡的器具)交接到我身上啦，我就要帶著logger起跑第四棒囉。

確保車因為還要等前一棒廖肯稍微整理一下，所以在小7停留了一下，我先起跑用事前規劃好的配速慢慢推。當初要接下這棒，也早就知道這段是屬於住家比較稀少的路段，當然也有不少「夜總會」，不過也因為夠熟悉，所以倒不覺得害怕。

確保車在我跑到第3k後就出現啦，真的不得不說老陳、廖肯、小萱他們真的很貼心，除了開車一路跟在後頭幫我確保安全外，部分路段遠遠聽到狗吠聲，也會先開過去預防一下。

但也因為後面的6k有確保車跟著，我也只好認真跑，完全不敢停下來拍照(笑)，但大半夜的的確也沒啥好拍啦。

跑到剩最後1k時還真的有些捨不得呢，要不是還得上班，還真的想一路跟下去(ㄟ，當然是搭車啦)

抵達大溪的接力點，下一棒Tommy已經在這裡等著啦，小萱則是從第一棒開始就在車上，等於整晚沒睡要來接第五棒，真的是有夠辛苦的。

沒照片，那軌跡記錄加減看囉。我也算穩穩的跑在自己當初預定的配速裡，右腓骨也算很給力沒有亂痛。

最意外的是還有完賽禮，是Fat42的紋身貼紙還有北高驛傳的布章，之後再來好好加工一下，再掛上我的衣保袋囉。

最後的插曲，跑接力跑到差點收編一隻小貓，要回家時機車上多了一隻小貓，原來傳說中的機車踏墊會長小貓是真的(誤)，本來感覺小貓有點怕人，跟小貓說姊姊只能讓你飽餐一頓，你乖乖在這等我我去便利商店買罐頭給你吃。

結帳時店員隨口問我說：「是要餵旁邊的小虎斑貓嗎?要誘捕牠好久都失敗了。」，我回答：「是啊，但感覺有點怕人，等下我看看餵牠時，摸不摸得到好了。」

結果這個小吃貨，應該是餓壞了，我一邊餵牠時牠還一邊哇哇叫，像是抗議餓了很久。最後大概小貓只專注在罐罐上頭，竟然被我徒手就抓起來，也謝謝店員準備好紙箱與膠帶，就先將小貓關在紙箱裡頭囉。本來還在煩惱我帶回家，我家主子會生氣，但還好店員說會有愛媽來帶走小貓，所以餵飽小貓後我就安心的回家梳洗、補眠，結束這熱血的一棒啦。

當然醒來後還是不忘追蹤第一天的棒次跑得怎樣，太陽出來後對大家真的是硬仗啊。

幾乎熬了整晚沒睡，當天上班還有點恍神，但還是很開心能參加這次的北高接力，也好謝謝大家這麼厲害的規劃與支援，跑步的人真的都是很特別的一群人，偷偷許願下次來個環島接力好了(喂)

延伸閱讀：

2020 北高驛傳 Day1

Day1&Day2心得 攝影師：鬼島康介

第十棒心得