路跑心得／岡山馬拉松2019完賽紀錄 被拉麵耽誤的530

2018年因緣際會下來到岡山採訪岡山馬拉松，只是當時因為行程考量，主辦單位只讓我體驗完部分賽道就得離場繼續其他行程，不過著實喜歡岡山馬的氛圍，直接就決定要報2019的岡山馬全馬來好好感受一下了，當然推坑不手軟還拉著我的好戰友Colia一起，不過最後誤打誤撞跟麗山長跑俱樂部一大團到岡山玩又是另一個離線發展了。

只是報名的時候還沒想過岡山馬會變成我2019的驗收賽事就是了，2018下半年開始歷經髖關節不適，2019上半年從休跑到恢復練跑到乖乖吃課表，直到薩羅馬湖超馬完賽後才覺得髖關節的問題正式解除，就跟教練喊出那岡山就用530來當目標試試看吧，對於已經很久沒有跑回6小時內的我，530是有點難度，再加上賽前看完岡山馬的補給，更是後悔幹嘛選這場當目標，上去吃吃喝喝踩關門不是很好(喂)，好啦~但目標都喊了，也算是檢視這一年傷後的練跑恢復狀況，那就拚拚看囉。

大家自己評評理，這樣的補給到底是要人怎麼好好跑啦。(明明就是你自己貪吃)

中間4個月練習就不贅述，直接來賽事當天吧。

賽事當天一早真的比以往幾場都緊張，從車站走往會場的路上，我還想著說要不要放棄目標保6就好十分沒志氣。

熟悉的起點，一年後又見面啦，不過看看這個藍天，晴天之國加上我這個晴女，這次還有貓女姐接也是晴女體質，這個藍天結局我並不意外，只是賽前我們兩個晴女還在擔心會不會互相把彼此曬爆。

註：Vita貓女姐接，是個岡山馬賽報給我寫了一萬六千字的小瘋子，文雖長但十分實用，想要看傷後復出的她怎麼跑出破四好成績的一定要看她的賽報：【問痛】42.195公里的美夢－2019岡山馬拉松

總之浩浩蕩蕩跟麗山長跑俱樂部的跑友一起到報到會場後，就各自到寄物區寄物，本來大家還想回頭團拍一下，不過時間緊迫加上人潮太多，就放棄起跑前碰面的念頭啦。

岡山馬的寄物區蠻有趣的，把男女跑者分開，不過這個跟更衣室的安排也有關係。

然後寄物用任何背包小登機箱都可，但一定要掛上寄物牌子才能寄，上頭也會標明是哪個寄物棚。

岡山起跑時間蠻特別的，是在早上8:45，所以進起跑區的時間也蠻有趣的，最晚8:29一定要進去起跑區。

進起跑區前還看到胚蛇們在集合合照，530列車好可愛，是扮成桃太郎組合，我拍到桃太郎跟雉雞的背影，不過我還沒習慣跟車，所以就把他們當作參考點，只要不要差他們太遠，最後應該還有望530吧?

跟好戰友都同樣在F區(最後一區)，由於在寄物時我們就分開了，所以就約好分區入口區互等囉。

最後一區出發很沒壓力，所以我們到8:29左右才滑進分區，然後慢慢往F區的最後尾走去。

跟跑友聊天排解一下緊張，反正都練了4個月今天跑就對了，然後補給也要吃好吃滿(笑)

不愧是桃太郎的故鄉，經過起跑點的時候，放的音樂也跟桃太郎有關，未來有要去跑的朋友，可以好好注意一下非常有趣。

可能是很久沒有跑限時6小時的賽事了，加上岡山前段賽道比較窄，所以一路跑到3公里人潮還沒散開，所以原先配好的配速也沒法派上用場，只好就先跟著大隊人馬慢慢熱身啦。

一路跑到岡山車站前(約4~5k)也還是滿滿人潮。

一直到8k，我還滿臉疑惑的轉頭問戰友說，是錯覺嗎?怎麼都8k了人潮還沒散開啊。

在茫茫人海中我終於追上桃太郎了，不過他沒有給我糰子吃，所以決定先超車不跟車啦(笑)

