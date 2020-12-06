路跑心得／愛媛馬拉松2020 補給和菓子超大氣

自從決定要完成日本47道都府縣馬拉松制霸後，就跟好戰友Colia開始規劃，打算一年跑3~4場日本馬來慢慢完成這目標，當然也能趁機到一些地方玩玩，不然我們兩個真的很容易一個不小心就買機票飛回京都啦。

加上每次到四國玩了香川、德島、高知，就偏偏一直沒機會來愛媛，所以在2019年中我們就選定2020年2月來愛媛跑愛媛馬囉。

順利的透過網路報名、買機票、訂住宿、在地圖上標標愛媛的景點，練跑到倒數期待著賽事的到來。

這一切在那該死的武漢肺炎出現之前，都是再正常不過的步驟。偏偏2020年1月中從中國爆發了武漢肺炎，這趟我們要去愛媛之前，每天台灣的新聞就是疫情不斷的升溫、台灣也開始邊境緊縮，而此時的日本還沒邊境管制，在一月底二月初還是有不少中國遊客入境，再加上鑽石公主號的感染人數攀升，坦白說這趟要飛出台灣之前還是有點焦慮的，但也沒想到這趟竟然變成今年(2020年)最後一次出國，同時也是最後一趟日本馬……

帶著對疫情的不安，我們還是做好萬全防護(眼鏡、口罩、小罐酒精噴霧、不吃機上餐)的搭機到了愛媛松山機場，然後入住起點附近的飯店等待愛媛馬的來到。

愛媛馬拉松報到

愛媛馬拉松由於起跑晚，所以連報到時間都非常晚呢，賽事前一天的下午一點，到愛媛的南海放送本町會館一樓這邊領取號碼布，或是賽事當天早上7:30~9:00領也可以。

愛媛馬拉松2020年賽事日程 組別：全馬(42.195km)，限時6小時海外跑者報名時間：2019年8月中旬至9月底，先報先得。海外跑者請透過JTB體育台英文版報名 報到日及時間：2020/02/08(六) 13:00 ~ 19:002020/02/09(日) 07:30 ~ 09:00 (賽事當天可報到) 報到地點：南海放送本町會館一樓 比賽日及時間：2020年2月9日(日) 全馬10:00出發，16:00終點關門，限時6小時

早上我們還去逛了一下松山城，還跑去大街道藥妝店採買東西，悠閒回飯店放好東西才來領物資呢，真的覺得這次選擇住在起、終點附近的MYSTAYS飯店松山(ホテルマイステイズ松山)，真的是選的太對了。

從飯店走到南海放送本町會館不用5分鐘，門口也擺著大大的招牌寫著愛媛馬拉松的受付會場，我們接近3點多左右到受付會場，這時人潮不算多。

如果是日本國內的選手就要直接進去裡頭領號碼布。

由於我們是海外選手，所以直接就被引導到大門左側的區域領號碼布啦。

漢字、片假名看不懂的朋友，也有英文指示牌。

同樣要出示護照與號碼布兌換單，供大會確認身分。

身分確認完就會立刻幫你帶上辨識手環，大會看來經驗老到，怕太緊還拿個珍奶吸管頂著，雖然是條普通的手環，不過賽事當天寄物、進去起跑區也是會檢查的，所以不要假會賽前就拆掉手環嘿。

報到會場也有各補給站的補給展示，發現愛媛當地的和果子幾乎菁銳盡出。

而且橘子果汁真的都不會少，畢竟愛媛最有名的就是橘子呀。

愛媛馬完賽後沒有獎牌，但發的完賽毛巾是今治毛巾材質超好的!!!

