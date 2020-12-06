路跑心得／2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松 殘念的最後3K

美景回憶滿滿、但留了個3公里未完成的殘念在花蓮，有多殘念就聽我娓娓道來吧。

今年因為該死的武漢肺炎沒法去日本跑馬，就乾脆把目標轉向幾個放在口袋很久的台灣馬拉松，太魯閣馬拉松就是其中一個。很幸運的靠著團報抽籤，第一次報名就中籤，處理好住宿、火車票，接著就是期待賽事來到的那天了。

賽前兩周收到物資後，習慣性翻一下水站資訊比較好做配速表，不過太魯閣馬拉松大會還是依往例用地標方式來標明水站，也不曉得是不是考量到GPS在峽谷中會飄，所以大會覺得用公里數標水站，跑者會不好判斷，所以才用這樣的標示法。。

但我要坦白說，不熟太魯閣賽道的人，根本沒法判斷平均約幾K會有一個水站，加上看習慣幾公里有設水站的標法，一時間對這樣標示還有點心慌呢。

好在有貼心的Vita(貓女姊姊)，聽到我在那該該叫，沒多久就利用大會的高度表，生出這個略略抓一下的公里數水站表，看完只想幫她投稿給大會，這樣清楚易懂的圖示對跑者很方便啊。

前一天在大雨中抵達起點處，這次在朋友幫忙下住到離起點超近的住宿點，雖然下著大雨，但明天賽道上至少有兩個晴女會上場跑步，所以完全不怕明天會下雨，只怕太陽太大會曬爆自己啊。

前晚東摸西摸也是到12點才入睡，睡睡醒醒一直到5點鬧鐘響，才甘願起身梳洗換裝，離起點近的好處是我們摸到起跑前15分鐘才離開住宿點往起點前進，還在裡頭暖身合照咧。

不過不用問我離起點近的住宿點是哪間，這住宿點真的不推薦，唯一優點就是離起點近，我也難得住完一肚子氣，氣到連提都不想提這個住宿點了。

只是看到這個藍天加上氣溫約莫22~23度，心中暗自叫不妙，這天氣真的好過頭，對怕熱的我來說今天跑起來會很辛苦啊，晴女不耐熱真的不是笑話而是無奈(哭)，而且也要謝謝Vita支援一支AKIWEI太陽眼鏡，因為就我這阿呆買了眼鏡忘了帶呀。

起跑前還能這麼悠閒的在起跑線前合照。

不過在全球被武漢肺炎肆虐下，大家還能在島內接近正常的生活、上班上課，甚至還能來跑馬，看著這藍天心中真的很感謝台灣防疫做的很好。

全、半馬的路線是起跑後背對太魯閣牌樓沿著台8線往台9線方向跑，之後右轉接著上太魯閣大橋。

這次因為打算來看風景，所以時間抓壓線完賽，自己手繪了一個號碼布背在後頭，沿路還開玩笑說不要比我慢，比我慢就關門了(結果最後自己上車:P)，右邊一起跑的姊妹則是之前在名馬line群團購的視力檢查號碼布，也是邊跑邊引起跑友們關注，我們最後只要有人開始留意這號碼布，還會開玩笑說：「負責驗光不負責配鏡喔。」

跑過太魯閣大橋里程就差不多來到5K，左轉這裡有第一個補給站，之後路線就沿著舊路往錦文橋方向跑去。

經過景文橋前，看著眼前的大山大水，等等真的要跑進太魯閣峽谷了，這是來太魯閣那麼多次第一次要用「腳」跑上去了，感覺真的很特別。

不過經過牌樓這邊大概是全、半馬的7.5k，但在這我們就跟半馬、12k、5k通通卡在一起了，好吧前面自己配速配的太剛好，也沒法怪別人。

從牌樓後一路塞車一路往長春祠方向跑去，中間看到砂卡礑大橋還能拍一下，因為塞住也跑不了啊(笑)。拍完還跟自己說今天跑回到砂卡礑就差不多完賽了。

這段的四組大塞車害我一度以為在排跨年演唱會呢。

有一段因為前一天下雨所以上方的水比較多，大會也貼心搭了棚子幫大家閃過這些水，只是到這裡還是塞到只能慢慢走。

太魯閣馬拉松在長春隧道前會先帶往舊路往仙霞隧道這邊跑去，這邊路段也是狹窄，不過就能看到一些峽谷景色，跑12k、5k的朋友可以好好欣賞，至於全馬半馬的朋友這邊只是一盤小菜，後面的風景更是壯麗。

來到長春祠這邊接近10k，也有一個補給站在這，我在這邊補了第一條能量膠，當然也順便記錄一下遠方的長春祠啦。

到這時手錶還算沒有誤差太大，而再往前面跑一點點就跟12k、5k分流了，後面就好跑很多了。

這樣壯麗的景色果然又讓我停下腳步來拍照啦，真的是好美的太魯閣。

其實事前就知道跑太魯閣不能太依賴手錶的GPS，因為在峽谷中會飄移的很厲害，可是大會卻只有每5k才放一個里程告示牌，所以如果是第一次跑的人真的很難抓自己到底跑幾k了。

然後很愛放這種距離補給站還有一k的牌子，老實說每看一次就生氣一次(真的很愛生氣)，辦這麼多年了真的都沒有想要改一下改成每公里放一個里程牌嘛!!!

