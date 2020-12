開箱／雷理莎實穿介紹 注入碳纖維科技為破紀錄而生的跑鞋

不言而喻的社群熱度,不約而同地引人注目,簡單卻吸睛的旭日黃配色,搭載最新科技 LightstrikePRO 與 EnergyRods 穩定系統,後跟加裝碳纖維與尼龍的混合穩定片,而前掌放入五根碳纖維柱,模擬人體腳掌骨骼結構,並嵌入前掌處的雙層 LightstrikePRO 中底之間。搭上許多國外長跑好手穿上這雙鞋後創造的世界紀錄, adidas adizero adios Pro 一推出即形成社群熱議話題,跑者口中歸來的「最速跑鞋」。即日起至 12 月 6 日止,提供臺北馬拉松全馬完賽 3 次以上跑者,限量登記抽籤預購這雙 adizero adios Pro。

跑友引頸期盼的 adizero adios Pro(圖片來源:Fatty)

2019年的大阪馬,吸引許多台灣跑者前往參賽,其中帶著膝傷挑戰人生初馬的高雄選手 雷理莎 Lisa Ries 以 2 小時 56 分 01 秒(晶片成績 2 小時 54 分 55 秒)衝線成功,首次挑戰馬拉松就登上歷代第 18 傑,打破高雄市紀錄,吸引各大媒體版面關注,近期的賽事也是屢獲佳績,前陣子甫結束的長榮半馬賽, Lisa 也以 1 小時 19 分 06 秒的成績第三位完賽,大破兩年前最佳,登上歷年排名第 7 傑。

雷理莎完成初馬,達成人生相當重要的里程碑。(圖片來源: 雷艾美 Emmie Ries)

Lisa 與 adizero adios Pro ,不言而喻的社群熱度,不約而同地引人注目(圖片來源:Fatty)

強勢歸來的王者 - adizero Adios Pro

自從 Haile Gebrselassie 在 2008 年的柏林馬拉松以 2:03:59 的成績打破世界馬拉松紀錄後,adios 系列的鞋子似乎就與破紀錄、頂尖、菁英等概念劃上關聯,許多歷史上破紀錄的成績就不在此贅述,近年「碳纖維板」+「輕量厚底」兩項科技大大影響了各家跑鞋推出的趨勢,在 Hardcore runners 間也被廣泛的討論,這次的 adizero adios Pro 正是 adidas 為了加入這場頂上對決,結合兩大熱門科技且再向上升級的王者跑鞋。這雙鞋同樣承襲前代鞋款意志,隨著肯亞長跑好手 Peres Jepchirchir 的雙腳,在今年 9 月 6 日的布拉格半馬拉松賽事中以 1 小時 05 分 34 秒奪冠,刷新半馬女子世界紀錄,而後又在同年格丁尼亞的半程馬拉松世錦賽上跑出了 1 小時 05 分 16 秒的世界紀錄,2 個月內二度刷新世界紀錄,可怕的是同場比賽第二名的德國長跑選手 Melat Yisak Kejeta 也同樣穿著這雙鞋跑出了 1 小時 05 分 18 秒的成績。而在今年 2020 倫敦馬拉松賽事中,肯亞好手 Vincent Kipchumba 領先了一段距離,直到最後一刻才被衣索比亞的 Kitata 超越。他們腳底下穿著的,也都是這雙 adizero adios Pro!

肯亞長跑好手 Peres Jepchirchir (圖片來源:twitter)

Adios 一詞在西班牙語裡意指再見的意思,如同告訴身後的人們,我先繼續向前了,我們終點再見,而落後的人們,只能看著前行者的背影,深刻地體驗到 “Not just fast, WTFAST” 的感受,並試著追上領先者的腳步。

“Not just fast, WTFAST”(圖片來源:Bangkok Post)

迷惘、挫折、沮喪時,讓心帶妳去想去的地方體育家庭出身、曾經的破紀錄天才選手、明日之星,這些都是其他人貼在 Lisa 身上的標籤與期待,當這些期待轉化為壓力時,喘不過氣的年輕靈魂中途曾選擇離開賽場沉潛休息。

Lisa 中途曾選擇離開賽場沉潛休息(圖片來源:Fatty)

睽違許久後回歸也並非一帆風順,落後了 7 年的體力、其他與賽場無關的事件、新興時代網路的流言蜚語,在在考驗著 Lisa 對跑步的心,但就現階段的表現來看, Lisa 似乎成功克服了這一切,接連在賽場獲得許多優秀的成績,重拾回「專業運動員」的身份。被問到這段過程的心態轉換時, Lisa 分享道:「想哭就哭,負面情緒是正常的,必須適當的宣洩,可以沮喪,但必須在沮喪中找到學習的東西,每件事發生都是有他的用意,不要浪費這次的經驗,試圖從中變成一個更好的人。」