參賽禮則是美津濃的手套，拿多了T恤收到手套覺得還蠻實用呢。

愛媛的物資袋內容很簡單，號碼布、大會手冊、武漢肺炎注意事項、參賽禮手套一雙、泡麵一碗、日本麥當勞兌換券。

好奇翻了一下海外參賽人數，這次台灣選手只有4位，不知道另兩位台灣跑友有沒有來參賽啊。看來愛媛果然在日本海外知名度還不太夠呢，所以我們這33位海外選手就變得有點珍稀啦XD

愛媛馬拉松賽前準備

2月的愛媛對台灣跑者來說氣溫好低，所以這手套真的送的很實在，隔天賽事就帶上場用啦。

賽前擺陣是必做儀式，也是趁機把裝備補給再確認一次。

跑馬裝備不知道要怎麼整理的可以參考這篇 – 海外馬拉松│海外馬拉松行李清單。馬拉松裝備清單。賽前一日裝備檢核

有鑑於大阪馬跑到一半手環噴飛，後面關門點只能不斷的問朋友，所以這次又在號碼布上寫了關門點預備著，故意倒著寫在號碼布上就是為了方便跑到一半時翻上來看。

關門點也寫好了，裝備也點好了，那一切就準備完成等待隔天起跑囉。

愛媛馬拉松賽事當日

愛媛馬算是我參加過的賽事中，起跑時間最晚的，早上10點起跑，加上我們又住在起跑點附近，所以這天睡到8點起床都還很足夠呢。

9點出頭慢慢晃去會場時間非常夠。

經過終點門當然要拍一下照片啦。

大會也在這邊準備標語版，可以借來拍照，不過到目前為止我也只有想著順跑完賽就好，對於破PB倒是沒有太多想法。

愛媛銀行的吉祥物(應該是)

愛媛的寄物要用大會發的寄物袋，由於我們飯店真的很近，所以衣保袋也沒裝太多東西，所以很輕易就能塞進寄物袋，然後記得要貼上號碼貼紙在袋上指定位置上。

愛媛馬的寄物是依照號碼布尾數來區分，像我的尾數是7就拿到7這個棚子這裡寄囉。

等等進起跑區也會看一下手環。

遠方山頂就是松山城天守啦，前一天上去還從上面看底下的會場呢。

進去起跑等待區會再次確認手環，所以真的不要傻傻的在賽前把手環弄下來。

看到好多變裝跑者喔，感覺超歡樂，也希望自己能強大到變裝還能輕鬆完賽全馬的那天。

還遇上一群瑪莉兄弟啊，實在太可愛了。

在G區起跑整個很閒適，雖然是藍天有太陽，不過氣溫真的蠻低的，我就是有點疏忽在起跑區沒持續暖身，所以讓後面發力有點辛苦。

大會手套立刻就派上用場了，而且大拇指食指部份還有設計可滑手機喔。

10點一到準時起跑，只是一直很疑惑起跑點到底在哪裡，原本以為跑出堀之內公園就是起點，而且這裡也設了小舞台，經過時還看到M高史(模仿川內優輝聞名的藝人跑者)，我就在這按下手錶記錄。

結果在往前跑50m才是真正的起跑點，其實人家大會手冊就有寫起跑點在愛媛縣廳前啊…

而愛媛的少爺列車也在旁邊陪著大家起跑，第一次覺得起跑超忙，一下子要找起跑點，一下子要顧看列車。

一開始跑在愛媛市區內，所以賽道偏狹窄。

一直到6K還是人潮滿滿，不過好處就是會看到很多市民在路旁幫大家加油。

跑這種非一線城市的馬拉松，真的都會感受到濃濃的人情味啊，潮見地區的應援作了好多布娃娃在路邊啊超可愛。

8k後由於會跑上國道196號，有點類似台灣高速公路的景致，但就是大大小小的坡要開始出現啦。雖然討厭坡但就一步一步的晃上去吧。

別看這無雲的大藍天，其實氣溫還蠻低的(大約10度上下)非常適合我這個怕熱的晴女，但越往北邊跑就越接近海邊，所以風真的大到爆炸，而我的手也不時的冷到沒知覺，慶幸還好還有戴著大會發的手套啊。

