路跑心得／山海長征人車接力賽 今晚我想來點H2C

這是個開外掛的教練揪團互相傷害的故事。

🗓 活動日期：2020.11.28(六) ~ 11.29(日)⏰ 完賽時間：16：10：03

Hood To Coast 山海長征人車接力賽是沿著太平洋、長達 24 小時不間斷的接力路跑，由 5 名選手加上 1 輛汽車，協力完成全長 171 公里的挑戰。 先聲明本人並無參與，但看到總教練揪團開的外掛陣容與這 5 位熱血跑者 ( 瘋子 ) 的心得後，就自告奮勇要整理成給想相揪 ( 推坑 ) 三五好友來當跑旅的一個賽事分享。

▲ 賽制路線：🚩 起點：台東鹿野高台 ➜ 🏁 終點：台開心農場 ( 花蓮貨櫃星巴克 ) ( 圖片來源：主辦單位活動官網 )

一、阿儒 - 海好有你當靠山

▲ 阿儒：代表品牌 - 淨極勁出賽準備開跑！

今年受 COVID-19 疫情影響，每個人不斷尋找替自己充電的方法；這是個人退役後第一次參加路跑接力賽事，聽跑過夸父的人說：Hood To Coast 人車接力賽是場緊湊、有挑戰性的賽事。其實我沒什麼概念，因為不就是要挑戰自己才像比賽嗎？ 檯面上是 5 人隊伍，實際上是 5+2 的團隊，因為人在台東的飛飛教練特地在深夜趕來陪伴開路，感覺自己如菁英選手般，有前導車的待遇；神攝手郭郭在下班後從台北坐夜車殺到台東，攝影兼補給，讓沒上凸台的我們，卻有一千五百多張照片，影像盡存於硬碟，而一起回終點的心情，永藏在心中。

▲ 人品挑戰：扛下雨神棒次，在大雨中被洗臉！

這過程真的很疲憊、很崩潰，還好有隊友們互相鼓勵、包容，才能順利的安全下莊、完成比賽，這對我們來說就是最好的獎勵了。

二、善茹 - 無法停歇的熱血

▲ 精神跟步頻都六神無主，卻無法停歇的熱血！

H2C難度：★★★★★ 累的程度遠超過夸父接力，原因是從午夜 00:30 起跑，一台車 5 個跑者輪流下去（ㄏㄞˇ）跑，少了偷閒吃美食、拍網美照的時間，得身兼多職，隨時待命當補給員、攝影師與跑者。 當然一路的愛不止限隊友，有愛我們的郭郭，比跑的人都累，一路沒睡沿路捕捉著精彩的鏡頭；還有揪甘心的飛飛，沒有他，午夜又黑又暗的那一棒真不知道該如何跑下去。 最愛的是隊長兼老闆阿儒，把大家聚集在一起，每一棒都站在車外等進站、補給、按摩 (?!)

▲ 這張有愛：阿儒幫披毛巾擔心是否會失溫！

三、Nelly - 山道之神

▲ Nelly：即使跑步再累，我還是會跑步！

這是一場榨乾體力和精神力的比賽，話說距離上一次接力已是十幾年前 ( 遠目 )，也自認是全團隊最混的一個，時間到就繳錢、搭車、吃飯，其他全靠隊友搞定。 另外，辛苦郭郭特地搭夜車全身攝影器材下來台東隨車攝影與後製；感謝飛飛半夜特地從台東市區跑到鹿野陪著前半段的路程。要是沒有隊友間的互相加油鼓勵、一路扶持，在玉長公路上，我真的會棄賽。

▲ 大腿不是壯，是快抽筋！@玉長公路下坡段

還有山道之神獎牌是屬於大家的，唯一覺得殘念的是沒能在早上 6:30 前出玉長隧道，只能望著橘色，但自己拿著藍色獎牌帶。

四、Ck - 走過路過不想錯過

▲ Ck：看得出來我是在強顏歡笑嗎？

一早陪領車、一路被善茹魔音傳腦，完全沒休息到；我在哪裡？我是誰？這已經不重要，給我床，我要睡覺。 Sophia 說感謝我吃下堪比山道之神 part2 的路段，如果他們聽得到我在跑這段山路時心中的小劇場充滿著不雅字眼及內心浮現逞英雄的悔恨，應該會轉化成同情的眼神；不過在看到隊友感激的笑容後，我實在是說不出口。 感謝阿儒讓我圓夢，以前耳聞過這是場很硬的賽事：沒有三兩三，不敢跑上山。能幸運遇到一群瘋狂的夥伴一起玩賽，而且教練每棒都下車鼓勵加油給水，相當用心照顧每個隊員。

▲ 隊長的專業按摩服務，讓我暗爽在心裡。

最後想對 Nelly 說，山道之神的封號你當之無愧，就算沒能拿到橘色獎牌帶，但你認真的態度激勵其他人不要輕易放棄，尤其是從你手中接到棒次時，就能感受到所傳來的拼勁。

五、Sophia - 身為廢棒我驕傲

▲ 身為廢棒我驕傲，因為我有超強隊友！

憑著憨人憨膽，接到阿儒教練的邀請，想說沒玩過，日期也可以就答應。殊不知與先前的追火車、石門水庫接力賽不同等級，硬到起跑前一刻都還處於緊張狀態。 看著其他隊友的心得文都不知道在謙虛什麼，真正混出新高度的是本小姐；不信各位看看吃飯、繳錢、睡覺、神遊，哪一樣沒有盡心盡力在做。 但我是個不輕易承諾，一旦答應，就會努力做好的人。因此，這陣子為了不成為豬隊友，排除萬難按時吃課表；但人算不如天算，賽前半天，生理期剛來，整個人處於低電量的狀態，深怕無法發揮正常水準而影響到團隊表現。

▲ 隊友們是支持我繼續跑下去的動力！

感謝隊友們對成績的佛系，讓自己能放膽順跑，沒想到跑感比想像中的好，每次的接棒都能穩穩地完成，雖然最後一棒的前 2k 遇到大雨又大逆風而跑得嫑嫑的，但終究還是挺過來了；也謝謝在賽道使盡全力、沒有放棄的自己。

六、玩 ( 完 ) 賽

▲ 有什麼比拿到完賽獎牌更讓人開心。

阿儒教練覺得這樣的接力賽如何呢？隊長表示這肯定比單純的路跑賽有趣多了，不僅賽前準備費神，開銷上也比個人賽多。不過，大家有志一同的是：能跟朋友們一起完成，這才是最難得可貴的地方。

▲ 獎牌合體：太陽、月亮、高山、海洋、鯨魚

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