前面這麼認真跑，就是期待10k處的補給啦，因為岡山馬大氣的在10k水站這裡提供晴王(麝香葡萄)，給每位跑者補給。

去年來採訪沒資格吃補給，今年當然要認真吃，但大會還是有提醒一人拿一粒，光看著滿滿的晴王也覺得開心。

吃完葡萄就一路開心往下跑，公補才吃完沒多久，私補就來了，由當地和果子老舖提供的私補，還是當季的栗子饅頭，貼心的切成一半方便跑者食用。

然後沒多久公補又來，這個據說是針對運動開發的小麻糬。

所以就說沿路根本吃吃喝喝，真的很難認真跑。

忘記吃到哪站只拍了旗子連食物都沒拍，可見真的是吃到忘我(?)

天晴微涼的好天氣真的很適合跑步，體感狀況也還不錯就照著配速繼續推啦。

真的一路都在吃，吃到我都覺得我是在參加園遊會嗎!!!

只是人算不如天算，過中間點後還是決定……去排廁所!!!

都戲稱自己是駱駝，很難得在賽事中間去排廁所，所以只好把這無聊的一刻也記錄下來。

只是看了一下錶，這下回到終點的時間會很尷尬，530看來不保就是了。

排完廁所出來又是公補站，這裡有茄子君在等著大家。

醃製茄子還蠻好吃的耶，剛好可以補鹽又解膩。

30k左右得爬上岡南大橋，大概是整個賽道最不好跑的一段，爬升加上海風，我們比較後段的選手到這都變步兵啦，可是下橋後就是拉麵廣場了，這又讓人超級期待的。

雖然賽前我一直笑說哪有人跑步跑到一半要來吃拉麵的啦，但看到拉麵廣場我還是不爭氣的彎了進去，正式跟530說再見。拉麵廣場設在賽道旁，可以自由選擇要不要進去吃，這樣也不會影響到不想吃的要衝刺的跑者。

一彎進去看到六攤不同口味的拉麵還真的是嘆為觀止啊，隨便挑了一家，然後怕吃太跑還跟戰友分食一碗就好。

但這碗拉麵也讓我們兩個飽到後面都在打嗝(笑)，要跑岡山馬除了腳力要夠，食力也要夠。

拉麵吃完還有水蜜桃汁，服務是否太周到，這樣到底要叫人怎麼跑馬啦。

但最夭壽的是拉麵小路放在31.5k關門點前，根本意圖使人不完賽的，真的要吃拉麵的跑友還是要留意一下時間啊，為了一碗拉麵被關門太不划算了。

繼續邊跑邊玩發現路邊的可愛應援，還是停下腳步拍一下。

過35公里後，自己又認真算了一下配速，發現好像拚一下還有希望530，加上河濱路段也沒啥好玩好吃的，就一邊懊惱前面玩太兇吃太兇的一路認真衝回去啦。

也很謝謝教練這4個月的課表安排，加上整體調整的還不錯，最後的2公里我還有餘力加速，越過最後一座橋，直奔岡山縣綜合運動場的陸上競技場的時候，我衷心感謝這一年來的自己沒有放棄跑步這件事情，雖然還是跑的不快，但至少我是真的跑得很開心。

最後以晶片時間5:38:45回到終點，雖然沒有達成530目標，不過也小破了pb，只能說誰叫自己選了一場太好吃的馬拉松，最起碼吃好吃滿這個目標有達成，果然是被拉麵耽誤的530(笑)。

進終點後依序會被披上完賽毛巾、領水、領獎牌、拆晶片，動線流暢很有效消化人龍。

結果都領完獎牌了才看到岡山市長出現在終點前跟大家握手、合照，只好很殘念的拍一下背影。

順便提一下earth是在岡山起家的，也是岡山馬的最大贊助商，完賽毛巾上也有大大的earth字樣。

最後一定要提一下岡山馬的獎牌，我自己超喜歡的，獎牌是由當地的備前燒(獎牌本體)與真田紐(獎牌帶子)，一個個手工製作而成，而且因為備前燒窯燒特性，每塊陶瓷獎牌上頭的火痕都會不太一樣，2019這年還是桃子造型，真的好喜歡呀。

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