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賽前情報／礁溪溫泉馬拉松-全馬組 4小時配速計劃

運動筆記 / 張智雄

12月第一週，愛跑步的您，會在哪裡出現？這個週末，跑者廣場上登記如期舉辦的，共有19場賽事；如果您剛好也參與2020年礁溪溫泉馬拉松，請務必注意了！配合政府秋冬防疫政策，選手們請先做好自我保護，才能健康愉快的奔馳在賽道上。

今年會場調整到『礁溪國中』，路線將更加流暢。全馬選手早上6:15起跑後，先往五峰旗風景區暖暖身子（預估天氣濕涼、降雨機率九成，最適合破PB了），接著緩坡來到平坦賽道上，一路以5:25min/K穩定速度，推進至半馬，前半程預計花費1小時53分左右；途中如遇補給站，請依個人需求加速進站補充水分能量。後半程25～32K櫻花陵園長上坡的重頭戲，策略也是穩穩的以7分速完成，然後開心地放鬆肌群用5分速吃下8K長下坡；最後平路以均速5:30min/K，返回終點會場，完賽時間預估3小時58分鐘(+1)。

特別提醒選手們，保持身體溫暖非常重要，除了正確補充能量，還要搭配適合自己的比賽穿著（長袖或背心因人選擇）。此次大會全馬SUB4列車長是由【帥氣幽默、經驗豐富】的 廖國宇 士官長和【愛吃鬼】大雄，沿途為各位乘客廣播、近身服務。若想真實感受賽道上的悠閒時光，我們還有不同班次的配速列車提供大家來選擇。

完成賽事後，別忘了體驗礁溪知名溫泉，享受在地美食，好好暖身暖胃後，才不虛此行喔！咱們週六會場見❤️

12月第一週，愛跑步的您，會在哪裡出現？這個週末，跑者廣場上登記如期舉辦的，共有19場賽事；如果您剛好也參與2020年礁溪溫泉馬拉松，請務必注意了！配合政府秋冬防疫政策，選手們請先做好自我保護，才能健康愉快的奔馳在賽道上。

今年會場調整到『礁溪國中』，路線將更加流暢。全馬選手早上6:15起跑後，先往五峰旗風景區暖暖身子（預估天氣濕涼、降雨機率九成，最適合破PB了），接著緩坡來到平坦賽道上，一路以5:25min/K穩定速度，推進至半馬，前半程預計花費1小時53分左右；途中如遇補給站，請依個人需求加速進站補充水分能量。後半程25～32K櫻花陵園長上坡的重頭戲，策略也是穩穩的以7分速完成，然後開心地放鬆肌群用5分速吃下8K長下坡；最後平路以均速5:30min/K，返回終點會場，完賽時間預估3小時58分鐘(+1)。

特別提醒選手們，保持身體溫暖非常重要，除了正確補充能量，還要搭配適合自己的比賽穿著（長袖或背心因人選擇）。此次大會全馬SUB4列車長是由【帥氣幽默、經驗豐富】的 廖國宇 士官長和【愛吃鬼】大雄，沿途為各位乘客廣播、近身服務。若想真實感受賽道上的悠閒時光，我們還有不同班次的配速列車提供大家來選擇。

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