跑到溪畔這還有閒情逸致拍一下照片。

跑經過太魯閣峽谷安全帽發放處之後半馬組就折返，我們全馬組的要繼續往天祥挺進啦。不過在這就稍微落後了一點原先的配速，本來後面還想趕快趕路一下，不過其中一個夥伴因為跟鞋子不太適應，竟然發生人生中第一次抽筋，就用跑跑走走的陪她這一小段。

總覺得跑了好久但才15k，老實說有點厭世(笑)

在錐麓吊橋入口處這邊又有一個補給站，到這才有心情拍一下補給有什麼，除了基本的水、運動飲料、香蕉、橘子、鹽之外，還有不少花蓮名產像是奶油酥條、豆干、巧克力，不過我這時熱到什麼都不想吃啊。

錐麓之後的燕子口由於我們只能跑隧道，所以無緣看燕子口外頭美麗的風景。

但過了燕子口往九曲洞這段雖然有大大小小的緩坡，可是景色真的美到讓人一直讚嘆。

能跑在全交管的路上欣賞太魯閣的風景真的好美啊。

接著就要進入很長的九曲洞隧道，這段足足有1.2km的隧道其實也蠻讓人厭世的，再加上另一個夥伴可能連日睡眠不足，在這段隧道後她就覺得頭有點暈。

在這邊遇到貓女姊姊，本來照原定配速計畫我們可能會在慈母橋相遇的，在慈母橋被她喊阿母應該更好玩。但她在九曲洞被我撈到，本來怕影響她的時間還叫她快跑，害她一臉錯愕的很呆萌，不過最後還是回頭合照了好幾張才走(笑)

跑到20我也開始因為過熱而開始頭痛，只好把帽子拿下來，在水站淋一下水讓自己降溫，看看配速表上的表定時間，心中大感不妙，因為跟原訂抵達的時間差了15分鐘有，也就是說後面只要再有狀況，應該就是被關門啦。

但擔心歸擔心，一出隧道口看到公車站牌又玩起來了，其實此時的心情也真的很想搭公車下山啦(被揍)

出了九曲洞之後就是這種厭世的太陽，我這個晴女又發揮功力曬死大家了，我也邊跑邊罵自己，這麼熱這麼曬根本就是整自己啊。這時氣溫應該有27~28度了(泣)，但這麼晴的好處是太魯閣的景致一覽無遺，超美的!!!

但真的好熱，我也熱到幾乎跑不起來，熱到一度冒出要不要到天祥就棄賽下車的念頭。

跑著跑著親愛的小長老出現，還帶一包冰塊來救命，這一包冰救了我們三個快熱暈的人啊。

慈母橋終於到了，表示離折返點天祥也只剩大概3k左右，只是時間大幅落後的我們，在這裡我心裡就有底了，這次應該沒法完賽啦……

給各位看看當天有多熱，熱到慈母橋這站補給巧克力都融化了，但同時見識到行銷話術的重要性。

補站阿弟：「融化的巧克力拿來沾香蕉啊，這站才有的隱藏版補給喔！！！！」我：「你當它巧克力鍋ni！！！！」

接著又一邊讚嘆太魯閣好美一邊罵好熱的往上跑，說真的太魯閣的坡真的是小Case，但這逼近30度的氣溫跑馬，真的是臣妾辦不到啊(請自行配上畫面)

推啊推一路來到綠水，原來剛剛小長老帶來的冰塊在這救護站拿的，力馬過去又拿了兩包，讓我們三個一人都有一包可以降降溫，然後抽筋的朋友還是斷斷續續再抽，補了電解質也沒用，看來真的就是不適應鞋子，我跟另一個則是熱到有點暈有點頭痛，但我們還是想堅持的往天祥跑去。

往天祥有一小段正在施工，小心通過便可，但看著眼前這烈陽，又再度興起要不要在天祥棄賽的念頭。

在通過最後一個天祥隧道後，就代表天祥折返點要到啦。

嗚嗚，我們真的好努力跑了24多公里來到天祥，這一路的美景真的好漂亮好值得。

這張要表達我熱到崩潰的心情，太魯閣馬拉松跑後段班的唯一好處，就是可以這樣任意拍照，反正應該會被關門了，那就留個紀念吧!!!