試圖從那些挫敗當中成為一個更好的人(圖片來源:Fatty)

生活不容易,但這些不容易正是讓我們重新回到人生賽場後,能勇於面對所有未知的力量,因為這些不容易砥礪我們,使我們更加茁壯,也更能駕馭人生賽場的壓力與恐懼。而這也呼應了 Lisa 傳遞的信念「 It's not always going to be easy, but life is beautiful.」

孕育高雄選手的搖籃

這次拍攝我們來到高雄的中正體育場,眾所周知 Lisa 是自高雄出身的選手,而其對跑步不曾消逝的初心,如同持續守護高雄運動員 30 年的中正體育場,正是這樣的環境孕育出了 Lisa ,對她來說,這裡曾是充滿壓力與成績比較的競技場,卻也是她當年選擇重回賽場時的起點。

曾是充滿壓力與成績比較的競技場,卻也是她當年選擇重回賽場時的起點(圖片來源:Fatty)

提到中正體育場時, Lisa 開心的說著:「現在體育場已不再是過去充滿嚴肅氣息的田徑場,現在多的是許多市民跑者與跑團,一起在這裡跑的感覺,我很喜歡現在的氣氛。」當初從這裡出發,感覺就像回到老家,重新也從心找回那個喜歡田徑的自己。

專注並做好你能把握的,如同賽場上的呼吸與配速,但就現實層面的多數跑者而言,真正的競技不只是賽道上的 SUB ,更多的時候是跟過去的自己與當下的身體與心理,懂得戰勝自己的恐懼,勇於直面那些「從這裡開始,一切都是未知」的未知,盡全力把當下所能做到的每件事做好,才是真正的王者所應表現出來的樣子。頂著脛骨傷勢的 Lisa ,在回答我們年底臺北馬備戰狀況時,是這麼說的:「我不會知道自己每場比賽的狀況,但我能努力的就是做好每件當下該做的事,不論結果是喜是悲,當下盡力做到最好,在過程中早已收穫良多。我仍舊是那個處在備戰狀態、維持著心肺能力的 Lisa Ries。」

仍舊是那個處在備戰狀態、維持著心肺能力的 Lisa Ries(圖片來源:Fatty)

實穿的各項重點感受

這次也請 Lisa 實際的體驗一下這雙討論度極高的 adizero adios Pro 實際帶來的感受,以下將針對大家最關注的 Midsole 、 Upper 以及 Outsole 分別分享實著心得。

Midsole:(雙層 LightstrikePRO 科技+ EnergyRods 穩定系統)首先就直接進入本雙鞋的重頭戲,中底黑科技的部分,這次 adizero adios Pro 的中底採用之前廣受好評的 Lightstrike 科技,其 Q 彈的回饋感受,本就受許多運動員青睞,這次為加強耐用與回饋感,一次就是用上兩層,而中間置入後掌碳纖維板,前腳五根碳纖維柱的 EnergyRods 穩定系統,在提供剛性的同時又能有效減少能量耗損,更有效率的利用跑者給予的施力向前推進。

adizero adios Pro 分解圖(圖片來源:adidas)

雙層 LightstrikePRO 科技 + EnergyRods 穩定系統(圖片來源:Fatty)

Lisa 認為這次中底 Q 彈的程度相當令人驚艷,不像氣墊那樣一踩就陷下去,回彈性相當高,使跑者在每一次落腳後更能快速向前推進,不拖泥帶水,加上鞋子本身的弧形設計,協助跑者在每一次發力推蹬的過程都能順暢運作,引用 Lisa 的原話就是「腳底踩著兩個輪子一樣的感覺。」在避震的表現上也相當穩定,整體腳感相當舒適。

又Q又彈的回饋腳感,協助跑者向前推蹬。(圖片來源:Fatty)

筆者本次也有體驗神級鞋款的實著感受,正如 Lisa 所言,在每一次的落腳確實會感受到中底快速的回饋,且鞋底弧形的設計會自然的帶著你迅速的往下一步邁進,避震性的表現也在水準之上,但確實需要有一定肌耐力的跑者才能駕馭,否則很容易被鞋「領跑」。

優異的中底科技,不小心就被 adizero adios Pro「領跑」(圖片來源:Fatty)

