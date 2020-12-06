帶小比跑旅台灣／北港馬拉松 認識很多新朋友

這天我們去北港參加馬拉松，在行前我跟國全講好，大家要一起穿高根鞋主題紅色走朝天宮前紅地毯，因為我太久沒穿有根的鞋子，匆忙中我便拿了一雙放了好幾年的短跟鞋子應急。

一早，我便到了會場，因為現在天亮比較晚，我的視線並不是很好，所以就開始在會場裡面尋親，找好久大家開心的拍照，便等待賽事的出發。

因為管制不良的原因，起跑點有點亂，加上起跑前，主辦放的是起馬炮，很多人都被炮聲嚇壞了。

好不容易終於出發了，可人卻好多，所以我們也只能慢慢走。

今天陪我們跑的是陳昆信和張儷馨夫妻倆，我們一路上說說笑笑的到達補給站，結果因為人太多，所以補給站的東西都被吃光了，好可怕啊！

不得已，我們只好到下一個補給站，因為少了短K數人潮的關係，人也變少了，這時候我們才開始真正的跑起來。

今年主辦每站都有準備油雞，讓大家吃的好開心。

在朝天宮後面，更準備當地小吃麵線糊，真讓我驚艷。

走紅毯因為穿高根鞋的關係，所以腳有點痛，加上一路上都是攝影師，要強迫自己笑，可真要命啊！好不容易終於過紅毯，我才把鞋子脫下來，趕緊推小比回終點。

因為會場人很多，所以我也跟朋友都失散了，退完晶片後，經過朋友服務的帳篷，他們請來推拿師傅，很佛心的為大家推拿，然後師傅也把我的腰喬回去了，在這裡真的很感謝他們。

推完後，我們也踏上回家的路程。

再一次謝謝阿信和儷馨的幫推和陪跑

謝謝小得哥、小宇、艾笑杰及其它攝影師的拍拍

謝謝志工和警察辛苦的付出

再一次謝謝國全的邀請，跟大家玩的很開心，也認識很多新朋友

#2020北港馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