氣溫真的熱，熱到冰塊大概撐個3公里就變水了，雖然我們在天祥就知道，應該沒法在7小時內回到終點，但我們還是希望儘量跑，儘量完成這場賽事。

回程又看了不同角度的風景，說真的好好練真的非常推薦一定要來跑一次太魯閣全馬，加上過天祥後就是一路緩下坡回太魯閣管理處，個人覺得太魯閣馬拉松真的算好跑，至於我前面玩太兇加上熱到爆掉被回收這事兒，就當作沒看到吧(喂)。

就這樣跑跑走走也來到30k，但是我的錶從長春祠之後就一路爆衝，這時錶已經顯示為40k，看來我的錶比我還想趕快完賽(笑)

跑到32k的時候還剛好給我出現42k的紀錄，真的讓我忍不住大笑說，ㄟ我的錶完賽了。

但心中盤算的是，剩10k的距離、只剩一小時的時間，但我們三個的狀況真的有點差，看來真的再怎麼拚也是關門了。

然後就繼續跑跑走走玩玩，一度賽道前後都沒人了，還玩起這種整個太魯閣都是我的伸展台的照片。

其實心中也一邊期待著回收車出現(?)，內心一直大喊說阿姨我不要努力了(等等，阿姨是誰!!!)

加上賽前沒認真看大會資訊，只記得32k前後有個關門點，必須在某個時間點通過不然就強制上車，我們一路跑到都快33~34k了還是沒有看到任何回收的跡象，此時看到遠方騎來一位機巡裁判，就大膽的攔下他問一下32k關門點的事情。

只見機巡裁判揮揮手要我們繼續跑，還說：「你們儘量跑啦，我儘量在拖時間了。」我：「所以32k不關門了嗎? 」 (心中的OS：可惡竟然沒關，不然我努力到32就好)機巡裁判：「啊，你們儘量跑就對了!!!」 (然後默默掏出他的名牌，上頭寫著總裁判長)「 我總裁判長我說的算!!!!我要去看最後一個還多遠。」然後就帥氣騎走了!!!

總裁判長騎走之後我們三個忍不住大笑起來，跑馬跑到攔總裁判長問關門點的事情，我想真的是跑馬人生的巔峰了(誤)，可惜當下忘了要求合照一下(喂!!人家總裁判長還要忙，不要鬧)

既然總裁判長要我們儘量跑，那就繼續努力啦。一路來到35k左右開始慢慢降下微微細雨，說真的我心中怨念很深，這雨如果早3個小時下有多好。

到36k之後就毫不留情的下了大雨，可是都努力到這裡了，真的不想放棄，就繼續慢慢往前跑。其實這時時間也毫不留情來到下午一點45分了，也就是終點關門啦，我離終點還有6公里啊(泣)

隨著時間來到2點後，交管也隨之解除，台8線上也出現不少車輛，我們在大雨中儘量靠著山壁跑跑走走，一心還是想著想把全馬給完成，就這樣努力到39k，距離終點還有3公里，大會的回收車就從身後出現了，直接強制我們上車啦，讓這次太魯閣馬拉松寫下了一個不是很完美的句點。

回家用Relive跑一次軌跡圖，實在快笑瘋了，我的錶GPS真的漂移的超嚴重，軌跡還跑去爬山再下來咧，真的是好忙的一場馬啊(誤)

但大會終究給了我們一個大彩蛋，車子開進終點，下車之際天空毫不留情下了超大雨，讓我不經啞然失笑說：「ㄟ，不能晴女回到終點了，老天爺你就立刻按下降雨開關啊。」但在這超大雨勢中，工作人員冒雨遞上獎牌，安慰我們這些在30幾K後被回收的跑者們，本來以為上車了就什麼都沒有了，這一瞬間還真的有點感動，至少也堅持了90%的路程啊。

雖然這次沒在自己表訂壓線回來玩賽失敗，在賽道上感謝動動、潔咪一路相陪的打氣還有打屁，不然我可能在半馬折返點就跳車落跑了，加上太魯閣的美景，這趟讓我帶著滿滿的回憶回台北。

至於明年要不要再來一次全馬雪恥，那個先不要(笑)，後年再說~~~

雖然留個遺憾沒能完賽，但我還是蠻推薦太魯閣馬拉松全馬的，賽道真的真的好美，也只有跑全馬的時候才能享受到跑在台8線上的悠閒，而且是全交管喔!!!但大會你到底何時才願意每一公里放一個標示牌呢…..

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