Upper:(「adidas 最輕最薄面料」 CELERMESH )這次 adizero adios Pro 鞋面所採用的是現階段 adidas 「最輕最薄的面料 CELERMESH」 ,在透氣度與包覆性上提供卓越的舒適體驗,親眼看到實鞋後,其薄如蟬翼的輕薄程度透著光即可用肉眼印證。甚至可以說光是用看的,就能感受到絕佳的透氣感。

鞋面薄如蟬翼的透光。(圖片來源:Fatty)

Lisa 提到這次的鞋面設計確實能有效隔水排水,雨天時雙足不會濕掉,而許多跑鞋在經過跑者長距運動過後吸收大量的汗水,導致腳步顯得拖沓的問題,經這個材質的應用後則完全不用擔心,整個運動的過程雙足都能保持在乾爽的狀態;而在支撐性的部分,Lisa 則特別強調選擇這雙鞋的跑者腳踝必須有經過肌力訓練,自然能輕鬆的駕馭。

鞋面能有效排水隔水(圖片來源:Fatty)

筆者自身是雙腳容易流汗的類型,尤其有時跑步搭配厚襪跑,在距離較長時,確實會有雙腳因流汗而感到不適的問題,在實著這雙鞋後,跑步的過程與結束收操時,雙腳皆是保持乾燥且舒適,證明這次鞋面的材質對喜歡保持腳部乾爽的跑者確實是一大利多。

「最輕最薄的面料 CELERMESH」(圖片來源:Fatty)

Outsole:(細微刻紋設計)

這次的外底設計也同樣受到跑友們熱烈關注與討論,近似光頭胎卻帶有細微刻紋的設計,Lisa 初見時也感到奇特,而在實際上腳體驗後則認為,外底雖近似光滑的設計,但實際上仍由肉眼不易看見的微小顆粒所構成,因此抓地的表現很好,可以放心的邁步向前,耐磨程度則仍需視個人跑步習慣而定。

引人注目的光滑大底設計(圖片來源:Fatty)

當我們問到最推薦這雙鞋的三大優點時,Lisa 提出「輕量」、「厚底的回彈設計」、「弧形設計」三項特點,似乎都與這次 adizero adios Pro 中底所採用雙層 LightstrikePRO 科技加上 EnergyRods 穩定系統有關。Lisa 整體給予這雙鞋高度評價,但也特別提到,這是雙給有一定跑步基礎或經過一定肌力訓練的跑者才能輕鬆駕馭的鞋,且在選購前建議一定要先去試鞋感受,最適合的對象落在追求競速型的跑者,而 Lisa 本人則提到她會把這雙鞋定位在比賽專用的鞋款之一。

Lisa 比賽專用鞋款之一(圖片來源:Fatty)

現在的你,馬拉松代表的是什麼?曾有人說,想體驗人生的話就跑一場馬拉松,因為馬拉松就像人生的 Highlight ,所有的挫敗、痛苦與成就,都濃縮在這幾個小時的體驗中,甚至在賽前的訓練和決定報名的那一個瞬間,都是你在認識過去真實自我的一種體現,不論是身體或是心理。

拉松是認識過去真實自我的一種體現,不論是身體或是心理(圖片來源:Fatty)

今年 , Lisa 將穿上這雙 adizero adios Pro 挑戰年底臺北馬半馬的賽事,不論他是否能再創佳績,在勇敢面對挑戰的過程中,她的精神已經足夠具備令人敬佩的王者風範。「不管情緒或狀態好不好,向著你的心,心自然會找到調適的辦法,而辦法遲早都會被想出來」這次訪談中, Lisa 口中筆者印象最深的話。每個時期的馬拉松對 Lisa 來說都代表了不同的意義,相信對所有跑者也是,也正因為馬拉松有如此的魅力,才使得如此多的跑者前仆後繼的跳入這個坑。這次讓我們放下對成績的想像,努力做到自己當下所能做到最好的,不論在生活還是賽場,成為你自己心中的王者。

努力做到自己當下所能做到最好的,不論在生活還是賽場,成為你自己心中的王者(圖片來源:Fatty)

台灣限量首發!限量登記名額開放!

跑臺北馬的跑友們有福了!身為台北馬官方合作夥伴, adidas 特別提供熱愛臺北馬跑友們,即日起至 12 月 6 日止,提供限量登記抽籤預購的名額!只要在 2012 至 2019 年間,在臺北馬拉松全馬完賽 3 次以上,就擁有 線上登記 抽籤預購資格。抽籤結果預計於 12 月 9 日公布,中籤跑者可於 12 月 11 日上市當日至 adidas 忠孝旗艦店購買。

責任編輯:Andrew Chen