不過鼻水這回事就是不受控的狂流了，偏偏又是武漢肺炎很敏感的時機，只好一邊跑一邊拿著面紙擦鼻水，真的就是太冷會噴鼻水啦，嗚嗚嗚。

一路頂著海風跑到17.5k，也不知道是逆風消耗我很多體力，所以明明不累但就是無法加速，看到補給站有一六本舖提供的毛巾捲蛋糕，索性就停下來吃一口補給再走。

不要懷疑就是給你這麼大塊，愛媛馬的補站都不怕你吃的。

有一小段路線會跟環四國腳踏車道重疊，所以路上都看的到這種指標，不過今天沒有要去今治。

帶著身體乏力一路推到19.5k，看了一下時間將近2小時40分，心中盤算一下今天530應該是無望啦。

總之就繼續慢慢推，路邊有些風景還是不錯看的，2月的時候還有油菜花呢。

在21k左右是折返路線，所以會看到回收車在對向賽道經過呢，雖然離被關門的時間還算餘裕，但難免會被回收車嚇一跳。

這邊有一個補站是由有150年歷史的老舖-山田屋，提供他們的代表商品まんじゅう ，不過當下興趣缺缺，就直接跳過也沒拍照，隔天到機場看到這補給，才發現自己錯過了一個好物呢。

25.5k的補給是提供紅豆麵包、香蕉、運動飲料，基本上就像buffet 一樣讓你自己拿囉，只是真的很沒戰鬥力，麵包我又跳過啦。

一路又推到28.6k，這邊則是由畑田本舖提供的銅鑼燒，很大氣切一半給跑者耶，看在名店的份上拿一個來吃吃，鹽奶油銅鑼燒真的好吃到飛天，奶油中淡淡的鹽味中和了紅豆餡的甜味，配上銅鑼燒餅皮真的好好吃喔。

後來才知道這鹽奶油銅鑼燒，是每年10/1~隔年5/15限定販售，主要是夏天跟初秋的氣溫太高，銅鑼燒受氣溫影響會沒那麼好吃，所以秋冬來愛媛才吃的到，能在賽道上吃半個真的好幸福啊。

只是一路吃下來甜食真的吃的有點多，差點想來杯熱咖啡。喝咖啡吃甜食會胃食道逆流喔(喂!!!

這年頭市長也不好當啊，還要下來跑馬拉松(笑)，沒禮貌的刷卡市長後，就一路埋頭苦推的推到終點。

不知道是和菓子吃太多還是被海風吹傻了，最後10k整個只記得風好大、坡又略多，去程的坡回程還要再遇一次，進補站也喝個兩口運動飲料了事一下，只想趕快回到終點結束這一切，因為真的覺得好累好想睡覺喔。

最後花了05:43:39回終點，一心慶幸飯店就在終點附近啊，這次身體真的莫名疲憊，只想趕快把賽後物資領一領回去梳洗睡覺。

愛媛馬拉松完賽

近終點後和志工們擊掌又回血一點，不過看到他們都沒帶口罩也是小擔心了一下。

愛媛馬跑完是先引導去拆晶片。

日本馬完賽後的動線真的值得台灣馬拉松好好參考，一站站引導人流，一站站發物資、回收晶片、印成績領衣保袋等，真的很有效率啊，台灣我真的很常像無頭蒼蠅一樣在會場晃半天還會少拿東西這樣。

拆完晶片就是往印紀錄區走，到這裡還是把選手跟觀賽民眾區分開來。

在這意外遇到M高史，當然要合照一下啦。

拆完晶片後再來是領完賽大毛巾、然後可以過來喝一下運動飲料。

接著前往印成績，這次伊予銀行還有提供特別賞耶，就是完賽時間秒數是14秒的跑者，可以去換小禮物。

印完成績再去領個寄物，賽後的程序就順順走完啦，一拿到衣保袋就速速的找出口罩戴上，至少做點防護，再加上真的很疲憊，會場我大致逛了一圈就回飯店去了，就不再會場繼續人擠人啦。

底下用Relive紀錄了愛媛馬拉松所經過的路徑，每次馬拉松完跑這紀錄都會覺得好好玩，原來自己跑過了這些道路呢。

整體來說愛媛算是蠻好跑的賽事，雖然有不少小坡要爬，海風也有點大，不過賽道旁的熱情應援還有好吃的和菓子真的是挺讓人難忘的，但還是要提醒一下這場是沒有完賽獎牌的喔，但送了一條今治完賽大毛巾，真的很在意獎牌的跑友，那就建議您不要報了唄。

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路跑人生│馬拉松賽事全紀錄(2014.02~~)

日本47道都府縣完走挑戰中